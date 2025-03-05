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The Indian Express: позиции России на мировой арене укрепляются
23:53 06.03.2025

The Indian Express
Индия

Мир Трампа - шанс для России
The Indian Express: позиции России на мировой арене укрепляются

Признание Белым домом важной роли России в международных делах открывает для нее новые возможности не только в отношениях с США, пишет The Indian Express. Россия укрепит свои позиции и на других направлениях, в том числе в связях с Китаем, считает автор статьи.

Си Раджа Мохан (C. Raja Mohan)

К чему бы ни привело президентство Трампа - к долгосрочным переменам или к временной передышке, для Москвы оно определенно открывает двери, через которые та намерена пройти. Россия получает пространство для маневра, особенно в отношениях с Китаем.

Голливуд уже давно как в зеркале отражает изменения в политических настроениях Америки. Ежегодные церемонии вручения "Оскаров" часто становятся платформой для их политического выражения. Но в этом году глубокое разочарование ждало тех, кто надеялся на резкую критику в адрес Дональда Трампа. Во многом подобно Кремниевой долине, где магнаты информационных технологий приспособились к новому политическому ландшафту, Голливуд постепенно свыкается с консервативной революцией, которая переделывает Америку. Отрасль развлечений, которая когда-то поддерживала прогрессивные инициативы и открыто выступала против Трампа, сегодня демонстрирует признаки прагматичного приспособления.

На этом фоне еще больше выделяется триумф картины на тему России "Анора", которая получила пять "Оскаров", в том числе в категории "Лучший фильм". Выдвижение российского артиста Юры Борисова в номинации "Лучший актер второго плана" (награду он не получил) вызвало воодушевление в Москве, усилив оптимизм Кремля в отношении президента Трампа. В последние годы российская элита осуждает попытки Запада "отменить" русскую культуру, особенно после начала вооруженного конфликта на Украине в 2022 году. Признание актерского мастерства Борисова стало остро необходимым подтверждением того, что русское культурное влияние все еще имеет большой вес на Западе. В конце концов, мало кто в нашем мире остается безразличным к одобрению Голливуда.

Такой сдвиг в культурных представлениях вполне согласуется с позицией Трампа в отношении России, которая претерпевает изменения. Его высказывания об Украине, НАТО и Европе, сопровождаемые практическими действиями, стали музыкой для ушей президента Владимира Путина. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, который долгие годы занимался жесткой критикой в адрес Запада, называет Трампа прагматиком. Он даже похвалил Трампа за его "политику здравого смысла", которая, по словам Лаврова, открывает двери для конструктивного взаимодействия между Вашингтоном и Москвой.

Открытость Трампа в отношении России подчеркивается его недавними заявлениями. Он публично дал высокую оценку роли Москвы во Второй мировой войне и историческому российско-американскому сотрудничеству в формировании послевоенного мира. Такие мнения, изложенные вскоре после состоявшегося шесть недель назад телефонного разговора с Путиным, редко можно услышать из уст американских политических руководителей. Это сигнал об отказе от закоренелой враждебности, которая в последние годы была характерна для американской политики в отношении России.

Трамп действует стремительно, возобновляя контакты с Россией, несмотря на сопротивление вашингтонского внешнеполитического истэблишмента. Уже прошли два тура переговоров между американскими и российскими официальными представителями в Эр-Рияде и Стамбуле. Стороны изыскивают возможности для возобновления полноценной работы посольств, предлагают новые меры по укреплению доверия и находят точки соприкосновения в вопросе прекращения конфликта на Украине. Трамп также выдвинул идею о снятии всеобъемлющих санкций, введенных против России за последние три года. Он предложил вернуть Москву в состав "большой семерки", продемонстрировав полный отход от прежних попыток Запада изолировать Россию на мировой сцене. Трамп выразил намерение посетить Россию и принять Путина в США. По поступающим из Вашингтона сообщениям, там уже идет подготовка к встрече в верхах между двумя руководителями, которая может состояться очень скоро.

Решимость Трампа улучшать российско-американские отношения - это не просто какой-то политический маневр. Это следствие его давних убеждений. Он на всем протяжении своей политической карьеры оспаривал стремление обеих партий в Вашингтоне относиться к России как к враждебной державе. Несмотря на неустанные попытки американского истэблишмента представить его этаким агентом Кремля (такое обвинение поставило бы крест на карьере любого другого американского политика), Трамп проявляет твердость и стойкость. Институты американской власти заблокировали попытки Трампа примириться с Москвой в его первый президентский срок. Но сейчас он, вооружившись сильным политическим мандатом и полностью контролируя свою администрацию, полон решимости довести дело до конца.

Стоит задать вопрос: почему Трамп остается целым и невредимым, несмотря на заявления о том, что он "марионетка Путина"? Для других такие обвинения стали бы политической катастрофой. Ответ кроется в непоколебимой поддержке его политических сторонников. Движение Трампа "Сделаем Америку снова великой" отметает все эти утверждения, называя их клеветой. Здесь важнее другое. Это движение представляет электорат с мощными антивоенными настроениями, который против участия США в украинском конфликте. Это движение также категорически отвергает глобалистские концепции внешнеполитической элиты, требующей, чтобы Америка брала на себя ответственность за поддержание международного порядка.

В стратегических кругах Вашингтона существуют разные интерпретации политики Трампа в отношении России. Кто-то видит в этом попытку вбить клин в отношения Москвы и Пекина. Такую стратегию часто называют "маневром Никсона-Киссинджера наоборот". В 1971 году президент Ричард Никсон и его советник по национальной безопасности Генри Киссинджер пошли на сближение с Китаем, чтобы создать противовес советскому влиянию. Сегодня некоторые советники Трампа надеются, что улучшение отношений с Россией приведет к ослаблению ее альянса с Китаем. Однако команда Трампа трезво оценивает трудности такой стратегии. Государственный секретарь Марко Рубио признал, что Вашингтон не уверен, удастся ли ему "полностью оторвать Россию от отношений с китайцами". Тем не менее некогда убежденный антироссийский ястреб Рубио отмечает, что укреплять российско-американские связи - это лучше, чем позволить Москве навсегда стать младшим партнером Пекина (эти опасения явно преувеличены – трудно себе представить Москву в роли чьего бы то ни было "младшего партнера", - прим. ИноСМИ).

Другие же считают контакты Трампа с Россией частью общего сдвига во внешней политике США в сторону "офшорного балансирования". Вместо стремления к американскому господству в международных делах такой подход предусматривает признание того факта, что мир вернулся в свое естественное многополярное состояние. Что примечательно, Рубио стал первым высокопоставленным американским руководителем, открыто назвавшим аномалией однополярную эпоху, начавшуюся после холодной войны, а сегодня заканчивающуюся.

Россия считает президентство Трампа одновременно благоприятной возможностью и риском. Кремль понимает, что появился редкий шанс перестроить российско-американские отношения, однако с опаской смотрит на непредсказуемость американской внутренней политики. Москва понимает, что будущие администрации вполне могут отменить все успехи, достигнутые при Трампе. Поэтому Кремль с большой настороженностью изучает новые возможности, возникшие с приходом Трампа.

Улучшение отношений с Вашингтоном не означает, что Москва разорвет связи с Пекином. Напротив, новые возможности в отношениях с Америкой усилят позиции Путина при ведении дел с Китаем. Для России долгосрочной целью становится поддержание сбалансированных отношений как с Америкой, так и с Китаем.

Москва также приветствует призывы Трампа сократить ядерные арсеналы, потому что Россия давно уже предпочитает заключать соглашения о контроле вооружений с Вашингтоном. Однако главный выигрыш для Путина лежит в сфере экономики. Вооруженный конфликт на Украине, изначально замышлявшийся как непродолжительная военная операция, длится уже четвертый год, усиливая нагрузку на российскую экономику. Отмена американских санкций стала бы очень важным шагом в сторону улучшения положения, и Путин уже просигнализировал о своем согласии на американские инвестиции в сфере добычи полезных ископаемых и в других областях.

Тем не менее недоверие сохраняется с обеих сторон. В Москве кое-кто опасается, что заигрывания Трампа - это ловушка, цель которой - изолировать Россию от ее традиционных незападных союзников. Другие же усматривают в высокой оценке Вашингтоном актерского мастерства Борисова хитрую уловку, цель которой - возвысить альтернативную фигуру в российской политике. (Что конкретно имеется в виду, неясно: как известно, "Россия – это не Украина", у актеров здесь немного шансов достичь политических высот. Вдобавок, "Оскара" Борисов все же так и не получил, - прим. ИноСМИ).

Но несмотря на существующие сомнения, потенциальные выгоды от прекращения международной изоляции, от экономических послаблений, восстановления культурного признания и возвращения за главный стол мировой политики привлекают Россию. К чему бы ни привело президентство Трампа - к долгосрочным переменам или к временной передышке, для Москвы оно определенно открывает двери, через которые та намерена пройти. Индии же российско-американское согласие дает больше геополитического пространства для действий. Но оно потребует стратегической гибкости, не обремененной никакими устоявшимися предположениями об отношениях между США, Россией и Китаем.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741294380


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