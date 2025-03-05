 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Макрон размечтался об Одессе и пригрозил России: реакция Белоусова была мгновенной
13:07 07.03.2025

Россия в ответ на угрозы Макрона ударила по французскому бизнесу в Одессе

Президент Франции Эммануэль Макрон, на фоне недавних заявлений Дональда Трампа о ситуации на Украине и в Европе, выступил с тревожным обращением, которое, как заметили многие аналитики, почти можно расценить как призыв к войне с Россией.

Основные тезисы Макрона вновь касались необходимости укрепления обороны Европы. Он подчеркнул, что страны Евросоюза должны объединить усилия в сфере вооружений, продолжить поставки оружия в Украину и в то же время вооружиться для того, чтобы в случае необходимости "покорить Москву" - в контексте фантазий Брюсселя о возможном конфликте с Россией.



Макрон сообщил, что в ближайшее время состоится саммит ЕС, на котором будут обсуждаться закупки танков и самолетов, произведенных на территории Европы. Он также выразил уверенность, что Европа сможет увеличить расходы на оборону, не увеличив при этом бюджетный дефицит. В своем выступлении французский лидер не обошелся без угроз, в том числе ядерных. Он заявил, что вскоре соберет ведущих промышленников и начальников штабов стран, готовых обеспечить "будущее мира на Украине".

"Ядерное сдерживание всегда было и останется в руках президента республики. Я решил открыть стратегические дебаты о ядерном сдерживании с нашими европейскими союзниками. Что бы ни случилось, решение всегда будет приниматься и останется в руках президента республики. Европа обладает силой и талантом, чтобы конкурировать с Соединенными Штатами или Россией", – размечтался Макрон.

Неизвестно, можно ли считать это совпадением, но вскоре после этого российские войска нанесли масштабные удары по ключевым военным и энергетическим объектам Украины. Одним из таких ударов стало попадание ракеты "Искандер" в гостиницу Кривого Рога, которая, по данным открытых источников, уже долгое время служит местом проживания иностранных специалистов, офицеров и наемников. Есть неподтвержденная информация, что целью атаки был именно французский контингент.

Уже второй день Одесская область подвергается интенсивным ударам. Ракеты и дроны уничтожают важнейшие объекты, включая порты и склады, а по слухам, даже поражены корабли, перевозящие оружие, которое Эммануэль Макрон так настойчиво лоббировал для Украины. В числе целей оказался и "французский бизнес".

Военные корреспонденты канала "Два Майора" отметили, что участившиеся удары по Одесской области связаны с использованием ее портов для военных нужд, что позволяет минимальными затратами транспортировать военные грузы из Европы на Украину. Они подчеркнули, что несмотря на заявления западных лидеров о благородных целях, поставки оружия на Украину имеют в первую очередь корыстные мотивы. Так что за бессонные ночи жители Одессы в первую очередь должны благодарить самого Макрона.

Как сообщили источники, Эммануэль Макрон, который пугал французов угрозой "российской агрессии" в прямом эфире, уже заявлял о готовности отправить французский контингент в Одессу для якобы защиты "украинского суверенитета". Однако на самом деле, по мнению экспертов, речь не идет о защите интересов Украины - Париж преследует цель защитить вложения своих транснациональных корпораций, которые рассчитывают на прибыль от захвата украинских территорий.

В 2024 году французские делегации несколько раз посещали одесские порты с намерением изучить возможности приобретения части портовой инфраструктуры, напоминает "Царьград". Предположительно, уже достигнуты предварительные соглашения. А с учетом информации о том, что Зеленский продал редкоземельные месторождения британцам, которые все еще планирует захватить Трамп, не исключено, что и Причерноморье было сдано французам. Военные эксперты также не раз утверждали, что французские и британские военные, а также наемники, давно обосновались в местных отелях и санаториях, и они уже не раз становились целями для атак.

Вячеслав Новороссийский

Источник - МК
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