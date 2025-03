Призыв Трампа к "торговой симметрии" может кончиться большой войной, - Валентин Катасонов

Трамп хочет запустить процесс реиндустриализации Америки и снизить гигантские долговые обязательства



07.03.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



4 марта американский президент Дональд Трамп выступил с обращением перед нижней и верхней палатами Конгресса США. Одной из главных тем выступления стал вопрос о наведении порядка во внешней торговле США. Прежде всего, путем установления правильных, справедливых таможенных тарифов на импортируемые Соединенными Штатами товаров.



Американский президент и ранее говорил о том, что торговля США со многими странами "несправедлива". Например, несправедливой он называл торговлю со своими соседями – Канадой и Мексикой. Подчеркивая, что Америка фактически "субсидирует" соседей. Здесь, по мнению Трампа, несправедливость заключалась в том, что у США была большая асимметрия в торговле с Канадой и Мексикой. Америка имеет громадный дефицит торговли с указанными странами. По итогам 2023 года дефицит торговли с Канадой составил 64,2 млрд долл., с Мексикой – 152,5 млрд долл. Еще более асимметричной является торговля США с Китаем – дефицит в 2023 году составил 279,1 млрд долл. Суммарный дефицит торговли США со всем миром в позапрошлом году равнялся 773,4 млрд долл. С точки зрения Трампа, это величина "субсидирования" Америкой остального мира. По итогам 2024 года такое "субсидирование" достигло рекордного за всю историю Америки величины – 918,4 млрд долл. Особенно за счет Америки по-прежнему якобы "паразитируют" три страны – Китай, Мексика и Канада. На них, по предварительным оценкам, пришлось 530 млрд долларов торгового дефицита Америки в прошлом году. Существенный вклад в создание торгового дефицита США вносят также такие страны, как Вьетнам, Ирландия и Германия.



Конечно, слово "субсидирование" вряд ли подходит для описания несбалансированной торговли США с другими странами. Последние, наоборот, считают, что именно они субсидируют Америку, получая взамен своих товаров долговые расписки, называемые долларами.



Но 4 марта Дональд Трамп акцентировал внимание на другой "несправедливости" для Америки торговли с другими странами. А именно на том, что у многих торговых партнеров США таможенные тарифы на американские товары выше, чем таможенные тарифы США на товары этих партнеров.



Трамп привел ряд примеров. "Тарифы в Южной Корее в среднем в четыре раза выше [американских], подумайте об этом, в четыре раза выше. И мы оказываем Южной Корее огромную военную и иную помощь, но вот что происходит. Так с нами поступают и враги, и друзья. Эта система несправедлива по отношению к Соединенным Штатам и всегда такой была", – пожаловался Трамп.



"В среднем Европейский союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада взимают с нас гораздо более высокие пошлины, чем мы с них. Это крайне несправедливо", - еще раз повторил Трамп. Так, Индия облагает американские автомобили пошлинами на уровне выше 100%, а китайские пошлины в среднем вдвое выше американских.



Президент торжественно объявил, что он кладет конец этой несправедливости: "Другие страны десятилетиями применяли пошлины против нас, и теперь наша очередь использовать их против них". Отныне торговля США с другими странами будет "симметричной": уровень импортных пошлин США на товары других стран будет равен уровню пошлин других стран на американские товары. "Какими бы [тарифами] они ни облагали нас, мы будем отвечать им тем же", - отметил Трамп.



Как раз 4 марта в силу вступили 25-процентные тарифы для канадской и мексиканской продукции (указ об этих пошлинах был подписан Трампом еще 2 февраля). С начала февраля уже действовали импортные пошлины на товары из Китая в размере 10%. 4 марта они были увеличены вдвое – до 20%. По товарам из других стран пошлины будут введены 2 апреля. Трамп не назвал поименно стран из категории "других", равно как и не назвал величину тарифов по другим странам.



Дело в том, что в Вашингтоне еще не составили полной картины по другим странам. 13 февраля Трамп распорядился, чтобы министерство торговли и Офис торгового представителя США (USTR - правительственное агентство США, занимающееся разработкой торгового законодательства США, составлением двухсторонних и многосторонних торговых соглашений, координацией внешнеторговой политики) в сотрудничестве с министерством финансов и министерством внутренней безопасности пересчитали тарифы США для каждой страны по каждому продукту.



Это очень масштабная задача, предусматривающая изучение более 17.000 кодов импортных товаров, потенциально для каждой из 186 стран, которые в настоящее время пользуются режимом наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле с США. За решение этой задачи перед Трампом отвечают два чиновника – глава USTR Джеймисон Грир (назначен на эту должность 26 февраля 2025 г.) и министр торговли Говард Лютник (назначен на должность 19 февраля 2025 г.).



В американских СМИ появилось много публикаций, которые уточняют и иллюстрируют тезис Трампа о "несправедливости" торговли США с другими странами. Оказывается, особенно "несправедливой" является торговля США с Индией. По данным Всемирной торговой организации, тарифы Индии являются самыми высокими среди 15 крупнейших торговых партнеров США: в среднем 17% на все товары по сравнению с 3,3% в США.



В Европейском союзе действует тариф в размере 10% на импорт транспортных средств, что в четыре раза выше тарифа на легковые автомобили в США, составляющего всего 2,5%.



Бразилия, согласно данным Американской ассоциации производителей биотоплива, взимает 18-процентную пошлину на этанол из США, а вот Америка разрешает импорт этанола из Бразилии практически без пошлин.



Кстати, Трамп не желает ограничиться лишь выравниванием ставок таможенных тарифов. В своем приказе от 13 февраля он потребовал, чтобы обновленные американские тарифы учитывали также нетарифные барьеры, которые торговые партнеры применяют к американским товарам. К таким "несправедливым" нетарифным барьерам Трамп, например, относит налог на добавленную стоимость в Европейском союзе; а также деятельность государственных компаний в Китае, которые получают бюджетные субсидии. Информационное агентство Рейтер опубликовало статью "What's in Trump's new order on reciprocal US tariffs?" ("Что входит в новый указ Трампа о взаимных тарифах США?"). В ней отмечается, что учет нетарифных издержек может даже в большей степени повысить американские пошлины, чем учет обычных таможенных пошлин других стран: "Эти расходы также будут включены в новые, более высокие тарифные ставки, и представитель Белого дома заявил, что эти барьеры более значительны, чем стандартные тарифы".



В статье со ссылкой на американскую служебную записку приводится определение нетарифного барьера как "любой установленной государством меры, политики или неденежного барьера, которые ограничивают, предотвращают или затрудняют международную торговлю товарами, включая импортную политику, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, государственные закупки, экспортные субсидии, отсутствие защиты интеллектуальной собственности, цифровые торговые барьеры и допускаемое государством антиконкурентное поведение государственных или частных компаний".



Кстати, США и раньше нередко прибегали к введению тех или иных протекционистских мер в отношении товаров из тех стран, которые использовали такой нетарифный инструмент внешней торговли, как занижение курса свой валюты. Трамп еще в первый срок своего пребывания в Белом доме вводил дополнительные пошлины в отношении китайских товаров, обвиняя Пекин в манипулировании валютным курсом юаня. В упомянутой выше статье агентства Рейтер говорится, что Вашингтон будет решительно бороться с такими валютными манипуляциями: "Представитель Белого дома также заявил, что при расчете тарифов будут учитываться курсы иностранных валют, поскольку валюты, которые недооценены по отношению к доллару, способствуют увеличению торгового дефицита США, делая американский экспорт более дорогим".



В своем выступлении в Конгрессе США Трамп дал понять, что в новых американских тарифах будут учтены все нетарифные хитрости ("неденежные пошлины") торговых партнеров Америки: "За все, за что они дерут с нас, мы сдерем с них. Если они вводят неденежные пошлины, чтобы не пускать на свой рынок нас, то и мы введем неденежные барьеры, чтобы не пустить на наш рынок их".



Некоторые наблюдатели считают, что введением и повышением импортных пошлин Трамп пытается убить сразу двух зайцев: во-первых, запустить процесс реиндустриализации Америки (замещение импорта отечественным производством); во-вторых, увеличить за счет импортных пошлин государственные доходы и снизить громадный дефицит федерального бюджета (в 2024 фин. году он составил 1,83 трлн долларов).



О том, что Трамп намерен поймать также второго "зайца", говорится в его приказе от 13 февраля: он требует, чтобы Административно-бюджетное управление в течение 180 дней представило отчет обо всех финансовых результатах тарифных мер для федерального правительства.



Что касается "зайца" под названием "реиндустриализация", то Трамп рассчитывает, что повышение импортных пошлин простимулирует бизнес (как американский, так и неамериканский) организовать производство товаров на территории США. Не секрет, что многие американские компании вынесли свои производства в соседнюю Мексику, где имеется дешевая рабочая сила. 25-процентная пошлина на товары из Мексики может подвигнуть американский бизнес вернуть производства на территорию США. В своем обращении к конгрессу Трамп сказал: "Если вы производите свой продукт не в Америке, при администрации Трампа вы будете платить пошлины, и в некоторых случаях - довольно высокие". Это явный намек президента американскому бизнесу: возвращайтесь домой!



Американские и прочие эксперты размышляют, чем может закончиться борьба Трампа за справедливость во внешней торговле? Если Трамп призывает к "симметрии" в торговых отношениях, то один из вариантов решения вопроса следующий. Торговые партнеры понижают свои таможенные пошлины до уровня соответствующих американских пошлин, которые действовали на момент прихода Трампа в Белый дом. Плюс к этому отменяют все нетарифные барьеры в отношении американских товаров. И тогда в торговых отношениях США с другими странами восторжествуют мир и дружба, взаимное сотрудничество. Это мирный вариант.



Но за последний месяц мы увидели много признаков того, что партнеры США выбирают другой вариант: они готовятся к большой и долгой торговой войне. Уже в ряде стран делаются заявления и даже принимаются решения о тарифных "ответках" Вашингтону (Мексика, Китай, Канада и др.).



И уж тем более никто не собирается отказываться от нетарифных барьеров. А как же техническая безопасность, а экология, а санитарные нормы? – заявляют политики и общественные деятели тех стран, кого Трамп пытается призвать к порядку. Мол, речь идет не о защите внутреннего рынка, а о защите здоровья и жизни граждан.



В общем назревает большая торговая война США с остальным миром, даже теми странами, которые считались незыблемыми союзниками Вашингтона. Впрочем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил 4 марта, что война уже началась: "Сегодня США начали торговую войну против Канады. Страна не оставит это необоснованное решение без ответа".



Отреагировали и европейские политики. Так, президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к французскому народу 5 марта также заявил о готовности Европы к "ответке": "Мы должны быть готовы к тому, что США решат ввести тарифы на европейские товары, как они только что подтвердили в отношении Канады и Мексики. Это непонятное решение как для американской, так и для нашей экономики будет иметь последствия для некоторых наших отраслей, но не останется без ответа с нашей стороны". Источник - Фонд стратегической культуры

