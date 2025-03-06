Эффектно обезвредивший преступника в аэропорту Алматы Муса Абдраим награжден медалью "За отвагу"

22:57 07.03.2025

В аэропорту Алматы эффектно обезвредили мужчину с ножом, который взял в заложницы сотрудницу досмотра.



Указом Президента Казахстана за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью "Ерлігі үшін" ("За отвагу").



В аэропорту Алматы около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1) в зону предполетного досмотра подошел мужчина. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.



