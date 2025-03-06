"Кинжал" уже в засаде: "Армада Макрона" проклянет тот день, когда увидит над головой русские ракеты

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18:18 07.03.2025

Небо Украины рвут тихоходные "Герани" с "Герберами", Россия явно экономит на грозном гиперзвуке. Почему?

Сергей Ищенко
6 марта 2025

Для того, чтобы яснее ощутить всю глубину беспросветного ужаса, накатывающегося на Украину, только такой статистики нам, кажется, и не хватало.

Если вкратце: столько дальнобойных и высокоточных БПЛА типа "Герань-2" и "Гербера", как в феврале 2025 года, небо "страны 404" точно не видело никогда прежде. За указанный период по тылам противника их прилетело 3097.

После чего едва ли не повсеместно у противника поутру обесточивались заводы, колом вставал электротранспорт, дымились развалины крупнейших казарм, полигонов, складов и хранилищ.

Только в ночь на 23 февраля - к нашему Дню защитника Отечества, ударами по важнейшим объектам на территории Украины одновременно "отсалютовали" сразу 267 российских ударных, разведывательных и так называемых "ложных" дронов. На сегодня это явный и неоспоримый суточный боевой рекорд ВС РФ.

Для тех, кто не в курсе: именуемые "ложными" БПЛА - тоже беспилотники. Но без боевой нагрузки. Они используются для перегрузки систем ПВО противника.

Не менее важно отметить: интенсивность атак всех типов отечественных БПЛА с каждым месяцем беспрерывно нарастает. Во всяком случае, в минувшем январе их было приблизительно процентов на 20 меньше, чем в феврале. "Всего" 2599. Что, на самом деле, тоже сокрушительно много. Особенно учитывая нарастающие проблемы с зенитным боезапасом у ВСУ.

Однако это, возможно, еще только "цветочки". Если так пойдет и дальше, уверены в Киеве, тогда к лету каждую ночь в небо Украины со стороны России будет врываться в среднем не менее полутысячи боевых дронов различного назначения.

Такой прогноз на днях сделало ГУР Украины на основе анализа темпов роста в РФ промышленного производства такого рода средств воздушного нападения. Кстати, подобная информация не является секретом. И на страх врагу выложена в публичном доступе.

Так, при желании из Сети легко узнать, что огромные усилия Москвы последних лет по всемерному массированию выпуска этого самого современного оружия на самом деле начали, наконец, приносить невиданные в остальном мире результаты.

Так, несколько месяцев назад в особой экономической зоне "Томск" заработал построенный за миллиард рублей на пустом месте научно-производственный центр беспилотных авиационных систем.

С конца сентября 2024-го подобный центр, на возведение которого потрачены из бюджета точно такие же деньги, заработал в Удмуртии.

Тогда же и в Башкирии запустили серийное производство высокоэффективных электродвигателей для беспилотных летательных аппаратов.

Но особо щедрым на такого рода новости оказался февраль 2025-го. Когда в Новосибирске компания "Техноресурс" из композитных материалов организовала выпуск высококачественных пропеллеров и лопастей для беспилотных летательных аппаратов любого размера. Утверждается, что запущенное производство не имеет аналогов в РФ.

Одновременно в Кузбассе запустили завод по производству двигателей для БПЛА. В Тольятти выпустили первые в РФ литий-ионные аккумуляторы для них же. А в Оренбургской области вступил в строй научно-производственный центр по сборке беспилотных авиационных систем.

Естественно, в ГУР Украины всю эту информацию тоже изучают буквально под лупой. Как следствие - на днях заместитель начальника вражеской военной разведки генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью киевским журналистам заявил, что "сейчас россияне в среднем ежесуточно выпускают за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов. Но предварительно увеличение ежедневных атак до 500 беспилотников следует ожидать уже в июне или июле этого года".

Стало быть, плотность наших и без того крайне разрушительных для противника воздушных атак вот-вот возрастет еще минимум в три-четыре раза. Согласитесь: столь гибельный для "страны 404" прогноз способен впечатлить кого угодно. Хоть по эту, хоть по противоположную сторону Атлантики.

Явно отдающий себе в этом отчет генерал Скибицкий подчеркнул, что "увеличение количества атак дронами более чем в два раза может оказаться фатальным для Украины в целом. Поскольку сбить все БПЛА уже станет невозможно даже теоретически. А значит, будет больше пораженных объектов".

Но вот что особо важно, считаю, отметить: в данном случае речь идет лишь о сравнительно крупных и дальнобойных БПЛА нормального аэродинамического типа. Способных нести достаточно мощные и разрушительные для крупных объектов заряды. Массой от 10 ("Гербера") до 50 килограммов ("Герань-2").

Что же касается почти "копеечной" стоимости FPV-дронов, давно ставших с обеих сторон основными средствами поражения на российско-украинском фронте, то их вообще сосчитать крайне непросто.

Поскольку мелкие компании что у нас, что на Украине изготавливают едва ли не на "коленках". И в огромных количествах.

Скажем так: над линией соприкосновения FPV-дронов сегодня - просто тучи. Как следствие, мишенями становится не только боевая техника, но и отдельные солдаты и офицеры.

Если же хоть сколько-нибудь попытаться конкретизировать, то вот, например, американский журнал Forbes со ссылкой на украинских специалистов недавно заявил, что подобных убийственно разрушительных "малюток" Россия ежемесячно выпускает просто "тьмы и тьмы". Порядка 300 000 единиц в месяц.

А Украина с помощью своих западных союзников тоже много. Но все же вшестеро меньше (приблизительно 50 000), чем наловчились нынче делать мы.

В общем, чем дальше, тем ситуация в сфере производства боевых беспилотников в интересах СВО все больше напоминает игру в одни ворота. В ворота Киева.

Однако просто нельзя, уверен, не обратить внимания на еще одно крайне важное обстоятельство. Практически беспрерывно и резко наращивая количество ударов самыми разными дронами по противнику, в последние месяцы мы почти столь же серьезно сокращаем число ударов по нему же высокоточными крылатыми и баллистическими ракетами.

Так, в минувшем и оказавшимся рекордным для расчетов наших боевых беспилотников феврале, внешне почти необъяснимым образом российское командование сильно сократило количество ракетных ударов по тылам противника. Во всяком случае, противник утверждает, что в прошлом месяце зафиксировал всего 99 запущенных по его промышленным объектам российских ракет различного типа ("Искандеры", KN-23, Х-101, Х-59, Х-22 и т. д.).

И лишь один по настоящему массированный ракетный удар - 1 февраля. С участием шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, четырех Ту-22М3, а также нескольких истребителей пятого поколения Су-57.

Почему так мало? Что, запасы ракет в наших арсеналах подходят к концу? В столь нелогичную версию справедливо отказываются верить и наши наиболее отъявленные враги.

Во всяком случае, в своем опубликованном лишь полмесяца назад докладе британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) подчеркнул, что средний темп производства основных типов крылатых и баллистических ракет в России в 2025 году еще более возрастет. И может составить порядка 46 ракет авиационного базирования Х-101 и до 62 ракет 9М723 "Искандер" в месяц.

При этом, указывают в RUSI, Россия еще и всячески модернизирует свои ракеты. К примеру, на Х-101 для повышения их эффективности помимо добавления кассетной боевой части и удвоения массы фугасной БЧ появилась улучшенная система оптической коррекции "Отблеск-У". А также - система отстрела ловушек Л-504 для противодействия украинским зенитным ракетам с тепловым наведением.

Добавим к этому: в ноябре прошлого года, давая оценку темпам производства ракет в РФ, Владимир Путин заявил, что Россия производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО, вместе взятые. И подтвердил, что в 2025 году их выпуск будет еще увеличен.

В чем же тогда дело? Почему наши ракетные удары по глубоким тылам противника с нынешней зимы становятся сравнительной редкостью?

Для точного ответа необходимо иметь доступ в святая святых российского Генштаба, которого у "СП" нет. Но в строгом соответствии с логикой можем задаться вопросом: а к чему расходовать дорогущие высокоточные ракеты, многомиллионной стоимости каждая, там, где отлично справляются куда более примитивные и, стало быть, дешевые "Герани" с "Герберами"?

А все почему? Да потому, что на глазах гаснут боевые возможности украинской системы ПВО. У которой не только ракет для полученных из США "Пэтриотов" уже почти не осталось, потому что Дональд Трамп перекрыл соответствующий "краник".

Киев еще петушится, заявляя, что, мол, "Европа нам поможет". Имея ввиду, что, по открытым данным, в его распоряжении еще имеются два франко-итальянских ЗРК SAMP/T (о подготовке к передаче второго ЗРК было сообщено осенью 2024), девять американо-норвежских ЗРК NASAMS и шесть германских ЗРК IRIS-T.

Однако дальность боевого применения и эффективность такого рода оружия ни в какое сравнение не идет с заглохшими "Пэтриотами". Да и территория Украины слишком велика, чтобы хотя бы помечтать всерьез о ее плотном прикрытии силами уже полученных от европейских союзников комплексов. Вот "Герани" с "Герберами" и машут безнаказанно каждую ночь своими крылышками украинским зенитчикам. К чему в сложившейся ситуации тратить еще и наши просто отличные, но очень уж ценные ракеты?

Но что будет, если все более и более воинственные Париж, Лондон и Берлин на самом деле, как обещают, попытаются дополнительными поставками залатать огромные "дыры" в украинском небе?

Вот тогда-то, очевидно, и настанет время Х-101 и "Искандеров". Которыми мы в ускоренном темпе столь предусмотрительно продолжаем пополнять свои оружейные склады. Поэтому процесс принудительного "умиротворения" Киева непрекращающимися ударами с воздуха в любом случае продолжит оставаться непрерывным.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741360680


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