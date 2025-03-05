 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.03.2025
23:53  The Indian Express: позиции России на мировой арене укрепляются
22:37  Религиозный экстремизм: каковы риски его усиления в Казахстане и во всем регионе?
21:48  Залужный выявил новую ось зла для Украины – итоговая сводка Readovka за 6 марта
21:20  AsiaToday: Миссия провалена - USAID не успел американизировать Узбекистан
20:43  ВВС Южной Кореи во время учений случайно сбросили бомбу на деревню в районе города Пхочхон
20:13  В полку "Наполеонов" прибыло. Макрон пугает европейцев войной с Россией, - Алексей Белов
15:03  Eurasianet: Туркменистан пытается выйти из самоизоляции
14:31  Саида Мирзиеева встретилась с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым
14:23  Узбекистан - Грузия. С особым удовлетворением отмечена активизация контактов
14:15  Импорт электроэнергии из России в Кыргызстан через Казахстан в январе увеличился в 2,4 раза
14:13  Китай и Казахстан являются стратегическими партнерами в рамках ШОС, - посол КНР в Казахстане
14:10  Дискуссионный клуб "Валдай". Эксперт отметил взаимодополняемость России и Центральной Азии
14:05  Уровень преступности в Узбекистане вырос за пять лет в 2 раза. Только цифры
14:02  Казахстан обещает ОПЕК компенсировать перепроизводство нефти в более ранние сроки
14:00  Новый состав парламента Таджикистана, от какой партии и избирательного округа
13:41  "Узбекконцерт" напомнил артистам о достойном поведении на сцене в стране и за границей
13:31  Чем религиозные миссионеры занимаются в школах и вузах Казахстана?
13:27  Страсти пограничного спора. Кыргызский депутат Айжигитов взбудоражил народ и был исключен из фракции "Ыйман Нуру"
13:19  Российский маркетплейс Wildberries доплатил Узбекистану 51,2 млрд сумов налогов
13:16  Казахстан опередил США в рейтинге баланса между работой и личной жизнью
13:14  Национальная разведка США заявила о сотнях нелегалов из Центральной Азии, связанных с ИГ
13:12  Первая сессия нового состава парламента Таджикистана состоится 19 марта
13:00  В Узбекистане Сенат одобрил закон о легализации букмекеров и азартных игр
12:58  Транспортный коридор Север - Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами
12:43  Наш священный долг – сохранить правду об общей Победе над нацизмом. Совместное заявление группы СНГ в СПЧ ООН
12:36  Сколько казахстанцев сняли с самолетов с начала 2025 года. Полиции на транспорте раскрыла статистику
12:29  Президент Кыргызстана выступил на XIII съезде судей: "Там, где правосудие беспристрастно, народ твердо верит в справедливость"
06:37  В Туркменистане состоялось заседание Государственного совета безопасности
05:54  Кыргызстан. Эмиль Чакибаев назначен акимом Ноокатского района Ошской области
05:34  В Узбекистане состоялось заседание Национального совета по противодействию коррупции
02:15  Талибан* объявил о Национальнальной программе облесения. Афганцев призвали сажать деревья
01:57  В Москве в Музее русского зарубежья открылась совместная выставка художников из России и Узбекистана "Очарованные солнцем"
01:40  Президент Кыргызстана обратился в народу: "Не мешайте строительству малых гидроэлектростанций!"
01:28  В России создают первый многоразовый космический мусоросборщик
01:20  Президент Узбекистана осудил стремление чиновников к роскоши и поручил пересесть в отечественные авто
01:09  Румыния стремится быть плацдармом ЕС в Средней Азии, - Владислав Ключинский
00:49  Ташкент осваивает грузинские порты на Черном море, - Виктория Панфилова
00:34  1939: Освободительный поход Красной армии и ликвидация Польского государства, - Олег Айрапетов
Среда, 05.03.2025
23:09  Как массовый человек и массовая культура разрушают национальную идентичность, - Виктор Бирюков
22:05  USAID и другие: надо ли казахстанцам знать, кто и от кого получает деньги?
21:02  В Алматы откроют центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана
20:30  Евросоюз готовится второй раз взорвать "Северные потоки"
20:27  Кого в Казахстане признают негодными к воинской службе и кого призывают в армию
20:22  Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев: "Президент за 12-летнее школьное образование, но с поэтапным переходом"
20:19  Президент Узбекистана поручил уволить руководителей структур, занимающихся борьбой с коррупцией в 117 ведомствах
20:15  Таджикистан. Пять доступных солнечных технологий, которые стоят меньше $300
20:10  Эксперты на форуме "Валдай" назвали организации, формирующие безопасность в Центральной Азии
20:07  Готовили теракты. В Кыргызстане задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки
20:04  В Узбекистане раскритикован и уволен первый замминистра внутренних дел. Преступность в 2024 выросла на четверть
19:57  Строительство LRT в Астане: аким Женис Касымбек раскрыл актуальные сроки
19:52  ВС РФ нацелились на альтернативные маршруты снабжения ВСУ в Курской области
19:22  666 гендеров. Идеология, натиск которой казался неодолимым, сдулась как проколотая надувная кукла, - Сергей Худиев
14:39  5 марта в Кыргызстане отмечается День Ак калпака – праздник национального головного убора – белого колпака
14:35  Генассамблея ООН одобрила резолюцию России по 80-летию окончания Второй мировой войны
14:31  Таможня Афганистана предотвратила ввоз в страну более 70 тонн контрабандных товаров за две недели
14:24  Спорные территории на кыргызско-таджикской границе были решены 50/50
14:16  В Таджикистане запущена кампания по разъяснению мигрантам, выезжающим в Россию, рисков терроризма и экстремизма
14:08  Синьхуа: 105 кубитов Zuchongzhi-3. Китай достиг новой вехи в глобальной гонке квантовых вычислений
13:36  На "Валдае" предложили решать проблемы с водой в Центральной Азии совместно с Африкой
13:20  Узбекистан. Власти снова принуждают ТСЖ переходить в УК, жители недовольны. Что происходит?
13:13  Энергия воды для криптовалюты или чем рискует Центральная Азия из-за Рогунской ГЭС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   |   Казахстан   | 
Религиозный экстремизм: каковы риски его усиления в Казахстане и во всем регионе?
22:37 06.03.2025

автор Виктор Долгов

Сообщения об угрозах движения "Талибан" в адрес Таджикистана остались на периферии общественного внимания в странах Центральной Азии. Причина в том, что их общества и элиты рассматривают ситуацию прямолинейно – проецируя на себя те подходы, которые продемонстрировали талибы при установлении контроля над Афганистаном. Однако вне поля зрения остался важнейший элемент успеха талибов – они могут эффективно действовать только опираясь на лояльность основной массы населения.

Напомним: 27 февраля соцсети распространили видеозапись, на которой командующий армейским корпусом талибов Амануддин Мансури заявил, что его бойцы готовы к вторжению в Таджикистан в случае получения соответствующего приказа. Светские элиты стран региона скептически отнеслись к этим заявлениям. Причины следующие:

- Во-первых, талибы – преимущественно пуштуны, и они относительно успешно решают военные задачи в районах Афганистана и Пакистана, населенных пуштунами. Соответственно в странах Центральной Азии им просто не на кого опереться. Им бы просто удержать контроль над иноэтничными районами самого Афганистана.

- Во-вторых, элиты Центральной Азии до сих пор воспринимают свои страны как преимущественно светские, оценивая образ жизни населения преимущественно по крупным городам/столицам с девушками, позволяющими себе носить шорты летом, повсеместной доступностью алкоголя и наркотиков и т.д.

Однако от внимания политических лидеров и структур, отвечающих за безопасность, ускользает обстановка на периферии – в сельской местности и малых городах. Тотальная нищета, жесткая имущественная сегрегация, отсутствие постоянной работы и необходимость трудовой миграции сформировали в сельских регионах Центральной Азии вакуум власти. Постепенно эта нищая глубинка становится социальной базой для несистемных религиозных группировок.

Власти в странах Центральной Азии примерно представляют себе подходы и принципы противодействия отдельным экстремистским группам. Но что они будут делать, когда столкнутся с религиозными фундаменталистами как с социумом – например, когда их критическая масса будет доходить до 40-50% от общего числа жителей того или иного сельского населенного пункта, сельского округа или даже райцентра?

В частности, подобные факты уже фиксировались в южных районах Кыргызстана еще в "нулевые" годы – местные религиозные ячейки "Хизб-ут Тахрир" выполняли часть государственных функций. Например, религиозная община могла оказывать материальную поддержку наименее обеспеченным соседям в обмен на обязательства ответной помощи при необходимости. А помощь эта могла быть и нематериальной: например, выражаться в какой-либо услуге – допустим, в перевозке оружия или наркотических средств из пункта А в пункт Б. Или во временном размещении у себя боевиков, скрывающихся от спецслужб, под видом дальних родственников.

Фактически местные религиозные общины, принимая на себя регулирующие функции, начинали играть роль государства в сельской местности и малых городах. И успех движения "Талибан" в 2021 году был во многом предопределен подобной "тактикой просачивания" в госструктуры и в силовой блок Афганистана. Захват страны шел от сельской периферии к целым провинциям и крупным городам.

Поэтому недавние угрозы в адрес стран Центральной Азии кажутся наивными в случае, если оценивать только военные потенциалы местных светских режимов, с одной стороны, и талибов, с другой. Но если в отношении этих светских политических режимов может быть применена та же тактическая схема, что и против президента Ашрафа Гани, то шансы на победу талибов над странами региона резко возрастают.

На это прямо и намекает командир корпуса, говоря о возможности вторжения в Таджикистан: в странах региона сформирована глубинная сетевая структура, которая поддержит силовой сценарий свержения светских властей. И опирается эта сеть на религиозную и одновременно самую социально неустроенную часть населения.

При всем при этом Казахстан активно заигрывает с религиозными экстремистскими группировками. Несколько лет назад Астана даже завозила обратно в товарных количествах семьи боевиков из Сирии и Ирака – якобы их можно было "перевоспитать" в духе уважения к светским ценностям государства. Но это абсолютный абсурд.

Большой вопрос, насколько такие шаги были внутренне обусловлены и насколько продиктованы Турцией, Британией и США, стремящимися взорвать Центральную Азию, использовать Казахстан в качестве плацдарма для дальнейшей атаки на Китай и Россию. Однако, как показали последующие события января 2022 года, реальная управляемость религиозных экстремистов низка.

Более масштабная попытка США и Британии использовать Аль-Каиду и ИГИЛ против светских режимов в Ираке (Саддам Хуссейн) и Сирии (Башар Асад) привела к тому, что в итоге англосаксам пришлось проводить операции уже против своих подопечных – Аль-Каиды и ИГИЛ. В конечном счете, установить контроль над территориями этих стран Вашингтону и Лондону удалось лишь формально. Реальная власть в Ираке принадлежит шиитским боевым группам, опирающимся на Иран, а в Сирии власть захватило протурецкое крыло Аль-Каиды. Но самое главное – это уже не светские политические режимы, с которыми можно было хоть о чем-то договориться.

Опыт Афганистана показывает, что само по себе установление теократического, религиозного характера государства (эмирата) ничего не дает. Никаких социальных, экономических и научных прорывов с 2021 года мир от Афганистана не увидел. С другой стороны, такое общество тотально устойчиво – поскольку все равны в своей бедности. Пока отдельные примеры относительной экономической успешности теократических политических режимов базируются на эксплуатации природной ренты (монархии стран Персидского залива и Иран).

После событий января 2022 года религиозные группировки в Казахстане ушли в подполье. Как говорят сотрудники отечественных спецслужб, они "сбрили бороды" и ведут внешне светский образ жизни. Но тем важнее для религиозных экстремистов расширить и интенсифицировать работу по проникновению в систему власти.

Значительная часть чиновников, имеющих обязательства перед "старой элитой", либо обиженных и обделенных "новой элитой", будет негласно поддерживать религиозную повестку – то есть работать по "афганской модели". То же самое происходит и в наиболее проблемных странах Центральной Азии – Таджикистане и Кыргызстане.

А потому риски для Казахстана и других стран региона становятся вполне ощутимыми: если само общество перестает быть светским, то и власть в таком обществе не сможет сохранить светский характер…

Источник - spik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741289820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с главой Офиса программ ОБСЕ в Астане
- Олжас Бектенов обсудил с региональным представителем FAO Виорелом Гуцу сотрудничество в сфере АПК и водных ресурсов
- Водный кодекс с сопутствующими поправками принял Мажилис во втором чтении
- Предварительные итоги расследования аварии на руднике "Жомарт"
- Защитить национальные интересы в добыче редкоземельных металлов
- Подготовка к паводкам: в Акмолинской области укрепляют дамбы и очищают русла рек
- Кадровые перестановки
- Навести порядок в ценах на услуги цифровизации
- Глава МИД Казахстана прибыл на Кипр с официальным визитом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  