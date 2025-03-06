Михаил Хазин: "Чувство ответственности с элитами наших стран не вяжется". Интервью каналу Евразия24

01:33 08.03.2025

Евразия24

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И вот пришел Трамп… Украина частью Европы не стала. А Казахстан стал – экономической составляющей. И выведенные из страны деньги компрадорская элита предпочитает хранить в Евросоюзе и Лондоне. Что будет с долларом и с "прозападной" частью российской и казахской элит после того, как Россия и НАТО решат все свои военные и переговорные задачи?



Спикер: Михаил Хазин, экономист

Журналист: Лилия Игликова







Интервью новому казахскому каналу | 06 марта 2025 года



