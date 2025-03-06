|В полку "Наполеонов" прибыло. Макрон пугает европейцев войной с Россией, - Алексей Белов
20:13 06.03.2025
В полку "Наполеонов" прибыло, или В европейском дурдоме день открытых дверей
Для чего хозяин Елисейского дворца пугает европейцев войной с Россией?
06.03.2025 | Алексей БЕЛОВ
На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно провел встречи сразу с двумя ведущими французскими политиками: главой Пятой республики Эмманюэлем Макроном и лидером французской консервативной оппозиции Марин Ле Пен – непримиримым противником действующего президента.
Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что по итогам рабочего ужина с первым Орбан в социальной сети Х оставил максимально лестный комментарий о второй, назвав Ле Пен ни много ни мало будущим президентом Франции.
"После встречи с бывшим и нынешним президентами Франции было приятно встретиться с будущим президентом. Спасибо за содержательную беседу", – написал он о руководителе французского "Национального объединения".
Не знаю, что там насчет политических перспектив Марин Ле Пен, результаты которой на президентских выборах пока все же нельзя назвать впечатляющими, но в том, что действующий лидер одной из ведущих держав Евросоюза своей политикой на самом деле оставляет желать лучшего – в этом, увы, нет никаких сомнений.
Намедни Макрон выступил с обращением к нации, после чего даже у самых отъявленных скептиков возникли сомнения в его ментальном здоровье.
Французский лидер фактически призвал страну и всю Европу готовиться к неизбежной войне с Россией. Войне, которая в свете углубляющихся противоречий между ЕС и США грозит стать для европейцев войной на два фронта.
Судите сами. Вот лишь небольшие выдержки из вчерашней речи Макрона.
- Россия "стала угрозой для Франции и Европы".
- Мир вернется на наш континент только с "утихомиренной Россией".
- Мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины".
- На территории последней возможно размещение контингентов европейских войск.
- Достижение мира на Украине не снимает задачи милитаризации Европы, которой "необходимо признать наличие "российской угрозы" и сильнее себя вооружить, чтобы иметь возможность дать отпор".
- Хочется верить, что США останутся на стороне европейцев, но если нет, Европа должна уметь отстаивать свои позиции, ибо ее будущее не может быть определено в Москве или Вашингтоне
- Ну и наконец: у Франции самая эффективная армия в Европе, а французский "ядерный зонтик" вполне может стать общеевропейским.
"Наша ядерная сдерживающая сила защищает нас: она полностью независима, суверенна и абсолютно французская. Но в ответ на исторический призыв будущего канцлера Германии я решил открыть стратегические дебаты о защите наших союзников на европейском континенте с помощью нашей ядерной сдерживающей силы", – подчеркнул президент Франции.
Ради подтверждения заявленных тезисов и реализации намеченных планов Макрон в самое ближайшее время намерен собрать у себя глав государств и начальников штабов стран, готовых отправить на Украину свои войска. А также провести встречу с промышленниками и предпринимателями (читай: представителями ВПК), чтобы обсудить с ними предстоящие закупки новых видов вооружений в рамках объявленной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен программы "перевооружения Европы" (ReArm Europe), на которую планируется потратить около €800 млрд.
Собственно, в вышеприведенных тезисах и цитатах уже заложен ответ на вопрос, что это было и для чего Макрону понадобилось пугать европейцев войной с Россией.
Во-первых, деньги. Да-да, те самые, пока еще довольно эфемерные €800 млрд, значительную долю которых французский президент надеется отжать в пользу местного военно-промышленного лобби. Милитаризм – штука прибыльная и забывать об этом не стоит.
Во-вторых, в условиях, когда Европа вот-вот в пух и прах разругается с Америкой, место нового европейского Наполеона оказывается вакантным. И Макрон, конечно же, стремится его занять как минимум в силу исторической преемственности.
Подкрепить собственные притязания на общеевропейское лидерство он намерен французским ядерным оружием, поскольку Франция – единственная страна ЕС, которая им обладает.
Здесь же стоит сказать, что Макрон вовсе не просто так упомянул в своей речи будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который после прошедших недавно выборов в бундестаг также обозначил свои претензии на звание лидера Европы, объединенной общим врагом (пусть и искусственно созданным) и общей угрозой (такой же, впрочем, выдуманной).
И в-третьих, как политик Макрон вообще не далеко ушел от своего украинского аналога Зеленского и, как и тот, привык решать внутренние проблемы за счет надувания щек на международной арене. Второго это уже привело к открытой войне. Будет ли первый умнее или хотя бы осторожнее – покажет время.
Рейтинг Макрона во Франции неуклонно стремится к нулю и, похоже, глава Пятой республики не придумал иного способа как-то его приподнять, кроме как за счет громких, но по большей части пустых заявлений.
Начнем с того, что денег, на которые он рассчитывает, у Европы нет. И даже те, что есть, никто из стран-членов ЕС не спешит отстегивать в пользу французских или немецких военных концернов.
Бряцание ядерной бомбой и попытка в глазах партнеров превратиться в "новую Америку" выглядят и вовсе смешно, особенно если сравнить французские запасы ЯО с аналогичными арсеналами России и США.
"По данным экспертов, США и Россия в настоящее время владеют около 88% всех ядерных боеголовок в мире. У Франции, по оценкам, имеется около 290 ядерных зарядов, а у Великобритании – 225", – отмечает издание BILD.
Что же касается психологических особенностей поведения Макрона, то официальный представитель МИД РФ Мария Захарова недаром назвала вчерашнюю речь французского лидера "весенней", намекая на сезонное обострение у людей с, так сказать, подвижной психикой.
В этой связи действительно довольно забавным выглядит попытка Парижа наладить диалог с Москвой через отправку к нам нового французского посла, которая, мягко говоря, плохо сочетается с прозвучавшим тезисом о России – как угрозе для Франции и Европы.
На лицо все признаки шизофрении, по крайней мере политической. Впрочем, ожидать чего-то иного в ситуации, когда в европейском дурдоме будто бы объявлен день открытых дверей и каждый день европейские политики "радуют" нас заявлениями различной степени неадекватности, увы, не приходится. И, пожалуй, единственно возможный на данный момент вывод из происходящего это то, что к европейскому параду безумия нам придется привыкать.