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Сергей Караганов: предложение о сокращении ядерных вооружений от США – это лукавство
00:47 08.03.2025

Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия: политолог рассказал о сути ядерного сдерживания

6 марта Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы противоположного тому, что предлагает французский лидер Эммануэль Макрон в контексте использования ядерного оружия, то есть - денуклеаризации. Он призвал избавиться от ядерного оружия, заявив, что ожидает возможности начать такие переговоры с Россией и Китаем. Никаких конкретных переговоров по вопросам контроля за вооружениями между РФ и США не было и нет понимания, когда и где они начнутся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политолог и экономист Сергей Караганов объясняет, почему не нужна денуклеаризация.



Президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что РФ якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.

Отвечая на вопрос об инициативе Макрона, президент США сказал, что хотел бы "противоположенного", а именно сокращения ядерных вооружений. И надеется о проведении переговоров с РФ и КНР об этом.

Федерация американских ученых подсчитала, что сегодня в мире 12 тысяч ядерных зарядов в арсенале 9 стран. Их количество увеличилось за последние 40 лет на 700 штук за счет Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи. Приоритет в этих вооружениях у России – 5580 зарядов, а у США – 5044.

"МК" обратился к известному российскому политологу и экономисту Сергею Караганову за разъяснением ситуации.

- Если сокращать ядерное вооружение, то, наверное, всем членам "ядерного клуба", а не только России и Китаю, которые обозначены врагами США в их военной стратегии?

- У меня эти предложения, которые я слышал от американских стратегов и экспертов в течении десятилетий, вызывают частично добрую, а частично недобрую усмешку. США имея преобладающий научно-технический, экономический и военный потенциал, и до сих пор имеющие сильные ВС общего назначения, особенно флот, преимущество в космических системах заинтересованы в сокращении ядерных вооружений. Они делают гигантские капиталовложения во все другие военные сферы бессмысленными, нивелируют их экономические и научно-технические преимущества. Также и демографические – по сравнению с нами. Втягивая нас в трехсторонние и даже многосторонние переговоры американцы хотели вбить клин в наши отношения с дружественным Китаем.

Но у нас многие считают, что чем меньше ядерного оружия, тем лучше. Это привнесено из американской логики стратегических рассуждений. Да, излишек его не нужен. Но нам нужно достаточное количество ядерных вооружений, чтобы никто никогда не мог подумать о развязывании войны против России и ее ближайших союзников, о развязывании больших войн вообще.

В какой-то момент истории мы сами позабыли о многих функциях ядерного сдерживания, которое существует не только для предотвращения ядерной агрессии, но и любой войны. Оно нивелирует любые преимущества: демографические, экономические, военно-технические у любого противника.

Мы только что увидели, что не применив ядерное сдерживание на ранних этапах вооруженного конфликта, получили на Украине то, что получили.

Но, благодаря вмешательству высших сил, или нашего экспертного сообщества, мы все-таки активизировали наши возможности ядерного сдерживания, изменили доктрину, начали, хоть и недостаточно активно, двигаться по так называемой лестнице эскалации ядерного сдерживания.

- Что стоит за изменением нашей ядерной доктрины?

- В начале прошлого лета была начата дискуссия о необходимости усиления опоры на ядерное сдерживание, затем мы все-таки изменили свою ядерную доктрину и прошли несколько ступенек по лестнице эскалации ядерного сдерживания. Это убедило наших противников в готовности применить нами ядерное оружие. Дальнейшее продолжение войны стало грозить американцам последствиями, где они не смогут применить свои экономические и иные преимущества. И либо потерпят позорное поражение, либо получат ядерные удары по союзникам и по своим зарубежным базам. Сначала они говорили, что Россия никогда не применит ядерное оружие и поэтому можно продолжать войну до последнего украинца и до истощения России, потом, получив сигналы из России, прекратили говорить об этом и заговорили о необходимости избежания Третьей мировой войны, о необходимости прекратить экскалацию. С этим США пришли к концу правления администрации Байдена, хотя тот на излете попытался навязать продолжение войны и переложить ответственность за нее на следующую администрацию. Мы и Трамп не попали в ловушку, он только подхватил эстафету выхода из проигранной войны.

Жалко, что мы не запустили механизм ядерного сдерживания раньше, тогда бы мы быстрее достигли победы.

- То есть ситуация изменилась еще при Байдене?

- Да, они поняли, что выиграть войну они не смогут. Мы восстанавливаем свой экономический и военно-технический потенциал, но все равно серьезно отстаем в демографическом и экономическом смыслах. Поэтому мы сделали упор на ядерное сдерживание, которое должно предотвращать любую войну. Делает ее маловероятной, а ее себестоимость для агрессора просто запретительной.

Можно разговаривать об ограничении каких-то типов вооружений, например, биологического, которое сейчас широко разрабатывается. Космических вооружений. Или дальнобойных ракет и дронов, которые будут все больше угрожать нормальной жизни людей. Научно-техническая революция, которая сделала ракеты и дроны копеечными, подвергает людей огромной опасности. Ведь их могут применять и террористы.

Но ядерные вооружения нельзя сокращать ни при каких обстоятельствах. Понимая при этом во внимание, что у нас немало людей, воспитанных в американских идеологических рамках и выступающих за любое разоружение, которые будут принимать слова Трампа за чистую монету. Но они – лукавство. Это медовая ловушка. Попытка повторить рейгановской трюк с недалеким М. С. Горбачевым. Хоть лично он был хорошим человеком. И, надеюсь, наши американские противники, в будущем, надеюсь, партнеры понимают, что никакого позитивного ответа на их предложения не поступит.

- Боятся ли европейцы ядерного конфликта?

- Одно из досадных последствий относительно мирного периода, который наступил с начала 1960х годов, хотя были локальные переферийные конфликты – утрата страха перед ядерной войной. Американцы специально пропагандировали, что это не страшно до самого недавнего времени. В Европе " ядерный паразитизм" – отсутстствие самосохранительного страха перед войной – пустил самые глубокие корни.

Нам надо использовать ядерное сдерживание, чтобы европейцы убрались как можно дальше и как можно скорее. Или разгромить их полностью.

- Предложение президента Франции Эммануэля Макрона об ядерном зонтике для Европы реалистично?

- Не буду оскорблять в прошлом великую страну. Но возможность распостранить французский ядерный зонтик на другие страны вызывает гомерический хохот. Много раз писал, и американские эксперты никогда мне в этом не противоречили: США ни при каких обстоятельствах не используют ядерное оружие против России в случае войны в Европе. Это аксиома. Хотя американская ядерная доктрина предусматривает такое применение. Но это стопроцентный блеф. То, что говорит Макрон – унизительная для великой Франции глупость. Много раз писал и говорил, что никакой американский президент, если он не безумец не американоненавистник, не применит ядерное орудие "в защиту" условной Познани рискуя Бостоном. Что французский президент подставит под удар Париж ради Берлина? Похоже французскому "глубинному государству" и народу пора гнать идиотов с важных должностей. Впрочем на Европу никто нападать не собирается. Мы отвечаем на долголетнюю военно-политическую агрессию НАТО. Лучший способ обеспечить евробезопасность – уважать интересы России и даже дружить с ней. Но пока пигмеи, стоящие во главе Европы понять это неспособны. Пора их менять или разгромить.

Авторы: Иоанна Ковалева

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741384020


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