|ВСУ отступают из северного сектора зоны прорыва в Курской области – итоговая сводка Readovka за 7 марта
23:42 07.03.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 7 марта в разрезе СВО. Русские войска освободили деревню Старая Сорочина. ВСУ отступают из северного сектора зоны своего прорыва в Курской области. На Украине готовятся к появлению новых иностранных распорядителей ресурсами и инфраструктурой.
Излом оборонительных возможностей
Русские войска заняли деревню Старая Сорочина, продолжая ликвидировать северный сектор прорыва ВСУ в Курской области. Очередной успех нашей армии позволяет говорить о ряде серьезных изменений в планах противника. Район сельской агломерации с центром в Малой Локне, вероятно, по большей части неприятелем уже оставлен. Присутствие украинских подразделений отмечается на юге Малой Локни и в соседствующей с ней деревне Викторовка. Иными словами, крупный и качественно подготовленный сектор сдан противником. А оставшиеся в этой сельской агломерации соединения незалежной играют роль арьергарда отступающих основных сил. Таким образом, предположение редакции Readovka подтвердилось,
ВСУ сознательно жертвуют северным сектором своей зоны прорыва. Им это необходимо для того, чтобы высвободить ресурсы для защиты логистики, которой сейчас угрожает смертельная опасность.
Новая линия обороны украинских войск севернее Суджи потенциально будет представлять из себя следующее. С запада она может выстраиваться от излучины реки Попадья и ее суходолов, далее проходя через село Казачья Локня с окружающими хуторами. В свою очередь, на востоке резервную оборонительную систему замыкают Мартыновка и Михайловка. У ВСУ не осталось иного выбора, стремительно деградирующая ситуация требует от них авральной подготовки к защите лесных трасс, идущих от Олешни на Суджу.
В представленной картине остается вопрос роли, которую отвело командование неприятеля селам Черкасское Поречное и Косица. Стоит предположить, что на данный момент, пока украинские части еще не завершили отход, они будут использованы как позиции для арьергарда.
Южнее ВС РФ завершают бои за большое урочище Холодный Яр. Сил сдержать наши войска у противника не хватило. Это означает, что один из резервных маршрутов переброски грузов из Сумской области в Суджу больше для незалежной не существует.
ВКС России также нанесли удары по объектам неприятеля в самом городе. Из актива украинских частей выбыли склады боеприпасов и топлива. Весьма вероятно, что противник отлично знал, что ситуация со снабжением будет становиться только хуже, и загодя набил Суджу необходимыми припасами, обеспечивая хотя бы частичную автономность обороны. Но средства поражения ВС РФ не дают ВСУ разыграть тактику "города-крепости". Уже пораженные запасы и те, что только будут уничтожены в ближайшее время, быстро посадят на голодный паек украинские силы, если они вздумают цепляться за оборонительный район в Судже и в окрестностях.
Подготовка к прибытию хозяев
Представитель кабинета министров Украины в Раде Мельничук объявил о том, что некоторые категории граждан страны могут получить прибавку в 10% к окладу за владение английским языком на уровне B2.
В этот список вошли военные-контрактники, полицейские среднего и старшего состава, главы и заместители территориальных администраций, руководители научных учреждений, прокуроры, начальники структурных подразделений компаний и предприятий, в которых не менее 50% активов принадлежат государству, и ряд других должностей.
О чем это говорит? Едва ли власти незалежной озаботились повышением лингвистических навыков граждан ради их общего развития. Речь может идти о приготовлениях различных секторов украинской экономики, силовых ведомств к взаимодействию с иностранцами. Причем не эпизодическому, а постоянному. Для этого и нужен уровень B2, позволяющий без словаря изъясняться и понимать собеседника.
И здесь уже не столь важен конечный бенефициар, которому перейдет внешнее управление страной. Английский язык используется и в США, и в Британии, которые претендуют на обладание ресурсами незалежной.
Вчера, 6 марта, главным событием дня стала очередная серия атак ВСУ на позиции ВС РФ на Покровском направлении.