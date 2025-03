Партия Маска против Партии Шваба: в чем суть сверхконфликта? - Олег Сергеев

13:02 07.03.2025

Партия Маска против Партии Шваба: в чем суть сверхконфликта?

Трамп стремится сделать процесс глобализации более выгодным Америке



07.03.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



Победа Д. Трампа запустила в США и на Западе в целом серию внутриполитических конфликтов, фактически сливающихся в один глобальный сверхконфликт. Его суть не отражают привычные термины "демократы-республиканцы" либо "либералы-консерваторы", или противостояние условных сторонников бывшего и нынешнего президентов США. Фактически речь идет о борьбе двух глобальных группировок, условных Партии Шваба и Партии Маска.



Левоглобалистская Партия Шваба – это западная бюрократия, финансисты (типа покойного Сороса), медицинские и страховые компании, социальные активисты, грантоеды, меньшинства, ВОЗ, часть завязанных на Запад азиатских промышленников, арабские нефтяники, ВПК и оружейные компании, верхушка Британии, старые европейские элиты и наднациональная бюрократия ЕС, Голливуд, ЛГБТ-активисты и прочие девианты, контролируемые леваками американские и европейские вузы, значительная часть спортсменов, зеленые, культиваторы темы "климатических изменений" и даже страны т. н. "Оси зла" (включая Китай, Иран и КНДР).



К слову, именно единство целей этой весьма разношерстой публики объясняет, почему премьер Великобритании сразу же пообещал Зеленскому "полную поддержку" после его ссоры с Трампом, а председатель альянса глобальных компаний, ориентированных на чистые нулевые выбросы, лорд Адер Тернер (глава Комиссии по энергетическим переходам, в которую входят компании Shell, BP, HSBC, Iberdrola, ArcelorMittal, Tata Steel) сделал в начале февраля сенсационное заявление, что Китай, ЕС и Великобритания должны сформировать коалицию "всего мира, кроме США" "по борьбе с изменением климата после отступления президента Трампа" под предлогом того, что "самый влиятельный человек в мире считает, что изменение климата – это либеральная мистификация, и это большая проблема".



На данный момент Партия Шваба, доминировавшая на Западе последние десятилетия, теряет позиции и представляет "прошлую парадигму". Суть приведших к этому процессов исследователи описывают так. С середины ХХ века капстраны Запада, сотрясаемые кризисами и успехами стран соцлагеря, использовали "левые" идеи марксистов и фрейдистов, чтоб избавить "классический" капитализм от регулярных кризисов и социальной напряженности. Банки стали печатать деньги и с помощью госаппарата раздавать их бизнесу и населению в виде дешевых кредитов, пособий, медстрахования и т. п.



Этим обеспечивался стабильный покупательный спрос без скачков и провалов. Политической опорой государства вместо широких масс пролетариев стали разнообразные меньшинства (от этнических до сексуальных), из среды которых выделили особые слои политических активистов. Саму функцию пролетариата – производство – вынесли с целью экономии подальше – в Азию. Поставщиков ресурсов обязали вкладывать заработанные деньги в западную экономику. Запад в это время занимался управлением-менеджментом, наукой, технологиями, культурой, медиа и т. д.



К XXI веку эта система стала доминировать почти во всем мире, но в то же время пошла вразнос изнутри. Замаячил глобальный финансовый кризис, возвысился альтернативный центр Китай, а ставка на меньшинства и активистов левацкого толка оказалась малоэффективной в третьем мире и вызывала раздражение в первом. Решить накопившиеся проблемы, по мнению "левых" глобалистов из Партии Шваба, может тотальная цифровизация вкупе с экологическими и медицинскими требованиями, замыкающимися опять же на тотальный киберконтроль. Технологический рывок должно оседлать т. н. Дип-Стейт, опирающееся на международные структуры глобалистов типа ВОЗ, НАТО и т. д. А крупный бизнес – влиться в обслуживающую все это бюрократию.



Правоглобалистская Партия Маска возникла в США в первые десятилетия XXI в. и действует зачастую под маркой "американских имперцев". Она объединяет "правые" элиты Израиля, технологические корпорации, часть спецслужб, сырьевиков и ВПК, "правых" активистов, социальные сети, блогеров, криптовалютчиков и техногиков по всему миру. Из подобной среды команда Трампа-Маска стремится сегодня подбирать своих представителей и в других странах, стремясь заменить ими (либо ИИ – искусственным интеллектом) функционеров правительств и министерств.



К моменту выборов в США 2025 г. подобные Маску руководители высокотехнологичных компаний, их инвесторы и партнеры из силовых структур обнаружили, что стоят на пороге новой научно-технической революции. Это прорыв не только в сфере ИИ, но и энергетики, обработки данных, биотехнологий, логистики, вооружений, связи, благодаря которым даже традиционные финансы могут быть заменены, например, криптой. Этот прорыв может дать "американским имперцам" контроль над всем миром.



Фактически речь идет о новой траектории глобализации и роли США в этих процессах, причем намного более мощной. Однако на ее пути стоит вся та, резко критикуемая в последнее время Маском и Ко громоздкая структура госрегулирования, охраны экологии, защиты прав человека, ЛГБТ-повестка и прочие порождения и инструменты системы, выстраивавшейся в предыдущие десятилетия.



В середине января бывший президент США Д. Байден, говоря о Партии Маска, заявил, что это, по сути, формирующаяся сегодня в Америке "олигархия, которая рискует нанести ущерб американской демократии". Он также обвинил связанный с ней "технологический промышленный комплекс" в опасной концентрации богатства и власти в стране. По словам BIoomberg и Financial Times, этот комментарий Байдена во время прощального обращения к американцам из Овального кабинета стал "завуалированной атакой на ближайших союзников Дональда Трампа в корпоративной Америке, включая технологического миллиардера Илона Маска".



Борьба между двумя партиями глобалистов приобретает все более жесткий и бескомпромиссный вид буквально с первых дней переизбрания Д. Трампа президентом. Как следствие, первый же день нового 2025 года США встретили очень бурно – целой серией терактов, которым, по данным The Washington Post, предшествовала хорошо спланированная кибератака: "связанные с Китаем хакеры взломали подразделение Минфина США, отвечающее за санкции".



В Новом Орлеане джихадист устроил бойню с убийством 15 человек. А в Лас-Вегасе взорвался начиненный самодельной бомбой Tesla Cybertruck, покалечив 7 человек. Эти теракты явно перекликаются в т. ч. потому, что произошли почти одновременно, в обоих случаях машины для совершения терактов были арендованы в одном сервисе каршеринга Turo и т. д. При этом в Лас-Вегасе специально и подчеркнуто использовали именно машину Маска для взрыва рядом с башней Трампа (Trump Hotel), что является прямым и однозначным посылом ключевым фигурам Партии Маска.



Теракты сразу же связали с планами Трампа устроить чистки в спецслужбах, не справляющимися с борьбой с экстремистами, и депортировать опасных мигрантов, сделав вывод, что те явно будут отвечать насилием. Логика самого Трампа и Партии Маска в этих условиях пока ясна. Сегодня для них любые глобальные структуры конкурентов из Партии Шваба – это либо прямые ставленники Дип-Стейт, либо подконтрольные им органы. А борьба только начинается.



Поэтому Илон Маск в начале марта заявил, что США пора выйти из ООН и НАТО, и вместе с Трампом нарочито игнорирует своих "наднациональных" противников, выходя напрямую на национальные структуры управления в Европе, Британии, Латинской Америке и т. д. В пользу этого говорит, например, стремление Трампа вести переговоры напрямую с отдельными главами стран Евросоюза и нежелание его администрации общаться с представителями бюрократии ЕС.



Попутно зачищается ключевая инфраструктура медийной и прочей поддержки Партии Шваба в Америке. В начале февраля Маск заявил, что власти США прекращают финансирование американских газет Politico, The New York Times и агентства Associated Press. Для ликвидации американских международных госСМИ, чьи редакции будут сокращаться, в руководство ими трампистами назначена Керри Лейк, относящаяся к либеральным медиа безо всякого пиетета. Тем более что желание разделаться с "либерастами от пропаганды" только усилилось после скандала вокруг запрещенного в России агентства USIAD и раскрытия всех распилов и грязных схем трат сотен миллионов долларов на сетки "независимых медиа" по всему миру – от Найроби до Бангкока и Киева, чем заведовали спонсоры американских демократов и Партии Шваба.



По факту итогом нынешнего срока Трампа, даже если его планы осуществятся хотя бы наполовину, должна стать перебалансировка полномочий между условно национальными и левоглобалистскими структурами в пользу первых. Слишком резвый старт, взятый швабианцами и прочими леволиберальными глобалистами в вопросах продвижения мирового правительства, очень сильно перекосил управление, передав его анонимным бюрократам, которые по факту исполняют решения закулисных сил Дип-Стейт. Тем не менее Трамп с присущей ему бульдозерной тактикой продвигает вовсе не полный уход от глобализима, а придание процессу глобализации иной, более "правой" и "проамериканской" траектории.



В части, касающейся глобальных структур, речь также идет не о полном обнулении, а об их притормаживании (хотя возможно и на продолжительное время) и постановке на службу интересам Партии Маска. В той же Европе цель команды Трампа сомнений уже не вызывает – разгром или истощение ЕС до состояния, когда архитекторы проекта MAGA ("сделаем Америку вновь великой") смогут переформатировать пространство континента "под себя" и привести к власти в ведущих странах и Британии союзные им политические силы в рамках уже озвученного и созвучного проекта MEGA ("сделаем Европу великой вновь").