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Четверг, 06.03.2025
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Eurasianet: Туркменистан пытается выйти из самоизоляции
15:03 06.03.2025

Туркменистан пытается выйти из самоизоляции
Стремление к диверсификации объясняется экономической необходимостью.

Mar 6, 2025

Туркменистан пытается избавиться от давнего имиджа закрытого государства, по крайней мере в том что касается экспорта природного газа. За последние несколько месяцев Ашгабат заключил целый ряд соглашений, которые в долгосрочной перспективе могут существенно изменить схему экспорта энергоносителей, в том числе в Евросоюз.

Центральным элементом диверсификации газового экспорта является соглашение о свопе с Ираном и Турцией, в рамках которого Ашгабат, как ожидается, поставит Анкаре 1,3 млрд кубометров газа к концу 2025 года, а затем по 2 млрд кубов в год. Газ по этому маршруту начал поступать 1 марта.

По некоторым прогнозам, объем туркменского экспорта в Турцию и далее в Евросоюз может достигнуть 65 млрд куб. м в течение следующих 25 лет.

В настоящее время по соглашению "поставляются лишь скромные объемы [в Турцию], [но] его стратегическое значение заключается в укреплении энергетической диверсификации Европы", написал политический аналитик Рауф Мамедов в своей статье в турецком информационном агентстве Anadolu. Потенциально оно "предоставляет европейским странам больше рычагов влияния в будущих энергетических переговорах, особенно если поставки российского газа будут возобновлены".

Региональный аналитик Хикмет Эрен, глава фонда EkoAvrasya со штаб-квартирой в Анкаре, который занимается укреплением связей между тюркскими государствами, заявил, что сделка между Туркменистаном и Турцией способна изменить центр тяжести в ЕС с точки зрения импорта энергоносителей.

"Предпринятый сегодняшний шаг – это не просто коммерческое соглашение; оно может привести к пересмотру регионального баланса сил", – сказал Эрен новостному изданию Türkiye Today 3 марта.

Помимо Турции Туркменистан намерен наращивать экспорт в соседние государства – Афганистан, Казахстан и Узбекистан. Казахская государственная газовая компания QazaqGaz объявила об ускорении строительство второй нитки газопровода из Туркменистана, т.к. первая работает на пределе возможностей. Это позволит удвоить объем закупок туркменского газа. Генеральный директор QazaqGaz Санжар Жаркешов посетил Ашгабат 28 февраля, где также были обсуждены совместные проекты по разведке и добыче. "В ходе встречи участники договорились активизировать работу совместной экспертной группы", – говорится в заявлении, опубликованном QazaqGaz. – Встреча стала логическим продолжением стратегических договоренностей, достигнутых на высшем уровне".

Туркменистан, по оценкам, находится на пятом месте в мире по доказанным запасам природного газа, но в стране, по словам правозащитных организаций, сформировался один из самых репрессивных на планете политических режимов. До недавнего времени туркменские лидеры неохотно заключали сделки по отправке газа на Запад, а большая часть поставок осуществлялась в Россию и Китай.

Региональные эксперты полагают, что неприятие Ашгабатом западных компаний коренится в желании оградить страну от иностранного влияния. Один региональный обозреватель недавно назвал Туркменистан "возможно, вторым самым изолированным государством в мире после Северной Кореи".

Согласно анализу ситуации в стране, подготовленному базирующимся в Германии Фондом Бертельсманна, туркменское руководство вынуждено было немного приоткрыть створки самоизоляции в сфере экономики и торговли, но власти не намерены заниматься демократизацией.

На протяжении последних десяти лет страна была охвачена экономическим кризисом, что обернулось растущим обнищанием населения на фоне роста цен, отсутствия доступных продуктов питания и резкого роста безработицы, говорится в докладе.

Однако в документе отмечается, что страна обладает достаточными ресурсами, чтобы выйти из кризиса, а энергетический сектор дает правительству "значительные потенциал пополнения бюджета и стимулирования экономики", но отсутствие политической воли для максимизации экономических ресурсов мешает стране выработать "последовательную и устойчивую программу развития экономики".

Но теперь туркменское руководство, возможно, решило, что экономическое взаимодействие с внешним миром повысит шансы действующего режима на выживание. Ашгабат не только продемонстрировал повышенный интерес к расширению возможностей для экспорта газа, но также стремится к более тесной интеграции в рамках формирующихся региональных торговых маршрутов.

В докладе Фонда Бертельсманна отмечается, что Туркменистан "крайне нуждается в финансировании для газовых и прочих промышленных проектов", а руководство "считает налаживание торгового транзита через страну потенциально значительным источником дохода". В документе также утверждается, что "правительство стремится продемонстрировать народу Туркменистана, что политика страны получает высокие оценки на международной арене".

Eurasianet.org – независимый ресурс, финансируемый компанией Google, Институтом изучения проблем войны и мира им. Зальцмана при Колумбийском университете, а также рядом других организаций. Работа Eurasianet.org проходит при консультативной поддержке совета попечителей. Председатель: Джеффри Тримбл, бывший корреспондент в Москве и высокопоставленный чиновник Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" и структур США по международному вещанию.

Источник - Eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741262580


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