Задержанный в США исламист Шарифулла заявил о причастности к теракту в "Крокусе"

00:22 08.03.2025

НЬЮ-ЙОРК, 7 мар - РИА Новости. Предполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула, произошедшего четыре года назад, признался в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле", говорится в заявлении Минюста США.



Речь идет о Мохаммаде Шарифулле. О его поимке президент Дональд Трамп сообщил во время обращения к конгрессу. По словам главы государства, задержанный виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана.



Как позднее указала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Шарифулла признался пакистанцам в нападениях на аэропорт, а также в том, что "причастен к другим атакам в России и Иране".



