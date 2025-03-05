|Rivers.Help: Строительство плотин в Центральной Азии провоцирует кризис биоразнообразия
00:14 07.03.2025
Строительство плотин провоцирует кризис биоразнообразия в Центральной Азии
05.03.2025
Специалисты международной экологической коалиции "Реки без границ" (Rivers without Boundaries) провели масштабное исследование речных бассейнов в горных районах Центральной Азии и по его результатам определили ключевые участки, имеющие особую ценность для сохранения биоразнообразия. Многие из них находятся под угрозой, поскольку строительство крупных плотин и малых ГЭС сокращает ареалы обитания и приводят к вымиранию мигрирующих видов рыб.
С помощью специально разработанной геоинформационной системы на платформе ArcGIS экологи установили, что лишь 12% рек центральноазиатского региона являются ключевыми речными местообитаниями, то есть малоизмененными экосистемами, где сохранились редкие и эндемичные виды рыб. Еще 7% сильно измененных человеком пресноводных участков признаны критически важными для выживания исчезающих видов, таких как амударьинский лопатонос или илийская маринка.
"Мы проанализировали состояние популяций более 50 эндемичных видов рыб в пяти речных бассейнах Центральной Азии, - указывает руководитель исследования, международный координатор экологической коалиции "Реки без границ" Евгений Симонов. – Из них 21 вид сейчас находится под угрозой по данным Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП). Кроме того, мы также учитывали состояние тугайных лесов, редких растений пойм и околоводных животных, таких как азиатская выдра".
Экологи отмечают, что малое количество ключевых местообитаний ихтиофауны в регионе вызвано в первую очередь тем обстоятельством, что речная сеть Центральной Азии сильно фрагментирована из-за строительства плотин (в базе данных проекта содержится информация о 650 существующих и планируемых плотинах на основных реках региона, без учета мелких гидротехнических сооружений). Соответственно, как указывает Евгений Симонов, сокращаются ареалы и вымирают мигрирующие виды, - например, вероятно, уже полностью исчезли сырдарьинский лжелопатонос и аральский лосось.
"Для предотвращения уничтожения ключевых пресноводных местообитаний при планировании новой водохозяйственной инфраструктуры нами была разработана специальная геоинформационная система, которая наглядно показывает масштаб потенциальных воздействий гидротехнических сооружений на речные экосистемы, - объясняет ГИС-специалист общественного фонда "Реки без границ" Евгений Егидарев. – Наша система также призвана помочь в создании особо охраняемых природных территорий и скорейшем изучении ценных речных систем, о которых нет актуальных сведений".
Эксперты подчеркивают, что в сложившихся условиях на территории Центральной Азии необходимо сохранять от дальнейшей фрагментации и разрушительных воздействий каждый, даже небольшой и нарушенный, участок реки, где обитают жизнеспособные популяции эндемичных и редких рыб, а также брать под охрану участки речных пойм с сохранившимися тугайными экосистемами.
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