В полку "Наполеонов" прибыло. Макрон пугает европейцев войной с Россией, - Алексей Белов

20:13 06.03.2025

В полку "Наполеонов" прибыло, или В европейском дурдоме день открытых дверей

Для чего хозяин Елисейского дворца пугает европейцев войной с Россией?



06.03.2025 | Алексей БЕЛОВ



На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно провел встречи сразу с двумя ведущими французскими политиками: главой Пятой республики Эмманюэлем Макроном и лидером французской консервативной оппозиции Марин Ле Пен – непримиримым противником действующего президента.



Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что по итогам рабочего ужина с первым Орбан в социальной сети Х оставил максимально лестный комментарий о второй, назвав Ле Пен ни много ни мало будущим президентом Франции.



"После встречи с бывшим и нынешним президентами Франции было приятно встретиться с будущим президентом. Спасибо за содержательную беседу", – написал он о руководителе французского "Национального объединения".



Не знаю, что там насчет политических перспектив Марин Ле Пен, результаты которой на президентских выборах пока все же нельзя назвать впечатляющими, но в том, что действующий лидер одной из ведущих держав Евросоюза своей политикой на самом деле оставляет желать лучшего – в этом, увы, нет никаких сомнений.



