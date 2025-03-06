IVK: "Дубинка против русских". Трампу нужна Европа на роль злого полицейского

20:34 07.03.2025 Institut Václava Klause

Чехия



Как понимать миротворца Дональда Трампа, и кто какую роль играет в разыгранной партии

Institut Václava Klause: Трамп использует Европу для давления на Россию



Европа играет в планах Трампа по украинскому конфликту важную роль, пишет автор из Institut Václava Klause. Его дистанцирование от нее имеет тактические причины. На переговорах с Путиным европейцы сыграют роль злодеев и станут важной картой в руках Трампа, пусть и не будут сидеть прямо за столом.



Драматичные политические события в конце прошлой недели взволновали мировую политику и общественное мнение. Провал переговоров Владимира Зеленского с американским президентом Трампом в Вашингтоне и воскресный саммит так называемой "коалиции желающих" в Лондоне обострили напряженность до небывалых высот. В нашей стране в ответ на эти события в политическом и медиа-пространстве, а также в социальных сетях поднялась невероятная антиамериканская волна, которой еще не бывало за всю историю нашей демократии. Как это все понимать?



В течение трех лет российской спецоперации на Украине официальная пропаганда обрабатывала нашу общественность, внушая, что единственное приемлемое завершение этого конфликта - военное поражение и капитуляция России, наказание ее политического руководства и военные репарации разрушенной стране. Добиваться этого планировалось постоянным обострением противостояния, применением все новых и новых типов летальных вооружений, расширением операций на российской территории и так далее. Мы видели разные псевдомирные конференции без участия Российской Федерации, где Владимир Зеленский презентовал свои "мирные планы" для мирных переговоров. По сути же эти планы являлись уже упомянутыми условиями капитуляции, которые можно навязать только побежденной России.



Однако в действительности ситуация развивалась и развивается намного менее благоприятно для Украины. Российские войска постепенно продвигаются; силы Украины на исходе; ущерб растет, а готовность союзников все это финансировать и обеспечивать почти достигла своих пределов.



В чем причина беспрецедентной лояльности к России



Старо-новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп никогда не скрывал, что считает конфликт на Украине катастрофой и принципиальной политической ошибкой администрации Джо Байдена, которая позволила ситуации обостриться и не пыталась предотвратить российскую агрессию, хотя еще за полгода знала о подготовке к ней.



Если сначала русские недооценили Украину и ее население во время нападения и ввязались в продолжительную (опосредованную) войну на истощение со всем Западом, то сам Запад недооценил Россию и ее стойкость в боях, способность мобилизовать все силы, умение учиться по ходу дела и ее волю к победе. Желание победить ограниченными силами, которые Запад был готов потратить на украинский конфликт, ядерную державу и режим, который отчаянно борется за свои внешнеполитические приоритеты, по прошествии трех лет выглядит иллюзией.



Дональд Трамп не собирается продолжать бессмысленную политику Байдена и не хочет воевать с Россией. Его приоритет - сдерживания Китая, который стремится к глобальному доминированию. Трамп считает, что неразумно оставлять Россию в китайских объятьях, куда ее толкнула политика Байдена. Россия для Трампа не соперник. Он не страдает от антироссийских травм, как жители Восточной Европы, и хочет повторить в новом варианте знаменитый ход Киссинджера, который в 70-е годы разделил и настроил друг против друга в американских интересах коммунистические державы - СССР и Китай.



Трампу есть что предложить России, и российская сторона положительно реагирует на его инициативы. (…) Политика Дональда Трампа направлена на то, чтобы помешать распространению китайского влияния. Отсюда и его беспрецедентная лояльность к России, жесты и сигналы, которые он отправляет президенту Путину, начиная с продолжительной беседы по телефону и переговоров министров иностранных дел в Эр-Рияде до общего голосования по компромиссным и лояльным к России резолюциям в ООН. Налаживание контактов и восстановление доверия Москвы - важнейшее условие для того, чтобы США смогли превратиться из антироссийской воюющей стороны в арбитра конфликта, который будет искать компромисс между противоборствующими сторонами.Своей лояльностью к Путину, который идет навстречу американским усилиям, Трамп сумел добиться невероятной дипломатической победы, которую, однако, многие просто не способны понять и оценить по достоинству.



Роль Зеленского



Трамп, будучи опытным бизнесменом, мыслит ясно и просто. Он исходит из того, что Украина просуществовала до настоящего момента и еще могла воевать исключительно благодаря американским деньгам, оружию и всесторонней помощи. Без них у нее не было и нет шанса продолжать борьбу и ее ждет поражение. Поэтому Дональд Трамп не повторяет лицемерную ложь о том, что только от Украины зависит, сколько она провоюет и каких целей добьется. Решает тот, кто за все платит. А он решил закончить сейчас и спасти для Украины максимум возможного благодаря компромиссу с Россией. Трамп не считает нужным убеждать в правильности своих действий Украину, ведь у нее, как полагает Трамп, на руках нет карт. Главное для него - усадить Россию за стол переговоров.



Однако украинцы и многие их сторонники в мире и у нас иначе представляют себе переговоры с Российской Федерацией. Так, американский президент должен сначала якобы выдвинуть ультиматум, который был бы похож на уже упомянутый "план Зеленского", а если русские не согласятся, то нужно обострять кризис вплоть до ядерной конфронтации и верить, что Путин испугается мирового ядерного апокалипсиса и капитулирует. В отличие от диванных экспертов и оголтелых фанатиков Трамп понимает всю ответственность, лежащую на ядерных державах, за выживание человечества, и Украина в его глазах не стоит такого огромного риска.



Однако миротворец Трамп все-таки должен как-то принудить противоборствующие стороны к компромиссу. Владимир Зеленский и его окружение не раз давали понять, что не понимают ту роль, которую им отвел Трамп. За три года войны и сотрудничества с администрацией Байдена и европейскими союзниками Зеленский привык к лояльному режиму и методам, которые мало чем отличаются от шантажа. Зеленский, из которого западная пропаганда сделала героя и международную знаменитость, претендует на то, чтобы самостоятельно решать исход конфликта и его условия.



Это было бы возможно, если бы он воевал на собственные средства и своим оружием. А иначе в глазах Трампа он тот, кто должен быть обязан американцам за спасение. Но в последние недели Владимир Зеленский слишком нагло давал понять, что не собирается подчиняться американским планам, и пытался добиться от Трампа выполнения своих максималистских требований.



Ссора в Белом доме перед телекамерами стала уроком Зеленскому о том, где его место в разыгранной партии, и однозначным подтверждением решения Трампа закончить конфликт, а не продолжать его. Чтобы воплотить свое намерение в жизнь, Дональд Трамп может воспользоваться массой рычагов давления на украинцев.



Коалиция желающих как дубинка против русских



Намного более сложный партнер Россия. Вообще русские крайне заинтересованы в урегулировании до крайности испорченных отношений с США и Западом и в отмене санкций, которые те ввели против нее. В текущем конфликте русские - более сильная сторона. Они продвигаются, а в условиях, когда американцы явно хотят выйти из конфликта, получают шанс и надежду на победу.



Русские - опытные игроки и жесткие переговорщики, и будет нелегко склонить их к компромиссу, который оставлял бы Украине шанс отстоять свою независимость, суверенитет и надолго обеспечить себе безопасность. Но Трамп в роли "честного маклера", которую он взял на себя по примеру Бисмарка, вынужден изображать объективность, о которой он говорил еще во время перепалки с Зеленским. Он не может надавить на русских, угрожая новыми поставками наступательных вооружений и другой поддержкой Украине, если те не захотят искать компромисс. В таком случае он поставил бы крест на переговорах.



Поэтому Трампу нужна так называемая "коалиция желающих" - прежние американские союзники, которые вне рамок НАТО играли бы роль злодеев, угрожали бы бесконечной помощью Украине и поставками летальных вооружений. Это своего рода дубинка против русских, которая позволит Трампу давить на них.



Это предположение подтверждают очень дружественные переговоры Трампа в Вашингтоне с президентом Макроном и премьером Стармером. Эти переговоры резко контрастировали с очень жесткими итогами короткого лондонского саммита, который выглядел бунтом европейцев против Дональда Трампа. Для этого в Лондоне нашли достаточное число антироссийских политиков готовых с восторгом проглотить эту приманку. Такое же впечатление производит и столь же жесткие воинственные заявления будущего немецкого канцлера Мерца, вообще-то известного своей истовой проамериканской позицией.



При этом ясно, что долго Европа не сможет компенсировать прекращение американской помощи Украине и что без американцев она не сможет обеспечить себе безопасность. Громкие слова о создании европейской обороны касаются проектов в весьма отдаленном будущем, которые не могут никак повлиять на нынешние события на Украине. Европа играет в планах Трампа важную роль и его дистанцирование от нее может иметь в том, что касается украинского конфликта, тактические причины. На переговорах с Путиным европейцы, непримиримые противники Трампа и России, станут важной картой в руках Трампа, пусть и не будут сидеть прямо за столом.



Для истерии нет причин



Нам предстоит пройти очень важную развилку, на которой решится дальнейшая судьба Европы и мира. Европейский Союз использует кризис в отношениях с Россией и воинствующую истерию для дальнейшей централизации ЕС. Право вето стран-членов принесут на алтарь обороны от мнимой путинской угрозы, а для восстановления Украины нас всех обложат повышенными налогами.



Хотя Дональд Трамп и является идейным противником правящих в Европе прогрессивистов, он в первую очередь очень опытный прагматичный политик, который в отличие от многих других хорошо понимает своих противников, не недооценивает их и уважает. Антитрамповская истерия, которая охватила многих, в том числе в нашем правительстве, неуместна и только подтверждает их некомпетентность.



За семь недель своего президентства Трамп сдвинул ситуацию с мертвой точки и создал условия для решения проблемы. Будем болеть за его успех. От этого выиграем мы все.



Автор: Йиржи Вейгл (Jiří Weigl) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741368840





Новости Казахстана

- Сенат одобрил закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам Казахстана с Катаром

- Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике

- Олжас Бектенов обсудил с главой компании CAMCE Ли Хайсинем перспективы реализации инвестпроектов в городе Алатау

- Расследование крушения самолета в Актау: Канат Бозумбаев встретился с представителем ИКАО

- Проекты газовой промышленности и инвестиционно-экономическое развитие Актюбинской области рассмотрели в Правительстве

- Кадровые перестановки

- Канат Бозумбаев дал ряд поручений по решению вопросов питьевой воды, трансграничных рек и аварийных ГТС

- Вопросы импортозамещения в нацкомпании "КазМунайГаз" обсудили в Мажилисе

- В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды "TAKORP" на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли 4 депозита

- Осужден руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства в ЗКО

