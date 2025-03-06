Сергей Караганов: предложение о сокращении ядерных вооружений от США – это лукавство

00:47 08.03.2025

Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия: политолог рассказал о сути ядерного сдерживания



6 марта Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы противоположного тому, что предлагает французский лидер Эммануэль Макрон в контексте использования ядерного оружия, то есть - денуклеаризации. Он призвал избавиться от ядерного оружия, заявив, что ожидает возможности начать такие переговоры с Россией и Китаем. Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было и нет понимания, когда и где они начнутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политолог и экономист Сергей Караганов объясняет, почему не нужна денуклеаризация.



