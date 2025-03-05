МИД России: Семь лет провокации со Скрипалями в английском Солсбери

14:23 07.03.2025

Семь лет назад, 4 марта 2018 года, английский город Солсбери стал сценой печально известного химинцидента, который был использован Лондоном для подрыва российско-британских связей и откровенного саботажа отношений нашей страны с рядом других государств.



Заказной характер произошедшего был очевиден сразу – когда Лондон, возведя на нашу страну напраслину, отказался взаимодействовать с Москвой в рамках установленных межправительственных механизмов и пошел по пути непрозрачных процедур, заведомо уязвимых для манипуляций в угоду политической конъюнктуре. [...]



