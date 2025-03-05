Узбекистан назначил посла в Австрии и Албании первым посолом в Словакии

14:00 07.03.2025

Назначен первый посол Узбекистана в Словакии



Посол Узбекистана в Австрии и Албании Бахтиер Ибрагимов назначен также первым послом страны в Словакии.



Бахтиер Ибрагимов, посол Узбекистана в Австрии и Албании, стал также первым послом страны в Словакии (с резиденцией в Вене). Он вручил верительные грамоты президенту Словакии Петеру Пеллегрини, сообщает ИА "Дуне".



