Страны Балтии ввели санкции против Грузии. Грузины ответили - с любовью

00:01 07.03.2025

Страны Балтии продолжают ужесточать санкции против грузинских чиновников за "нарушения прав человека и репрессии".



Так, Эстония закрыла въезд в страну для 55 представителей властных структур страны, Литва – для 74, а Латвия – для 16.



В списки вошли как действующие, так и бывшие депутаты парламента, судьи, прокуроры и полицейские.



