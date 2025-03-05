Саида Мирзиеева встретилась с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым

14:31 06.03.2025

Саида Мирзиеева

05-03-2025



Сегодня мы провели встречу с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым, в ходе которой обсудили дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами.



В ходе обсуждения культурно-гуманитарного сотрудничества обменялись мнениями по предстоящим совместным мероприятиям, включая организацию гастролей театра имени А.Навои в Астану и Алматы, выставок в Национальном музее Казахстана и Музее искусств Казахстана им. Абылхана Кастеева, а также молодежного форума в Туркестане.



Мы выразили уверенность, что проведение этих мероприятий на высоком организационном уровне послужит дальнейшему укреплению дружбы между нашими братскими народами, сложившейся благодаря вниманию и поддержке лидеров Узбекистана и Казахстана.



