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Залужный выявил новую ось зла для Украины – итоговая сводка Readovka за 6 марта
21:48 06.03.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 6 марта в разрезе СВО. Русские войска продолжают отбивать массированные атаки ВСУ на западной дуге охвата Покровска. Экс-главком ВСУ и текущий чрезвычайный посол Украины в Британии Залужный объявил Москву и Вашингтон "осью зла", что может говорить о начале подготовки к операции "преемник Зеленского".

Очередная попытка



Покровское направление в очередной раз сотрясается новостями о том, что противник снова пошел в массированные атаки на позиции ВС РФ, формирующие западную дугу охвата Покровска. На этот раз он сместил направление удара. Теперь украинские войска силами 68-й егерской бригады при поддержке других частей пытаются прорвать наш фронт у Шевченко. По всей видимости, "задача максимум" для противника – овладение селом и полосой полевых укреплений. Данные фортификации были брошены неприятелем еще в декабре 2024 года при наступлении русской армии. Как известно, тогда у ВСУ не было достаточно сил для заполнения всех узлов обороны у Покровска, в результате чего ряд таких позиций, в частности тех, что находятся у села Шевченко, были "подарены" ВС РФ без боя.

На что надеется незалежная? Добравшись до этих позиций, украинские соединения смогут быстро закрепиться, чтобы повысить шансы задержаться там. Но это нужно противнику не просто так, не только ради медийного успеха. Западнее, в районе Новосергеевки и Новоалександровки, он также готовится вступить в бой подразделениями 32-й и 42-й ОМБр. На данный момент неприятель атакует лишь частью сил, дабы сковать наши войска. В случае же если ВСУ добьются прорыва в районе Шевченко, то основная часть подразделений 2 вышеуказанных механизированных бригад перейдет в атаку с целью выйти на соединение с личным составом 68-й егерской. План классический и по большому счету предсказуемый. Украинская армия поступала аналогично, когда также массированно атаковала в районе села Песчаное.

Неприятель действует откровенно нагло, он привлек достаточно сил, чтобы позволить себе обменивать большие потери на попытки добиться тактического успеха, хотя бы косвенного. Он выражается в том, что напряженная ситуация на флангах дуги охвата Покровска может привести к тому, что передовые позиции ВС РФ в районе Котлино и Удачного не будут усиливаться подкреплениями. Ситуация требует внимания и концентрации обороны для парирования действий ВСУ в районе Шевченко и Успеновки. Украинские войска, соответственно, также могут предпринять атаки и на северную оконечность дуги охвата, чтобы вернуть под свой контроль Котлино и окраины Удачного. Они уже пытались, но без внятного результата. Теперь противник подходит к задаче более основательно. Это на самом деле может быть и главной целью плана. Ведь срезание дуги охвата целиком для ВСУ слишком амбициозная задача и не без рисков для столь крупных украинских сил, так как атакующие соединения незалежной представляют собой уже потрепанные в боях части, давно не выводившиеся в тыл. Так что действовать "в расцвете сил" они едва ли могут. В сухом остатке мы получаем то, что в случае успеха противник потратит существенное количество живой силы и техники для довольно малого достижения. Но украинские медиа будут писать об этом так, словно ВСУ одержали "глобальную победу".

На самом деле в подобных условиях трудно понять, что именно хочет и на что в большей степени рассчитывает неприятель. Очередная масштабная попытка наступать в некотором роде совмещает в себе все предыдущие эпизоды его активности – общая "задача максимум" одна, но вот промежуточные цели различны.

Британский ход в большой игре

Экс-главком ВСУ Залужный, ныне пребывающий в Лондоне на посту чрезвычайного посла Украины, сделал следующее заявление.

"Это не просто ось зла, пытающаяся пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. А теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США", – цитирует Залужного The Times.

Под "осью зла" он имеет в виду попытки Вашингтона выстроить коммуникации с Москвой по разрешению конфликта. Декларирование этого лживого политического тезиса-мейнстрима может говорить о преследовании следующей цели. На Украине создалась специфическая ситуация как в политическом, так и в общественном поле. США после приостановки помощи и прочих "зрадных" новостей в незалежной представляются как вероломец, особенно после сообщения о том, что Вашингтон якобы готов начать делиться разведданными уже с РФ, о чем сообщила телекомпания NBC. И эта ситуация для Британии видится как окно возможностей, чтобы "спихнуть" Штаты с позиции главного бенефициара получения прибыли от украинского конфликта. Договор о "100-летнем сотрудничестве" был подписан Зеленским во время визита премьер-министра Стармера в январе. И притязания Белого дома на все недра и ключевую инфраструктуру Украины сильно путает карты Уайтхоллу. Возможно, Лондон готовит своего кандидата на случай вероятных выборов в Киеве. Учитывая то, что, по сообщениям СМИ, США уже ведут переговоры с парламентскими партиями Украины, перспектива смены власти не такая уж и иллюзорная. И заявление экс-главкома газете The Times выглядит как четкий сигнал, чьей креатурой он является.

Вчера, 5 марта, главным событием дня стало начало наступление ВС РФ из района села Куриловка на главные трассы снабжения ВСУ в Курской области.

Источник - Readovka
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