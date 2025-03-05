Победить Россию и пережить Трампа: Европа знает, что делает, - Ирина Алкснис

13:47 07.03.2025

Победить Россию и пережить Трампа: Европа знает, что делает



Ирина Алкснис



По сведениям СМИ, экстренный саммит ЕС согласовал план милитаризации Европы в виде привлечения дополнительных 800 миллиардов евро на оборону и переориентации Европейского инвестиционного банка на финансирование военных программ. Как простодушно сформулировал перед началом мероприятия премьер-министр Польши Дональд Туск, "Европа должна победить в этой гонке вооружений".



События и заявления с саммита органично легли в новостной поток последних дней и заставили огромное число людей в очередной раз задаться вопросом: европейские лидеры совсем с ума сошли на почве русофобии?



Ответ: нет. Они, без сомнения, пребывают в тяжелом стрессе и острой тревоге в свете текущих событий, но целиком и полностью в своем уме - и действуют абсолютно рационально. Другое дело, что Европа долго, старательно и осознанно шла по пути, приведшем ее к ситуации, в которой принимаемые ею в настоящее время решения остались, по сути, единственно возможным направлением движения.



По итогам Второй мировой войны Западная Европа оказалась в вассальной зависимости от США, а после краха СССР к ней присоединились и Центральная с Восточной. Однако европейцы смогли добиться для себя весьма выгодных условий вассалитета. Причиной тому - как объективные обстоятельства (именно этот регион был главной точкой противостояния холодной войны, и американцы были просто вынуждены сильно вкладываться на этом направлении), так и субъективные (истеблишмент многих европейских государств, руководствуясь национальными интересами, смог выторговать у Вашингтона большое количество привилегий для своих стран).



На рубеже веков Европа столкнулась с противоположными по своему заряду процессами. С одной стороны, на нее как из рога изобилия посыпались выгоды от распада Советского Союза, а с другой, отчетливо проявились разнообразные негативные тенденции: исчерпание резервов существующей социально-экономической системы, нарастающий дефицит ресурсов, неблагоприятные климатические изменения, старение населения, перемещение центра мировой цивилизации в Азию.



Это была критическая развилка, и в этот момент Европе были предложены два пути дальнейшего развития. Первое предложение исходило от Владимира Путина: строительство единой Европы от Лиссабона до Владивостока как единой геополитической и геоэкономической силы. Второе предложение последовало от либерально-глобалистского истеблишмента, который к тому времени уже взял под контроль "глубинное государство" Соединенных Штатов и стал навязывать миру свою идеологию - и практику, основанную на этой идеологии.



Европа сделала выбор в пользу второго варианта. Она воплощает в жизнь либерально-глобалистские рецепты с куда большей жесткостью и последовательностью, нежели Америка. Если в США фактически идет противостояние либеральной и консервативной повестки, то в Европе инакомыслие подавляется безо всяких колебаний, а политические гайки закручиваются бескомпромиссно. Параллельно за прошедшие два десятилетия из европейского истеблишмента за редким исключением были выкорчеваны традиции отстаивать национальные интересы, главным стала лояльность глобализму, штаб-квартира которого до недавнего времени находилась за океаном. При этом сами европейские элиты деградировали до откровенно позорного состояния, превратившись в клерков глобалистского Левиафана.



В рамках избранного глобалистами курса Европу готовили к контролируемому, но не очень быстрому "утоплению" - с обеднением граждан, понижением качества и уровня их жизни, урезанием социальных программ, ну и с жестким контролем населения через либеральную повестку и борьбу с "русской угрозой". Европейские элиты дисциплинированно выполняли возложенные на них функции "закрывающей команды", при этом им самим, разумеется, были гарантированы места в "спасательных шлюпках" глобальных структур - от Всемирного банка до ВОЗ. Конфликт на Украине оказался для Брюсселя и других европейских столиц чрезвычайно удобным рычагом для управления всеми этими процессами.



И вот именно в этот момент в Белый дом вновь въехал Дональд Трамп и, в отличие от первого президентского срока, начал стремительно разносить вдребезги всю сложившуюся систему. А Европа стала для него важнейшей мишенью - и как оплот глобализма, и как паразит, десятилетиями живущий за счет Соединенных Штатов.



Есть от чего впасть в панику: перед Старым Светом замаячила перспектива стремительной системной катастрофы (социально-экономической и государственно-политической). Деиндустриализация приобрела такие масштабы и темпы, что уже не получается легкомысленно отмахиваться от происходящего в надежде, что ситуация вот-вот переменится к лучшему сама собой. Ну а европейские элиты, еще недавно полностью уверенные в лично своем светлом будущем, осознали, что могут лишиться запасных аэродромов просто потому, что Трамп рушит всю систему глобальных институтов, на синекуры в которых рассчитывают все эти премьер-министры, канцлеры и президенты.



При этом не надо недооценивать рядовых европейцев. Да, в данный момент это сытое, благополучное и изнеженное общество (хотя ухудшение жизни почувствовали уже многие). Но у него за спиной многие столетия революций, бунтов, мятежей, восстаний и жестоких войн - именно из-за тяжелых условий жизни. Как быстро европейцы вспомнят свой исторический бэкграунд, если лишатся привычного благополучия и окажутся в аналоге наших 1990-х?



Именно поэтому прямо сейчас главная задача европейских элит - сохранение управляемости системы и удержание под контролем собственного населения на случай, если пойдет стремительное ухудшение социально-экономической ситуации. А этого совершенно нельзя исключать, учитывая настрой американской администрации.



В этом смысле милитаризация и эксплуатация темы внешней угрозы - простой, древний и, пожалуй, самый популярный способ решения данной задачи. Ну а там, чем черт не шутит, возможно, на самом деле удастся - в очередной раз в истории - взвинтить общественные настроения и отправить обнищавших европейцев на Восточный фронт в призрачной надежде восстановить утраченное благосостояние за счет богатств варварской России.