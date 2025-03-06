ВСУ отступают из северного сектора зоны прорыва в Курской области – итоговая сводка Readovka за 7 марта

23:42 07.03.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 7 марта в разрезе СВО. Русские войска освободили деревню Старая Сорочина. ВСУ отступают из северного сектора зоны своего прорыва в Курской области. На Украине готовятся к появлению новых иностранных распорядителей ресурсами и инфраструктурой.



Излом оборонительных возможностей



