|МИД России: Семь лет провокации со Скрипалями в английском Солсбери
14:23 07.03.2025
Семь лет назад, 4 марта 2018 года, английский город Солсбери стал сценой печально известного химинцидента, который был использован Лондоном для подрыва российско-британских связей и откровенного саботажа отношений нашей страны с рядом других государств.
Заказной характер произошедшего был очевиден сразу – когда Лондон, возведя на нашу страну напраслину, отказался взаимодействовать с Москвой в рамках установленных межправительственных механизмов и пошел по пути непрозрачных процедур, заведомо уязвимых для манипуляций в угоду политической конъюнктуре. [...]
У власти в Великобритании сегодня уже другие люди, другая партия. Но не получившая юридического закрепления даже в собственных британских инстанциях клевета по-прежнему используется британским руководством в духе абсурдной презумпции виновности – как доказательство существования мнимой "российской угрозы". [...]
Мы, впрочем, не забываем, что при всей своей международно-политической значимости солсберийская история имеет и вполне конкретное человеческое измерение. До сих пор неизвестна судьба двух российских граждан, оказавшихся в фокусе произошедшего, – Сергея и Юлии Скрипалей. Лондон скрывает информацию не только о месте их нахождения, но и о состоянии здоровья, правовом статусе. [...]
Поэтому мы продолжим добиваться от Лондона достоверных сведений о Сергее и Юлии Скрипалях, а также требовать доступа к ним – чтобы напрямую убедиться в отсутствии какого-либо принуждения в отношении к ним.
- Одновременно с учетом того, что именно против России в действительности была направлена эта провокация, будем и далее настаивать на раскрытии британским правительством правды – настоящей, а не разномастных фальсифицированных версий – о том, что именно произошло в Солсбери 4 марта 2018 года.