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|Узбекистан назначил посла в Австрии и Албании первым посолом в Словакии
14:00 07.03.2025
Назначен первый посол Узбекистана в Словакии
Посол Узбекистана в Австрии и Албании Бахтиер Ибрагимов назначен также первым послом страны в Словакии.
Бахтиер Ибрагимов, посол Узбекистана в Австрии и Албании, стал также первым послом страны в Словакии (с резиденцией в Вене). Он вручил верительные грамоты президенту Словакии Петеру Пеллегрини, сообщает ИА "Дуне".
В ходе беседы во Дворце Грассалковичей в Братиславе были обсуждены состояние отношений между Узбекистаном и Словакией и перспективы их развития.
Стороны отметили, что на текущий год запланированы значимые совместные мероприятия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Бахтиер Ибрагимов - бывший постоянный представитель Узбекистана при ООН в Нью-Йорке (2017−2023 годы). В октябре 2023 года начал работу послом Узбекистана в Австрии. Тогда же был аккредитован в качестве официального представителя страны в ОБСЕ, УНП ООН, ОДВЗЯИ, МАГАТЭ и других структурах ООН в Вене. В январе текущего года стал дополнительно первым послом Узбекистана в Албании.