|Талибы* помогут РЖД реализовать проект коридора "Север - Юг" до Индийского океана
00:36 07.03.2025
Реализовать проект РЖД помогут талибы*.
Россия поможет расширить транспортный коридор "Север - Юг" до Афганистана и Пакистана
06 марта 2025
В ответ на западные санкции, затруднившие использование северных маршрутов для перевозки грузов, Россия активизировала диалог с правительством "Талибана" (запрещено в РФ)* по вопросу развития транспортных коммуникаций для выхода на рынок Южной Азии.
Ранее в конце 2024 года Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности Российской Федерации, встретился в Кабуле с вице-премьером Афганистана Абдулом Гани Барадаром. Стороны обсудили строительство Трансафганской железной дороги в Пакистан, которую Россия рассматривает как часть своего флагманского проекта - международного транспортного коридора "Север - Юг" (МТК).
Афганистан может быть одним из бенефициаров МТК из-за своего удобного географического положения.
После прихода к власти летом 2021 года талибы возобновили практически все ранее намеченные региональные и межрегиональные транспортные проекты и предложили новые амбициозные инициативы. В июле 2024 года Казахстан, Туркменистан и Афганистан обсудили строительство железной дороги Тургунди - Герат - Кандагар - Спин-Булдак, которая протянется от границы с Туркменистаном до пакистанских портов в Индийском океане.
Предполагается, что новый маршрут станет альтернативой "Кабульскому коридору" (железная дорога Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар). Конкуренция между ними неизбежна, но она, скорее всего, будет иметь положительный эффект. Запуск дополнительных торговых путей через Афганистан приведет к снижению транспортных расходов, что позитивно скажется на рентабельности грузоперевозок. Это будет стимулировать интерес внешних игроков, включая Россию, к развитию трансафганских коммуникаций.
Россия связывает расширение транзитных возможностей Афганистана с МТК. Этот международный транспортный коридор имеет три транзитных пути: западный, проходящий через Азербайджан, транскаспийский и восточный, проходящий через Казахстан и Туркменистан.
Четвертую ветку МТК, с позиции Москвы, должны сформировать железнодорожные артерии, проходящие через Афганистан в сторону Пакистана.
Расширение международного транспортного коридора "Север - Юг" до Афганистана и Пакистана позволит Москве избежать последствий эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, в который может быть вовлечен Иран, являющийся важнейшим звеном в сложной цепочке поставок между Индией и Россией.
Сохраняющаяся вероятность усиления напряженности в Персидском заливе и Ормузском проливе, где находятся иранские порты, повышает привлекательность афгано-пакистанского направления МТК и для стран Центральной Азии. В частности, в 2022 году Узбекистан выступил с инициативой запуска 5532-километрового мультимодального маршрута Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан (порты на Индийском океане). Год спустя стороны подписали меморандум о реализации этого проекта. Новый маршрут позволит доставлять грузы из северной Евразии в Южную Азию за 20 дней, или втрое быстрее, чем морским путем. Это станет эффективной заменой торговых путей через Черное, Средиземное и Красное моря, которые стали небезопасными из-за военных конфликтов на Украине и секторе Газа, а также позволит Ташкенту и Ашхабаду привлечь больше транзитных грузов.
ОТ РЕДАКЦИИ. В ходе визита российской делегации в Кабул в ноябре прошлого года Алексей Оверчук, вице-премьер РФ, говоря о перспективах трансафганского маршрута, в частности, заявил:
"Здесь могут быть проложены две дороги - Западная и Восточная железные дороги. Это то, над чем сегодня работают наши компании - наш Минтранс совместно с коллегами из центральноазиатских стран".
Вице-премьер РФ также обратил внимание на то, что афганская сторона в качестве стандарта приняла российскую ширину колеи.
Проект трансафганской железнодорожной магистрали может рассматриваться как очередное проявление процесса смещения экономического центра мира с Запада на Восток, а в более широком контексте -выстраивания нового миропорядка, в котором ведущую роль будут играть макрорегионы. Россия, находящаяся на стыке Востока и Запада, а также располагающая необходимыми компетенциями, рассматривает эту трансформацию как возможность укрепить свои позиции в меняющемся мире.
Несмотря на широкие перспективы транспортного сообщения с Пакистаном через Центральную Азию и Афганистан, Москва разрабатывает и другие варианты выхода на рынок Южной Азии. К марту 2025 года Россия планирует начать контейнерные грузоперевозки в Пакистан по МТК через Казахстан, Туркменистан и Иран. Предложение об ответвлении от иранской транспортной сети в сторону Пакистана подробно обсуждалось на российско-пакистанских переговорах 3 декабря 2024 года в Москве.
Борис Викторов