Залужный выявил новую ось зла для Украины – итоговая сводка Readovka за 6 марта

21:48 06.03.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 6 марта в разрезе СВО. Русские войска продолжают отбивать массированные атаки ВСУ на западной дуге охвата Покровска. Экс-главком ВСУ и текущий чрезвычайный посол Украины в Британии Залужный объявил Москву и Вашингтон "осью зла", что может говорить о начале подготовки к операции "преемник Зеленского".



Очередная попытка



