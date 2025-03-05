Трамп помнит про Кыргызстан? В США в разработке новый запрет на въезд для граждан определенных стран

14:31 07.03.2025

Администрация Трампа завершает разработку нового запрета на въезд в США для граждан определенных стран.



В старых запретах фигурировал Кыргызстан. Вначале Трамп в январе 2017 года подписал первый из серии запретов - в сентябре 2017 года запрет был введен для граждан Чада, Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы и Йемена.



Во втором запрете в январе 2020 года Трамп включил Кыргызстан в список из шести новых стран, гражданам которых запрещается иммиграция в США. Подписанный американским президентом документ не позволял большинству граждан Нигерии, Эритреи, Мьянмы и Кыргызстана приехать на работу и жить в Соединенных Штатах. Граждане Танзании и Судана не могли подавать заявления на получение визовой лотереи. Новый запрет вступил в силу 22 февраля 2020 года.



Запрет снял в январе 2021 года президент Джо Байден.



Вероятность введения нового запрета в отношении Кыргызстана выше среднего. Причина простая - в отношении нас вводить санкции легко. В 2020 году в первоначальном списке была Беларусь. Но, видимо, Госдеп сумел убедить администрацию президента, что есть шансы улучшить отношения с этой страной, так как Минске ждали госсекретаря США Помпео.



Объяснения тогдашнего посла США в КР Дональда Лу было не особо убедительно - отсутствие биометрических паспортов. Хотя на тот момент биометрических паспортов не было у более 80 стран. Помогут ли наши новые паспорта сейчас?