Михаил Хазин: "Чувство ответственности с элитами наших стран не вяжется". Интервью каналу Евразия24

|22:57 Эффектно обезвредивший преступника в аэропорту Алматы Муса Абдраим награжден медалью "За отвагу"
20:34 IVK: "Дубинка против русских". Трампу нужна Европа на роль злого полицейского
18:18 "Кинжал" уже в засаде: "Армада Макрона" проклянет тот день, когда увидит над головой русские ракеты
16:07 Призыв Трампа к "торговой симметрии" может кончиться большой войной, - Валентин Катасонов
14:44 В Пекине проходят типовые испытания самого быстрого в мире поезда CR450 (видео)
14:35 В Таджикистане подорожала "лошадиная сила"
14:31 Трамп помнит про Кыргызстан? В США в разработке новый запрет на въезд для граждан определенных стран
14:23 МИД России: Семь лет провокации со Скрипалями в английском Солсбери
14:00 Узбекистан назначил посла в Австрии и Албании первым посолом в Словакии
13:54 Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 16,5% (на 1,25 п.п.)
13:47 Победить Россию и пережить Трампа: Европа знает, что делает, - Ирина Алкснис
13:43 Starship снова устроил огненный дождь вскоре после запуска (видео)
13:35 Regnum: "Исторический шанс" Турции. Когда Эрдоган введет войска в Восточную Европу
13:29 Пакт Молотова-Риббентропа в немецкой пропаганде 1939 года. Исторический пример переобувания прессы, - Василий Зайцев
13:07 Макрон размечтался об Одессе и пригрозил России: реакция Белоусова была мгновенной
13:02 Партия Маска против Партии Шваба: в чем суть сверхконфликта? - Олег Сергеев
12:58 Для США важнее Индия, чем Европа, особенно в плане о сдерживания Китая
01:07 Мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой, - Кирилл Стрельников
00:41 Из Казахстана вывозят редкоземельные металлы? В "Казахмысе" сделали заявление
00:36 Талибы* помогут РЖД реализовать проект коридора "Север - Юг" до Индийского океана
00:30 Муфтий Узбекистана призвал не приводить маленьких детей в мечети во время намаза
00:24 Легендарная Фронт Цэгмид из Монголии получила приглашение на Парад Победы в Москве
00:14 Rivers.Help: Строительство плотин в Центральной Азии провоцирует кризис биоразнообразия
00:07 "Историческое заявление". Абдула Оджалан призвал к роспуску Рабочей партии Курдистана, - Владимир Малышев
00:01 Страны Балтии ввели санкции против Грузии. Грузины ответили - с любовью
|Михаил Хазин: "Чувство ответственности с элитами наших стран не вяжется". Интервью каналу Евразия24
01:33 08.03.2025
Евразия24
9,54 тыс. подписчиков
49 488 просмотров 6 мар. 2025 г.
И вот пришел Трамп… Украина частью Европы не стала. А Казахстан стал – экономической составляющей. И выведенные из страны деньги компрадорская элита предпочитает хранить в Евросоюзе и Лондоне. Что будет с долларом и с "прозападной" частью российской и казахской элит после того, как Россия и НАТО решат все свои военные и переговорные задачи?
Спикер: Михаил Хазин, экономист
Журналист: Лилия Игликова
Интервью новому казахскому каналу | 06 марта 2025 года