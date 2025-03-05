|Starship снова устроил огненный дождь вскоре после запуска (видео)
13:43 07.03.2025
- первую ступень удалось поймать
Сегодня ночью SpaceX произвела восьмой тестовый запуск космического корабля Starship со сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, который, как и предыдущий тестовый полет, завершился потерей корабля. Вместе с тем ракета Super Heavy вернулась на Землю и успешно совершила посадку на стартовой площадке, где ее поймала манипуляторами специальная система Mechazilla.
SpaceX запустила Starship со своей стартовой площадки Starbase в Южном Техасе в четверг, 6 марта, в 18:30 по восточному времени (в пятницу, 7 марта, в 2:30 мск). Начальные фазы полета прошли по плану, включая разделение ступеней и возвращение на Землю ускорителя Super Heavy, который был подхвачен системой Mechazilla в третий раз за четыре миссии, начиная с октября 2024 года.
Однако через восемь минут после старта четыре из шести двигателей Raptor в верхней ступени Starship внезапно вышли из строя. Ракета, утратив контроль над ориентацией, начала кувыркаться, продолжая транслировать видео. Примерно через минуту после этого SpaceX потеряла связь с кораблем, который вскоре взорвался.
Согласно заявлению SpaceX, опубликованному на ее веб-сайте через несколько часов после полета, перед завершением подъема в верхней ступени произошел взрыв, что привело к потере нескольких двигателей Raptor. "Это, в свою очередь, привело к потере контроля ориентации и, в конечном итоге, к потере связи со Starship. Последний контакт со Starship произошел примерно через 9 минут и 30 секунд после старта", - сообщила компания.
Взрыв корабля и падение обломков были видны в некоторых частях Карибского бассейна - от Доминиканской Республики до Багамских островов и даже на севере, вплоть до побережья Флориды. SpaceX заявила, что Starship совершал полет в пределах обозначенного коридора запуска, обеспечивая безопасность населения, а все его уцелевшие обломки должны были упасть в границах зоны безопасности.
На время тестового полета Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закрыло воздушное пространство в некоторых частях Карибского бассейна, в результате чего некоторые рейсы авиакомпаний были отложены или перенаправлены в другие аэропорты страны. "FAA требует от SpaceX провести расследование инцидента с потерей корабля Starship во время запуска 6 марта", - указано в заявлении FAA, опубликованном вскоре после происшествия.
Вторая подряд неудачная попытка тестового запуска Starship стала серьезным ударом по разработке космического корабля SpaceX, которому отводится ключевая роль в планах компании по развертыванию на орбите более крупных спутников Starlink следующего поколения. На борту корабля находились четыре макета таких спутников, которые предполагалось вывести в ходе его суборбитального полета.
Starship также имеет решающее значение для лунной исследовательской программы NASA Artemis, в рамках которой он должен доставить астронавтов на Луну в 2027 году.