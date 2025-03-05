ВВС Южной Кореи во время учений случайно сбросили бомбу на деревню в районе города Пхочхон

20:43 06.03.2025

Ренхап: ВВС Южной Кореи сбросили бомбу на деревню во время учений



СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. Истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных боевых стрельб случайно сбросил бомбу на деревню в районе города Пхочхон, в результате чего пострадали мирные жители, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны.



Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате падения артиллерийского снаряда или бомбы на жилые дома в деревне уезда Идон в районе города Пхочхон.



По данным военных, в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кенгидо, проходили совместные учения Южной Кореи и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск. ВВС задействовали боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50.



