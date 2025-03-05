Муфтий Узбекистана призвал не приводить маленьких детей в мечети во время намаза

00:30 07.03.2025

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Нуриддин Холикназаров призвал верующих не приводить маленьких детей в мечети на время намаза.



Поводом для обращения стало распространившееся в соцсетях видео, где дети играют в мечети во время молитвы.



Муфтий напомнил о важности сосредоточенности в поклонении и подчеркнул, что молитва требует благоговейной атмосферы.



"Не следует делать ничего, что мешает этой молитве", - отметил он.



В Управлении мусульман призвали соблюдать порядок во время богослужений.