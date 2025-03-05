Легендарная Фронт Цэгмид из Монголии получила приглашение на Парад Победы в Москве

00:24 07.03.2025

Легендарная Фронт Цэгмид из Монголии получила официальное приглашение на Парад Победы в Москве



Именно Цэгмид изображена на знаменитом фото военных лет.



На том фото 1942 года она в составе делегации Монголии находится на фронте при передаче Красной армии 3-го эшелона с танковой колонной под названием "Революционная Монголия".



Затем, 2 февраля 1943 года она была участником приема делегации МНР в Кремле Иосифом Виссарионовичем Сталиным.



Сурэнхорлоогийн Цэгмид ныне единственный живой свидетель той памятной встречи.



