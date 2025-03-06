Российскому цементу грозит импортный шок. Эксперты призывают ограничить ввоз

00:03 08.03.2025 Российскому цементу грозит импортный шок

Эксперты призывают превентивно ограничить ввоз ключевого стройматериала для сохранения промышленного суверенитета страны



Владимир Полканов

06.03.2025



Две трети российского производства цемента столкнется с угрозой остановки в случае масштабного наращивания импорта этого стройматериала из Ирана, Китая, Казахстана и других стран. Такие расчеты содержатся в исследовании, проведенном Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) по инициативе отраслевой ассоциации "Союзцемент". Эксперты считают, что уже сейчас, не дожидаясь шоковых сценариев развития событий, необходимо ограничить ввоз цемента и поддержать его производство внутри страны. Россия может и должна обеспечивать себя цементом полностью самостоятельно, заявили участники обсуждения этого исследования, прошедшего в РАНХиГС.



Импорт ускоряется



Цемент – базовый строительный материал, без которого невозможно возвести ни одно здание, строение, сооружение любого назначения, отметили на круглом столе. "Это краеугольный камень экономики, и принципиально важно, чтобы цемент производился на территории самого государства. Особенно это важно в стране, находящейся под санкциями. Производство цемента на территории государства в достаточном количестве является необходимым условием его суверенитета, а недостаток собственного цемента может стать основанием для внешнего влияния и сдерживающим фактором развития страны", – подчеркнула исполнительный директор "Союзцемента" Дарья Мартынкина.



В России, как отмечают эксперты, есть все производственные условия для "цементного суверенитета" и обеспечения любого внутреннего спроса на этой стройматериал. В 2024 году произведено 65 млн т цемента, внутреннее потребление составило 66,8 млн т, при этом проектные мощности заводов составляют 104 млн т. "Это колоссальный "навес" мощностей", – констатировала Дарья Мартынкина.



Производство цемента растет несколько лет, например, в 2024 году увеличение составило 3,1% по сравнению с предыдущим годом. Это связано в первую очередь с активным строительством жилья и инфраструктуры. "Рост мог стать стимулом для развития российской цементной промышленности за счет повышения загрузки и соответствующего снижения условно-постоянных затрат, высвобождения средств для реализации инвестиционных проектов. Однако объем импорта увеличился темпами, превышающими рост рынка, что не позволило российским производителям воспользоваться этим окном возможностей", – говорится в исследовании РАНХиГС.



В 2024 году импорт вырос на 8,9% и составил 3,7 млн т. А в 2025 году, по экспертным оценкам, закупки цемента за рубежом могут увеличиться до 5 млн т. При этом если в январе 2021 года на импортный стройматериал приходилось всего 2,1% потребления, то с сентября 2022 года это значение не опускалось ниже 4,3%. Сейчас она составляет 5,2% в целом по стране, а в некоторых макрорегионах доля импортной продукции в разы выше и уже сейчас представляет угрозу для внутренних производителей.



География поставок



Крупнейшими поставщиками цемента в Россию выступают Белоруссия (доля в импорте в 2023 году – 69,4%), Иран (19,2%) и Казахстан (9%).



Так, Белоруссия в 2022-2023 годах перенаправила в РФ поставки цемента на фоне торговых ограничений ЕС, рост импорта за это время составил 73%. Наиболее существенную роль белорусский цемент играет на рынках Центрального и Северо-Западного федерального округов – до 9% и 15-19% от общего объема потребления в 2023 году соответственно. География поставок из этой страны расширяется, отмечается в исследовании РАНХиГС.



Из Ирана тоже с 2022 года происходит рост поставок – в основном на рынки Северо-Кавказского (СКФО) и Южного федеральных округов (ЮФО) водным транспортом через порты Махачкалы и Астрахани. При этом с 2024 года Иран вошел в зону свободной торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



"Потенциально уже в ближайшие годы Иран за счет дешевого цемента может занять до 28% от текущего объема потребления в СКФО и высокую долю в граничащих регионах", – предупреждают авторы исследования. Страна наращивает производственные мощности, а завершение строительства железнодорожной части Международного транспортного коридора "Север – Юг" снимет инфраструктурные ограничения на поставки, отмечают эксперты.



Импорт из Казахстана вырос на 28%. Российский рынок для Казахстана потенциально является ключевым из-за вытеснения казахстанской продукции с рынков Центральной Азии, считают эксперты. В первую очередь в зоне риска находятся Сибирский федеральный округ (СФО) и ЮФО.



Кроме того, гигантская цементная отрасль создана в Китае – более 2,9 тыс. предприятий с установленной мощностью 3,4 млрд т, и хотя в стране принята программа сокращения производства, потенциал экспорта очень значительный. Такие крупные игроки, как Турция и Вьетнам, планируют наращивать экспорт цемента за рубеж. Пока поставки из этих трех стран в РФ были небольшими, но в перспективе могут оказать существенное влияние на ситуацию.



В целом, по расчетам авторов исследования, без учета сдерживающих факторов рост импорта цемента в Россию может составить от 4,1 до 13 млн т – без учета потенциала Китая, который составляет более 30 млн т. Гипотетически Китай может обеспечить практически все потребности в цементе Дальневосточного федерального округа (ДВФО) и СФО, полностью вытеснив отсюда отечественных производителей.



Сценарии кризиса



Экспансия импортного цемента на российский рынок не говорит о том, что российская продукция неконкурентоспособна – дело в том, что в странах-поставщиках созданы лучшие условия для производителей, чем в России, отметила Дарья Мартынкина. Это и доступность кредитных ресурсов, и прямое льготное финансирование, и лучшая доступность технологий, и льготное ценообразование на природный газ и электроэнергию, перечислила она.



В России в последние годы затраты производителей цемента быстро растут из-за увеличения тарифов естественных монополий, подорожания электроэнергии, роста ставки ЦБ РФ, дефицита кадров и увеличения стоимости оборудования, пояснила Дарья Мартынкина. По ее словам, сами производители цемента не могут влиять более чем на 40% всех затрат – все это делает себестоимость российского цемента более высокой.



Дополнительным фактором риска внутри страны является снижение спроса на цемент из-за сжатия строительного рынка и сокращения бюджетных вливаний в инфраструктурные проекты, отметил директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Землянский.



В таких условиях рост импорта может привести к масштабному кризису. Эксперты провели сценарное моделирование шокового наращивания поставок из разных государств и пришли к выводу, что при любом сценарии это приведет к потерям российской экономики, размер которых может составить от 10,7 млрд руб. до 52,6 млрд руб. в год. Результатом станет вытеснение российских производителей с национального рынка, масштабное сокращение производства, закрытие ряда предприятий, уменьшение численности занятых в отрасли, недополучение налогов бюджетом. В случае одновременного шокового роста импорта из Ирана, Казахстана и Китая 44 цементных завода в России (66% производства цемента, 24,2 тыс. сотрудников) будут находиться под рисками остановки.



Даже при незначительном росте импорта потери производителей и государства перекрывают выгоды строительного сектора от небольшого снижения цен, подчеркивают эксперты.



Варианты действий



"Результаты оценки показывают, что самой безболезненной для российской экономики мерой является введение ограничений на импорт в текущей ситуации, до шокового наращивания поставок из других стран", – отмечают авторы исследования.



В частности, эксперты призывают ввести автоматическое лицензирование как мягкую регулирующую меру – способ заблаговременного получения информации о планируемых поставках. В пределах ЕАЭС также предлагается развивать систему самоограничений (например, такая мера, как балансы поставок, уже действует в торговле между Россией и Белоруссией). Кроме того, уже в 2025 году можно провести антидемпинговые расследования и увеличить ставки ввозных таможенных пошлин на цемент из Ирана и Китая, говорится в исследовании.



Антидемпинговые пошлины – самая долгосрочная мера, ее можно вводить на срок до 5 лет. Есть еще запрет на импорт, он может применяться в течение шести месяцев, но требуется очень хорошее обоснование, отметила эксперт Всероссийской академии внешней торговли Елена Стоянова. При этом такой возможностью уже пользовались Киргизия и Казахстан.



Потенциал отечественной цементной отрасли позволяет полностью заместить импортные поставки уже сейчас, подчеркивают авторы исследования. Для лучшего эффекта ограничения на импорт, по их мнению, необходимо сочетать с мерами поддержки отрасли внутри страны – такими, как обеспечение гарантированного спроса на цемент, льготные кредиты, займы, гарантии, поддержка перевозок цемента для потребителей в разных регионах страны.



Такой сценарий даст положительный эффект для экономики за счет роста прибыли отечественных производителей, увеличения потребления в смежных отраслях, роста налоговых поступлений, считают эксперты. Отечественные компании, по их словам, смогут реализовать проекты по расконсервации действующих мощностей и инвестированию в строительство новых цементных заводов.



"Если не предпринять превентивные меры и реализуются сценарии шокового роста импорта, введение последующих ответных мер потребует значительных организационных затрат и не всегда позволит полностью предотвратить потери российской экономики", – говорится в исследовании. При худшем сценарии автоматического лицензирования будет недостаточно, придется вводить тарифы, которые могут достигать и даже значительно превышать 100%, а от государства потребуются дополнительные расходы на субсидии, отметили эксперты.



"Нужны превентивные меры"



Небольшие на данный момент объемы импорта цемента в Россию не должны вводить в заблуждение – для отдельных макрорегионов они уже чувствительны, а потенциал роста очень существенный, подчеркнул завлабораторией международной торговли Института Гайдара Александр Кнобель. В частности, речь идет об импорте из КНР. "Китай испытывает трудности с экономическим ростом, а одним из источников этих трудностей является строительный сектор, где явно кризис перепроизводства. Цементные мощности, которые они нарастили за последнее время, уже не столь востребованы. Нас не должна вводить в заблуждение декларируемая Пекином программа сокращения этих мощностей, потому что такое сокращение всегда сопряжено с определенными социальными издержками, и если получится переложить их на другие страны, Китай этим воспользуется", – уверен эксперт.



"Проблема в том, что партнеры, с которыми у нас возникают определенные риски, – они либо нам очень близки с политической точки зрения, либо у нас с ними вообще единое экономическое пространство. У нас ограничен инструментарий как юридически, так и политически. Хорошо, что с Белоруссией удается договариваться о добровольных взаимных балансах, которые обеспечивают некий паритет по присутствию на рынках друг друга. Но ничего не поделаешь, нужно применять превентивные меры, которые не будут противоречить нашим обязательствам, чтобы через несколько лет не пришлось в срочном порядке применять болезненные меры реагирования", – обратил внимание Александр Кнобель.



Есть большой список стран, которые в свое время потеряли свою сырьевую безопасность по цементу, и только благодаря действиям государства ситуация была исправлена, отметил руководитель Департамента маркетинга и стратегического анализа компании ЦЕМРОС Денис Усольцев. "Если эта проблема возникнет в России, она будет преследовать нас многие годы. Все предложенные меры актуальны не только для строительной отрасли и промышленности строительных материалов, но и для государства, а особенно для десятков тысяч людей, работающих на цементных предприятиях", – подчеркнул он. Источник - НГ

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