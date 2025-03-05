|ВВС Южной Кореи во время учений случайно сбросили бомбу на деревню в районе города Пхочхон
20:43 06.03.2025
Ренхап: ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню во время учений
СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. Истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных боевых стрельб случайно сбросил бомбу на деревню в районе города Пхочхон, в результате чего пострадали мирные жители, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны.
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате падения артиллерийского снаряда или бомбы на жилые дома в деревне уезда Идон в районе города Пхочхон.
По данным военных, в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кенгидо, проходили совместные учения Южной Кореи и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск. ВВС задействовали боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50.
"По заявлению ВВС, восемь бомб MK-82 были аномально сброшены с истребителя KF-16 и упали за пределами полигона", - сообщает агентство.
ВВС сформировали комиссию по расследованию инцидента и оценке ущерба.
Бомба MK-82 предназначена для разрушения зданий и мостов, она создает воронку диаметром восемь метров и глубиной 2,4 метра. Радиус поражения одной бомбы составляет примерно размер футбольного поля. Она сбрасывается в неуправляемом режиме, без наведения, уточняется в публикации.
По данным телеканала YTN, в деревне Ногок, куда упала бомба, пострадали несколько зданий, в том числе церковь, а также фургон.