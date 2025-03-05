Макрон размечтался об Одессе и пригрозил России: реакция Белоусова была мгновенной

13:07 07.03.2025

Россия в ответ на угрозы Макрона ударила по французскому бизнесу в Одессе



Президент Франции Эммануэль Макрон, на фоне недавних заявлений Дональда Трампа о ситуации на Украине и в Европе, выступил с тревожным обращением, которое, как заметили многие аналитики, почти можно расценить как призыв к войне с Россией.



Основные тезисы Макрона вновь касались необходимости укрепления обороны Европы. Он подчеркнул, что страны Евросоюза должны объединить усилия в сфере вооружений, продолжить поставки оружия в Украину и в то же время вооружиться для того, чтобы в случае необходимости "покорить Москву" - в контексте фантазий Брюсселя о возможном конфликте с Россией.



