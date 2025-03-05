Узбекистан - Грузия. С особым удовлетворением отмечена активизация контактов

14:23 06.03.2025

Президент Узбекистана отметил возможности расширения практического сотрудничества с Грузией



05.03.2025



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 5 марта принял делегацию Грузии во главе с Премьер-министром Ираклием Кобахидзе, находящимся в нашей стране с официальным визитом.



В начале встречи высокий гость передал Главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания от Президента Грузии Михаила Кавелашвили.



