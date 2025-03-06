"Историческое заявление". Абдула Оджалан призвал к роспуску Рабочей партии Курдистана, - Владимир Малышев

00:07 07.03.2025 Абдула Оджалан призвал к роспуску Рабочей партии Курдистана

В Турции его заявление назвали "историческим" отмечая, что роспуск РПК станет важным шагом на пути к прекращению насилия



06.03.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



Лидер "Рабочей партии Курдистана" (РПК) Абдулла Оджалан призвал своих соратников сложить оружие и распустить организацию. Соответствующее заявление было зачитано депутатами прокурдской "Народной партии свободы и демократии" (DEM) в Стамбуле 27 февраля. Они посетили его в четверг на турецком острове Имрали, где он отбывает пожизненное заключение.



"На протяжении всей истории, насчитывающей более 1000 лет, – заявил Оджалан, – турки и курды всегда считали необходимым оставаться в союзе, преимущественно добровольном, чтобы сохранить свое существование и выжить против гегемонистских держав". "Проведите свой конгресс и примите решение... Все группы должны сложить оружие, а РПК должна распуститься".



Он призвал РПК "назначить конференцию для согласования интеграции с государством и обществом, при этом все группы должны сложить оружие, а "Рабочую партию Курдистана" (РПК) – распустить".



"Я призываю сложить оружие и беру на себя историческую ответственность за этот призыв. Все группы должны сложить оружие, а РПК должна самораспуститься", – заявил Оджалан. Он объяснил, что вооруженная борьба против государства когда-то была необходима из-за политики, которая отрицала курдскую идентичность и ограничивала курдские права и свободы.



"РПК родилась в 20 веке, в самую жестокую эпоху в истории человечества, среди двух мировых войн, под тенью опыта реального социализма и холодной войны во всем мире. Благодаря демократическим шагам, предпринятым турецким правительством по курдскому вопросу, а также региональным событиям, вооруженное сопротивление больше не имеет смысла", – сказал он.



Призыв основателя РПК относится в том числе к ответвлениям РПК в Сирии и Иране. Оджалан добавил, что отдельное национальное государство, федерация, административная автономия или культурное решение для курдов не отвечают потребностям турецкого общества.



Заявление Оджалана зачитали представители прокурдской Партии демократических трудящихся, которые 27 февраля встретились с лидером РПК на тюремном острове Имрали возле Стамбула. После встречи СМИ распространили фотографию Оджалана, которая стала первым его снимком за многие годы.



Как отмечают, обращение Оджалана может стать поворотным моментом в десятилетнем конфликте между РПК и Турцией, борьбе, которая за последние 40 лет унесла десятки тысяч жизней. Его уже поддержал президент Курдистана (Ирака) Нечирван Барзани. В официальном заявлении Барзани, полученном агентством РИА "Новости", отмечается: "Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани поддерживает призыв лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана к миру. Президент призывает РПК откликнуться на этот призыв и воплотить его в жизнь".



"Историческим" назвала призыв Оджалана турецкая газета Hurriуet. Как отмечает газета, взаимодействие Оджалана с политиками стало возможным после того, как бывший заместитель премьер-министра и председатель Партии националистического движения (ПНД) Давлен Бахчели пригласил его прийти в парламент, чтобы отказаться от террора и распустить РПК. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал призыв, назвав его "историческим окном возможностей".



При этом Hurriуet сообщает, что Оджалан сделал это заявление "на телевизионном мероприятии". Его речь прозвучала на турецком, курдском, английском и арабском языках и транслировалась в прямом эфире на больших экранах в восточных городах Ван и Диярбакыр в Турции, а также в семи городах в Сирии, т. е. там, где компактно проживают курды.



После этого заявления, пишет газета, Эфкан Ала, заместитель лидера Партии справедливости и развития (ПСР), сказал, что Турция "будет освобождена от оков, если террористическая группировка прислушается к этому призыву, сложит оружие и самораспуститься".



Лидеры оппозиции в Турции также приветствовали это заявление. Али Бабаджан, лидер партии DEVA, приветствовал призыв к миру, назвав его "историческим событием" и подчеркнув, что роспуск РПК станет важным шагом на пути к прекращению насилия. "Мы ожидаем, что террористическая организация немедленно сложит свои полномочия и распадется без каких-либо колебаний", – заявил Бабаджан.



Как известно, курды – самой большой в мире разделенный народ, лишенный государственности (около 50 млн человек). Они проживают на территории Ирана, Ирака, Сирии и Турции, где их 25 миллионов. И они уже давно ведут борьбу за создание своего независимого государства. В 70-е годы прошлого века ее возглавил Абдулла Оджалан, выходец из бедной крестьянской семьи курдской деревни в Турции. Во время обучения на факультете политологии университета Анкары он увлекся марксизмом и решил создать революционную партию, которая возгласила бы эту борьбу. В 1978 году организация Оджалана стала политической партией под названием "Рабочая партия Курдистана" (РПК). Сам он эмигрировал в Сирию, где организовал вооруженные отряды, и c 1984 года они начали боевые действия и теракты против Турции под лозунгом независимости Курдистана. В те годы его борьбу поддерживал Советский Союз.



Вплоть до 1998 года Оджалан жил в Дамаске; однако в октябре 1998 года президент Сирии Хафез Асад под нажимом Анкары вынужден был попросить Оджалана покинуть страну. В октябре 1998 года Оджалан прилетел в Афины, где намеревался обратиться с просьбой о политическом убежище, однако греческие спецслужбы дали понять ему, что из-за риска чрезвычайного осложнения отношений с Турцией это невозможно. Турецкие спецслужбы начали за Оджаланом настоящую охоту. За его поимку были обещаны фантастические деньги – 50 миллионов долларов.



Оджалан тем временем отправился в Москву, где в аэропорту его встретил депутат Госдумы РФ и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. По инициативе ЛДПР Госдума обратилась к президенту Борису Ельцину с просьбой предоставить Оджалану политическое убежище в России. Однако правительство РФ, опасаясь осложнения отношений с Турцией, объявило Оджалана персоной нон грата. 4 ноября 1998 года ему было предложено покинуть территорию России. И Оджалан, которого неутомимо преследовали турецкие спецслужбы, стал метаться по Европе в поисках убежища.



С подложным паспортом лидер РПК прилетел в Италию, где был сразу арестован в аэропорту Рима, и в январе 1999 года он снова прибыл в Россию. А 29 января 1999 года на частном самолете, предоставленном сочувствующим ему отставным греческим генералом Наксакисом, тайно вылетел из Санкт-Петербурга в Афины.



После встречи с министром иностранных дел Греции Панголосом в сопровождении шефа греческой разведки Ставракиса Оджалана вывезли на остров Корфу в Ионическом море. 31 января 1999 года Оджалан с подложным паспортом гражданина Республики Кипр на имя Лазароса Мавроса на борту частного самолета отправился из Афин в Минск, откуда он надеялся перебраться в Нидерланды. Однако сначала минский, а потом и роттердамский аэропорты отказались разрешить самолету Оджалана посадку, и он взял курс на Афины. Но и там власти снова не разрешили ему оставаться.



Греческие спецслужбы перевезли Оджалана с острова Корфу в Кению, где лидера курдов укрылся в посольстве Греции и где ему обещали оформить на подставное лицо паспорт ЮАР. Однако в Кении его ждала западня. В аэропорту Найроби Оджалан был похищен прибывшими туда турецкими коммандос, которые тайно доставили его в Анкару. Специальный представитель президента США Энтони Блинкен объявил, что операция по захвату Оджалана и передаче его Турции осуществлялась с ведома и согласия президента США Билла Клинтона.



В Турции Оджалан был помещен в одиночную камеру в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. 28 июня 1999 года он был осужден на смертную казнь, которая в 2002 году под давлением мирового сообщества была заменена на пожизненное заключение (смертная казнь в Турции была отменена).



Однако некоторые сомневаются, что призыв Оджалана к отказу от борьбы будет позитивно воспринят членами РПК. В 2013 году подобный его призыв не был принят боевиками, и процесс урегулирования был саботирован. Подтверждением этого стал теракт, совершенный 23 октября: в пригороде Анкары террористы атаковали предприятие военно-промышленной корпорации TUSAS, выпускающей истребители, вертолеты, беспилотники и спутники. Четыре человека погибли, 14 человек было ранено.



А потому эксперты сомневаются в способности Оджалана, просидевшего четверть века в тюрьме, склонить сейчас РПК к разоружению. Тем более после того, как после теракта в Анкаре турецкие вооруженные силы нанесли удары по позициям РПК в Сирии и Ираке.



"Такая попытка, – заявил ранее старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Кирилл Вертяев, имея в виду разоружение РПК при помощи Оджалана, – уже была 11 лет назад. Не стоит переоценивать его влияние. Он практически в полной изоляции, причем очень давно. А РПК живет своей жизнью", – отметил эксперт в беседе с РИА "Новости". И добавил: "Совершенно непонятно, на что рассчитывают турецкие власти, надеясь использовать заключенного в своих целях".



После призыва Оджалана член исполнительного комитета РПК Мурат Карайылан заявил, что движение не сложит оружия, пока Оджалан не будет освобожден.



Сепаратистские идеи, которые долгие годы вынашивались в Сирии при предыдущей администрации США, в том числе курдами, категорически неприемлемы для всех стран Ближнего Востока и могут привести к большой войне в регионе, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.



Он отметил, что столкновения между различными группами населения после установления в Дамаске новой власти кое-где сохраняются. "И многие части сирийской территории проявляют стремление к тому, чтобы обособиться от центральных властей", – указал Лавров.



"Это касается не только курдов, которые долгие годы при администрации (занимавшего должность президента США Джо Байдена) вынашивали идеи сепаратизма, что категорически неприемлемо для всех стран региона, поскольку может привести к большой войне", – подчеркнул глава российской дипломатии.



"Но и другие этно-конфессиональные группы, – обратил внимание Лавров, – не прочь воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы заявить свои права на определенную автономию". Источник - Фонд стратегической культуры

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