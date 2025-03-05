В Пекине проходят типовые испытания самого быстрого в мире поезда CR450 (видео)

14:44 07.03.2025

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Прототипы самого быстрого в мире высокоскоростного поезда CR450, тестовая скорость которого составляет в 450 км/ч, а эксплуатационная - 400 км/ч, в настоящее время проходят типовые испытания на кольцевой железной дороге Пекина.



Новая модель ж/д состава была впервые представлена в Пекине 30 декабря 2024 года. Она значительно быстрее, чем существующие в настоящее время высокоскоростные поезда CR400, которые движутся со скоростью 350 км/ч.







Ван Фэн, вице-президент корпорации CRRC, производителя поезда, подчеркнул, что CR450 представляет собой всесторонний прорыв в теории, технологии, оборудовании, стандартах высокоскоростных поездов и их оперативном управлении, передает газета "Кэцзи жибао" /Science and Technology Daily/.



Ван Фэн объяснил, что для достижения беспрецедентной рабочей скорости в 400 км/ч инженеры улучшили тяговую мощность, динамические характеристики и пантографические системы.



По его словам, в поезде используется система тяги на постоянных магнитах с водяным охлаждением, вагонная тележка нового поколения с высокой устойчивостью и мультисистемные инновации для поддержания высокой скорости движения.



Безопасность обеспечивается многоуровневой системой управления экстренным торможением и более чем 4 000 встроенными датчиками мониторинга. Эти системы в режиме реального времени отслеживают ключевые системы, включая ходовую часть, корпус поезда, высоковольтные токоприемники, управление составом и пожаротушение. Система "вне зоны видимости" также улучшает распознавание аварийных ситуаций на трассе, сообщил Ван Фэн.



Что касается энергосбережения, то оптимизированная конструкция оболочки вагонов значительно снижает сопротивление воздуха, а новые облегченные технологии и материалы позволяют снизить вес поезда на 10 проц., а сопротивление движению на 22 проц., отметил он.



Технологии снижения шума еще больше отличают эту модель от предшественников. Семь инновационных технологий, включая звукопоглощающие материалы и оптимизированные аэродинамические формы, снижают уровень шума в салоне на 2 децибела, обеспечивая пассажирам более комфортные условия поездки, добавил Ван Фэн.



Кроме того, по его словам, интеллектуальные усовершенствования позволяют CR450 превосходить другие модели в таких областях, как эксплуатация и контроль, взаимодействие с машинистом, мониторинг безопасности и обслуживание пассажиров.