Мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой, - Кирилл Стрельников

01:07 07.03.2025

Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой



Кирилл Стрельников



Многие международные наблюдатели окрестили вчерашнее выступление Дональда Трампа перед американским конгрессом "скучным", "пустым" и "неконкретным". Но если протереть запотевшую оптику и перевести фокус несколько дальше мгновенно скисающих мнений из соцсетей, речь американского президента подводит жирную черту как под перспективами конфликта на Украине, так и под перспективами тех, кто в Европе хочет этот конфликт продлить любой ценой.



Формально центральное место в выступлении было отведено теме борьбы с "вашингтонским болотом": Трамп похвастался, что подписал порядка 100 указов и предпринял более 400 действий, направленных на "восстановление в США здравого смысла". В международной секции он подтвердил свой курс на усиление глобального влияния Соединенных Штатов и в том числе сообщил о скором введении пошлин против Евросоюза и перспективах мира на Украине. Важно понимать, что для Большого Дональда эти темы неразрывно связаны: и американские демократы с их "глубинным государством", и европейские квазилидеры с верхушкой бюрократических евроструктур, пропагандирующие вечную войну, для Трампа олицетворяют ненавистный ему либеральный мировой порядок, который должен быть разрушен любыми средствами.



Истерика, случившаяся с европейцами после объявления Трампом мирного плана по Украине, которая перешла в конвульсии после скандально-провального визита Зеленского в Вашингтон, свидетельствует о том, что еврорусофобы настолько самовлюбленны и тупы, что не соизволили потратить хотя бы пару часов на изучение политических взглядов своего американского визави, которые начиная с 80-х годов прошлого века не изменились ни на йоту.



На самом деле Дональд Трамп в течение нескольких десятков лет говорит одно и то же: Америка создала и поддерживает комфортный для всех послевоенный порядок за свой счет и одна несет все риски и затраты, а остальные (в основном ближайшие союзники) жируют и смеются над Штатами, которые уже никто в мире не воспринимает всерьез. На планете могут решать вопросы только реальные силы: США, Россия и Китай. Те, кто считают, что пришли к успеху под защитой американских штыков, но могут позволить себе поучать и тем более противодействовать США, - на самом деле никто и ничто, и их истинная и логичная обязанность - заткнуться, поклониться хозяину и начать платить оброк, пошлину, налог на слезы и вообще вернуть право первой брачной ночи.



Еще в 1987 году издание The New York Times привело слова Трампа: "Весь мир смеется над американскими политиками, в то время как мы защищаем корабли, которыми не владеем, которые везут нефть, которая нам не нужна, которая направляется союзникам, которые нам не помогут".



С тех пор с завидной регулярностью лозунга "America first" Дональд жестоко критиковал союзничков, которые используют США и в хвост и в гриву, ничем не рискуя и ничего на давая взамен. В 1990-м Трамп в интервью журналу Playboy заявил, что "он не верит никому", "не верит своим союзникам", причем: "Весь мир над нами потешается, пока мы защищаем Японию". И вообще: "Наши "союзники" зарабатывают на нас миллиарды, обкрадывая нас".



Те же аргументы он озвучивал и в 2015, и в 2016, и в 2017, и в 2018, и в 2020 годах. Дошло до того, что он прямо обвинил Евросоюз в том, что тот был "специально создан, чтобы перехитрить США", и заявил, что "ЕС - это враги" и "угроза национальной безопасности Соединенных Штатов".



Еще в 2016-м журнал Politico предсказывал, что если Дональд Трамп станет президентом, то он "сделает все, чтобы уничтожить возглавляемый Америкой либеральный мировой порядок, уничтожить союзы, закрыть мировую торговлю и договориться с Россией и Китаем". В 2018 году один американский дипломат писал, что "многие европейские лидеры убеждены, что президент Трамп намерен уничтожить ЕС".



Европейские русофобы были так плотно заняты кознями против России с помощью Украины, что не поняли: их ожидает ровно то же самое, что сделали с Зеленским в Вашингтоне.



Трамп показал публике злобную тупую обезьянку: смотрите, мы хотим мира, а неблагодарное "это" имеет наглость что-то говорить против и что-то требовать. Теперь "это" будет примерно наказано, что и происходит сейчас. Аудитория рукоплещет - не сметь плевать на пол в хозяйском доме.



Таким же образом Трамп, педалируя тему мира на Украине, дал возможность европейцам показать себя со всех ракурсов "Зеленским на стероидах" - неблагодарными, алчными, лживыми, своевольными и кровожадными (с их планами продолжать войну до последнего украинца), чем расставил им ловушку. Теперь всем без лорнета видно, что Европа заняла по отношению к США откровенно враждебную позицию (чего стоит одно заявление Каллас о том, что "свободному миру нужен новый лидер"), поэтому ее можно и нужно наказать. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, и 25-процентные тарифы, и сокращение потоков денег и оружия. Трамп искренне ненавидит нынешних евролидеров, евробюрократов и сделает все, чтобы они повторили сальто Зеленского на выходе из Белого дома (Бербок уже заявила, что семья важнее политики, и срочно собралась сливаться).



Делает ли это Трампа другом и союзником России? Прямой связи тут нет.



Многие не совсем поняли слова Владимира Путина на Валдае о том, что прежнее устройство мира уходит в прошлое и наступает момент истины. Поэтому логика тут обратная: не Трамп помогает нам, а мы помогаем Трампу, делая свое дело. Глобальные процессы, которыми технично воспользовался нынешний президент США, начала наша специальная военная операция, и на ее цели и задачи благосклонность Трампа совершенно не влияет. Враг наших врагов не становится автоматически нашим другом, но вместе опять денацифицировать Европу будет легче.