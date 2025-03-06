Для США важнее Индия, чем Европа, особенно в плане о сдерживания Китая

12:58 07.03.2025

Индия для Трампа важнее, чем Европа

Белый дом пытается добиться преференций от Дели, но делает это осторожно



Данила Моисеев

06.03.2025



Вашингтон намерен уговорить Дели пойти на уступки в пошлинах на импорт американских автомобилей. В этом может быть заинтересован лично Илон Маск, которому крупный рынок Индии был бы весьма интересен, учитывая его имиджевые потери в Европе и Канаде. Однако сильно давить на индийских партнеров президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет. Дели – важнейший стратегический партнер в Индо-Тихоокеанском регионе, с которым ссориться Вашингтону ни к чему.



Министр торговли и промышленности Пиюш Гоял с понедельника находится в Соединенных Штатах с недельным визитом. Он обсуждает с американскими представителями вопросы, касающиеся взаимных пошлин.



Индийский рынок, довольно жестко регулируемый, но огромный и привлекательный для предпринимателей, вызывает интерес как Соединенных Штатов, так и других стран, в том числе Великобритании (см. "НГ" от 24.02.25).



Дели ограждает своих не всегда эффективных производителей от конкуренции, особенно жестко проявляя протекционизм в сфере автомобилестроения. Пошлины на импорт машин достигают 110%. Это возмущает многих в США, в том числе Илона Маска, отмечает агентство Reuters.



Бизнесмен, а ныне и политик хочет продвигать продажи автомобилей Tesla на индийском рынке. В среду был подтвержден контракт на создание первого шоурума в городе Мумбаи. Небольшое помещение американцы арендуют за 2,5 млн долл. на пять лет.



Маску, разумеется, снижение пошлин пошло бы на руку. Но местные автопроизводители признают: с зарубежными конкурентами они бы не справились, поэтому просят правительство все так же жестко ограждать их от конкуренции.



Напомним, в феврале премьер-министр Индии Нарендра Моди и Трамп договорились об углублении торговых связей и достижении объема товарооборота 500 млрд долл. к 2030 году.



Американские источники передают, что Вашингтон требует от Дели снижения пошлин на целый ряд товаров, исключая более чувствительную сферу – сельское хозяйство. Иными словами, Трамп не пытается всеми силами продвинуть интересы американских фермеров в Индии.



Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров отмечает, что Индия – важнейший союзник для Трампа, и именно с его подачи Азиатско-Тихоокеанский регион стал именоваться Индо-Тихоокеанским. Это сделало особый акцент на Индию.



"Регион – это структура скорее политическая, а в Стратегии национальной безопасности 2017 года Трамп, по сути, возродил идею диалога QUAD (США, Япония, Австралия, Индия), которую выдвинул японский премьер Синдзо Абэ в 2007 году и которая успела к тому времени забыться. С одной стороны, Трамп хочет использовать Индию, крупнейшую демократию мира, в качестве противовеса Китаю, а с другой – выровнять с ней торговый баланс, как и с другими странами", – пояснил эксперт "НГ".



Он добавил, что становлению Индии в качестве крупной державы мешают противодействие Пакистана и вынужденная ориентация Дели на страны АСЕАН.



"И конечно, Вашингтон борется за то, чтобы индийцы покупали американское вооружение. Однако в Дели зачастую предпочитают продукцию именно российского ВПК", – говорит Сидоров.



Сейчас для Трампа куда важнее Индия, чем Европа, особенно если говорить о сдерживании Китая. Впрочем, более конкретные выводы можно будет делать после детальной разработки новой Стратегии национальной безопасности администрацией Белого дома, замечает эксперт.



Недавно СМИ писали о том, что индийские власти могут предпочесть российские истребители Су-57 американским F-35.