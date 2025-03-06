|Эффектно обезвредивший преступника в аэропорту Алматы Муса Абдраим награжден медалью "За отвагу"
22:57 07.03.2025
В аэропорту Алматы эффектно обезвредили мужчину с ножом, который взял в заложницы сотрудницу досмотра.
Указом Президента Казахстана за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью "Ерлігі үшін" ("За отвагу").
В аэропорту Алматы около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1) в зону предполетного досмотра подошел мужчина. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.
Стоявший рядом человек предложил обменять захваченную в заложники девушку на себя. Злоумышленник отвлекся, после чего мужчина резко выхватил у него оружие. Следом нападавшего уже скрутила охрана. Его мотивы сейчас выясняет полиция.
"На ее месте могла быть моя дочь". Мужчина, который спас сотрудницу аэропорта Алматы рассказал корреспонденту @sputnikKZ, как обезоружил злоумышленника.
52-летний Муса Абдраим - отец пятерых детей. В тот момент он провожал своего знакомого в аэропорту и без раздумий предложил себя в заложники вместо девушки.
"Страха не было, вел себя спокойно и ждал момента", - сказал Муса.
Ранее он занимался кикбоксингом, поэтому был уверен в своих навыках. Работает таксистом, многодетная семья снимает небольшой дом.