Rivers.Help: Строительство плотин в Центральной Азии провоцирует кризис биоразнообразия

00:14 07.03.2025

Строительство плотин провоцирует кризис биоразнообразия в Центральной Азии



05.03.2025



Специалисты международной экологической коалиции "Реки без границ" (Rivers without Boundaries) провели масштабное исследование речных бассейнов в горных районах Центральной Азии и по его результатам определили ключевые участки, имеющие особую ценность для сохранения биоразнообразия. Многие из них находятся под угрозой, поскольку строительство крупных плотин и малых ГЭС сокращает ареалы обитания и приводят к вымиранию мигрирующих видов рыб.



