Талибы* помогут РЖД реализовать проект коридора "Север - Юг" до Индийского океана

00:36 07.03.2025

Реализовать проект РЖД помогут талибы*.

Россия поможет расширить транспортный коридор "Север - Юг" до Афганистана и Пакистана



06 марта 2025



В ответ на западные санкции, затруднившие использование северных маршрутов для перевозки грузов, Россия активизировала диалог с правительством "Талибана" (запрещено в РФ)* по вопросу развития транспортных коммуникаций для выхода на рынок Южной Азии.



