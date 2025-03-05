Starship снова устроил огненный дождь вскоре после запуска (видео)

13:43 07.03.2025

- первую ступень удалось поймать



Сегодня ночью SpaceX произвела восьмой тестовый запуск космического корабля Starship со сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, который, как и предыдущий тестовый полет, завершился потерей корабля. Вместе с тем ракета Super Heavy вернулась на Землю и успешно совершила посадку на стартовой площадке, где ее поймала манипуляторами специальная система Mechazilla.



SpaceX запустила Starship со своей стартовой площадки Starbase в Южном Техасе в четверг, 6 марта, в 18:30 по восточному времени (в пятницу, 7 марта, в 2:30 мск). Начальные фазы полета прошли по плану, включая разделение ступеней и возвращение на Землю ускорителя Super Heavy, который был подхвачен системой Mechazilla в третий раз за четыре миссии, начиная с октября 2024 года.



Однако через восемь минут после старта четыре из шести двигателей Raptor в верхней ступени Starship внезапно вышли из строя. Ракета, утратив контроль над ориентацией, начала кувыркаться, продолжая транслировать видео. Примерно через минуту после этого SpaceX потеряла связь с кораблем, который вскоре взорвался.



