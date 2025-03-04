 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 06.03.2025
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На форуме "Валдай" в Иркутске эксперты обсудили поворот сибирских рек...
22:46 06.03.2025

Поворот сибирских рек вспять обсудили эксперты в Иркутске
Одними из главных проблем для стран Центральной Азии и России остаются климат, вода и демография

4 марта 2025

Необходима коллективная евразийская система партнерства - иностранные эксперты "Валдая"

Поворот сибирских рек сможет решить проблему миграции и демографии в России и странах Центральной Азии. Как рассказала политолог, член Ассамблеи народа Казахстана Акбопе Абылкасимова на "Валдае" (16+), одними из главных проблем для стран Центральной Азии и России остаются климат, вода и демография. При этом Центральная Азия больше всего страдает от нехватки воды, пишет ИА IrkutskMedia.

"Мне очень понравилось предложение одного из экспертов о повороте сибирских рек. Этот вопрос рассматривался еще в советское время. Нужно буквально 6% от общего объема потока Оби, чтобы хватило на всю Центральную Азию", - заявила эксперт.

По ее словам, в Центральной Азии происходит стремительный рост населения, которому нужно работать на определенной территории, а поворот рек позволит удержать на родине местное население. Вместе с тем в России происходит старение нации, ей потребуются мигранты из Центральной Азии, однако миграционный вопрос необходимо решить с правовой точки.

Источник - ИА IrkutskMedia
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