Из Казахстана вывозят редкоземельные металлы? В "Казахмысе" сделали заявление

00:41 07.03.2025

6 марта 2025



Утверждения о сокрытии содержания редкоземельных металлов, а также об искусственном занижении стоимости вывозимого сырья в корпорации назвали необоснованными.



В корпорации "Казахмыс" официально опровергли информацию о вывозе руд и медных концентратов без проведения химического анализа и о сокрытии содержания в них редкоземельных металлов.



Накануне депутат мажилиса Азат Перуашев озвучил запрос, в котором попросил провести расследование в отношении корпорации "Казахмыс", которая, по его мнению, могла бесконтрольно вывозить из страны редкоземельные и драгоценные металлы с целью обогащения. Он привел доводы бывшего лаборанта "Казахмыса" Бакыт Адиловой о том, что якобы корпорация вывозит руду и медный концентрат без проведения химического анализа, скрывая содержание в них драгоценных и редкоземельных металлов.



В компании подчеркнули, что не занимаются целенаправленной добычей редкоземельных металлов, но в незначительном количестве они извлекаются в промывной кислоте – отходах сернокислотного и драгметалльного производства.



"Отходы сернокислотного производства перерабатываются на государственном предприятии РГП "Жезказганредмет", которое занимается выделением и аффинажем редких металлов в соответствии с требованиями законодательства. Отходы драгметалльного производства перерабатываются на вновь созданном предприятии ТОО "Казахмыс Прогресс", которое занимается аффинажем. Это предприятие представляет собой важный шаг в направлении углубления переработки сырья внутри страны и повышения уровня технологического передела", – говорится в заявлении компании.



В корпорации отметили, что максимально ориентированы на переработку руд и концентратов на собственных производственных мощностях. Все перерабатываемые сырьевые потоки соответствуют установленным нормативам и подлежат строгому контролю на всех этапах производства. В случае необходимости экспорта медного концентрата сырье проходит обязательный полный химический анализ в независимых лабораториях международного уровня. Кроме того, процедура экспорта подлежит строгому госконтролю, включая обязательное лицензирование Минпромом, выполнение всех требований таможенного законодательства.



"Утверждения о сокрытии содержания редкоземельных металлов, а также об искусственном занижении стоимости вывозимого сырья являются необоснованными и не соответствуют действительности. Кроме того, ТОО "Корпорация "Казахмыс" открыто для сотрудничества со всеми госорганами и представителями законодательной власти и готово предоставить необходимые условия для проведения любых видов проверок в соответствии с действующим законодательством", – заключили в компании.