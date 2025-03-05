|Страны Балтии ввели санкции против Грузии. Грузины ответили - с любовью
00:01 07.03.2025
Страны Балтии продолжают ужесточать санкции против грузинских чиновников за "нарушения прав человека и репрессии".
Так, Эстония закрыла въезд в страну для 55 представителей властных структур страны, Литва – для 74, а Латвия – для 16.
В списки вошли как действующие, так и бывшие депутаты парламента, судьи, прокуроры и полицейские.
Еще одно обращение депутата Ираклия Заркуа к главе МИД Эстонии из-за санкций против грузинских чиновников.
На этот раз – с любовью.