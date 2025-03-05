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В Таджикистане подорожала "лошадиная сила"
14:35 07.03.2025

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

Оплата налога на транспорт выросла из-за повышения размера показателя для расчетов.

Размер оплаты налога на транспортные средства в Таджикистане увеличился на 4,2%. Это связано с повышением показателя для расчетов, размер которого с 1 января этого года составляет 75 сомони ($6,7) вместо 72 сомони в 2024 году.

Ставка налога на транспортные средства в соответствии с действующим Налоговым кодексом устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, давления реактивного двигателя, наименования, посадочных мест, грузоподъемности, сферы деятельности из расчета одной лошадиной силы мощности двигателя, 1 кВт*ч электроэнергии мощности двигателя и одного килограмма.

Оплата налога на транспорт выросла из-за повышения показателя для расчетов. К примеру, ставки налогообложения легковых автомобилей установлены в следующих размерах (на каждую лошадиную силу):

- до 250 лошадиных сил – 7,5% от показателя для расчетов;
- от 250 до 300 лошадиных сил – 10%;
- от 300 до 350 лошадиных сил – 12%;
- свыше от 350 лошадиных сил – 15%.

То есть, владельцы легковушек с двигателем, мощностью: до 250 лошадиных сил, теперь должны платить за каждую лошадиную силу 5,63 сомони (вместо 5,4 сомони – до этого). От 250 до 300 лошадиных сил – от 7,5 сомони (7,2 сомони). От 300 до 350 лошадиных сил – 9 сомони (8,64 сомони). И свыше от 350 лошадиных сил – 11,25 сомони (10,8 сомони).

Чтобы узнать размер оплаты налога, владельцу транспорта нужно умножить число лошадиных сил двигателя своего авто на соответствующую ставку. К примеру, если у вас машина с двигателем, мощностью 300 лошадиных сил, нужно эту цифру умножить на цифру 9, так как ставка на каждую лошадиную силу для вашего транспорта, как определили выше, составляет теперь 9 сомони.

Владельцы транспорта, двигатель которого полностью работает с использованием электроэнергии, платят только 50% ставки.

Ставки налога на другие транспортные средства (мотоциклы, автобусы, грузовые машины, тракторы, самолеты и прочее) можно узнать в Налоговом кодексе (статья 360).

В соответствии с действующим законодательством налог на транспортные средства, наряду с налогом на объекты недвижимости и земельным налогом, относится к налогам на имущество, которые, в свою очередь, причисляются к местным налогам.

Объектами налогообложения являются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, железнодорожные локомотивы, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, моторные сани, моторные лодки и другие водные и воздушные транспортные средства.

Независимо от непригодности транспортного средства или его неиспользования по каким-либо причинам, владелец (лицо, на которое он зарегистрирован) обязан оплачивать указанный налог.

Источник - Азия-Плюс
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