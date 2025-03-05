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|Узбекистан - Грузия. С особым удовлетворением отмечена активизация контактов
14:23 06.03.2025
Президент Узбекистана отметил возможности расширения практического сотрудничества с Грузией
05.03.2025
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 5 марта принял делегацию Грузии во главе с Премьер-министром Ираклием Кобахидзе, находящимся в нашей стране с официальным визитом.
В начале встречи высокий гость передал Главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания от Президента Грузии Михаила Кавелашвили.
Были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, туристической и культурной сферах.
С особым удовлетворением отмечена активизация контактов на уровне парламентов и правительств. В 2024 году взаимный товарооборот вырос на 50 процентов, увеличились количество совместных предприятий и объемы грузооборота. Осуществляются прямые рейсы между столицами. В нашей стране действует цифровой банк, созданный с участием грузинских инвесторов. В гуманитарном измерении в прошлом году в городе Тбилиси успешно прошли Дни узбекской культуры и кино.
В ходе беседы были высоко оценены плодотворные итоги очередного заседания Межправительственной комиссии, прошедшей в эти дни в городе Ташкенте.
Отмечена важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, обеспечению сбалансированности экспорта и импорта, продвижению проектов промышленной кооперации, эффективному использованию транспортно-транзитного потенциала, а также активному вовлечению в экономическое сотрудничество регионов двух стран.
Отдельное внимание уделено расширению партнерства и обменов в области цифровизации и развития туристической инфраструктуры.
Условлено о дальнейшем тесном взаимодействии на уровне правительств Узбекистана и Грузии в целях практической реализации достигнутых договоренностей.