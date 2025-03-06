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Североатлантический мезальянс: в НАТО назревает раскол между США и Европой, - Иван Дубровин
01:41 08.03.2025

Североатлантический мезальянс: в НАТО назревает раскол между США и Европой
С приходом Дональда Трампа Вашингтон сменил свои приоритеты

Иван Дубровин

На фоне согласования Евросоюзом плана по милитаризации блока Дональд Трамп допустил изменение обязательств США по коллективной обороне в отношении союзников из НАТО. В Белом доме ранее заявляли, что в случае отправки миротворческой миссии европейцев на Украину к ним не будет применяться 5-я статья альянса. США при этом настаивают на увеличении расходов стран НАТО на оборону, считая их недостаточными. В экспертном сообществе констатируют: различие стратегических установок Европы и новой американской администрации свидетельствует о явном кризисе внутри трансатлантического блока и действительно осложняет применение пресловутой 5-й статьи. О будущем НАТО и попытках Европы самостоятельно обеспечить свою безопасность - в материале "Известий".

Трамп пригрозил оставить союзников по НАТО без помощи США

Разобщенность между США и Европой по вопросу коллективной безопасности становится все более явной на фоне попыток Вашингтона и Москвы достигнуть мирного урегулирования на Украине. 6 марта, когда в Брюсселе главы стран ЕС согласовали план по перевооружению сообщества на сумму €800 млрд, американский президент сказал журналистам, что он не будет защищать государства НАТО, "которые не платят".

Еще во время своего первого президентского срока Трамп призывал страны Североатлантического альянса тратить на оборону 4% от их ВВП. Заступив на второй, он заявил, что государства блока должны выделять на эти цели уже 5%. Напомним, что в 2014 году участники НАТО договорились в течение десяти лет увеличить оборонные расходы и достичь уровня военных бюджетов в 2% ВВП.

На данный момент только восемь стран не смогли добиться этого показателя: Бельгия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Португалия, Словения и Хорватия. Сами Соединенные Штаты тратят на оборону 3,38% ВВП, больше 3% на оборону отдают также Греция, Латвия и Эстония. Ближе всех к указанной Трампом цели подошла Польша, которая жертвует на свою обороноспособность 4,12% ВВП.

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В НАТО признают, что совокупный ВВП американских союзников по альянсу почти равен ВВП самих Соединенных Штатов, при этом на оборону эти страны тратят меньше половины того, что отдают США. Объем же оборонных расходов Штатов составляет примерно две трети от таких же трат НАТО в целом. "Этот дисбаланс с переменным успехом сохранялся на протяжении всей истории альянса и стал еще более заметным после трагических событий 11 сентября 2001 года, после которых Соединенные Штаты значительно увеличили свои расходы", - отмечается на сайте организации.

Трамп недоволен существующим положением вещей и высказывает сомнения в эффективности структуры. "Я очень хорошо знаю этих ребят. Они мои друзья. Но если бы у Соединенных Штатов были проблемы и мы бы позвонили им и сказали, например: "Франция, у нас проблемы" - или же обратились к другим странам, которые я не буду упоминать, как вы думаете, они придут и защитят нас? Они должны это сделать, но я в этом не уверен", - сказал Трамп 6 марта.

Вслед за этими заявлениями, ссылаясь на трех нынешних и бывших высокопоставленных чиновников США и одного представителя конгресса, NBC News написали, что президент Дональд Трамп обсудил со своими помощниками изменение условий участия США в коллективной обороне согласно 5-й статье альянса.

Конкретно речь идет о том, чтобы отдать предпочтение в рамках сотрудничества тем членам альянса, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону.

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Североатлантический альянс переживает кризис

Без серьезного стратегического согласия между европейцами и американцами невозможно говорить не только об автоматизме в применении статьи 5, но и о военном планировании и приготовлениях, которые подразумевает эта статья, считает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

- Было бы странно говорить о том, что явный кризис в отношениях Европы с США каким-то волшебным образом вдруг не затронет основную трансатлантическую организацию. Сейчас мы и наблюдаем кризис НАТО. Во время первого срока Трамп сделал много, чтобы в правовом отношении обеспечить более ясную картину возможностей и параметров имплементации статьи 5 о коллективных гарантиях. Были включены новые оперативные сферы, в том числе киберпространство и космос. Была предпринята и классификации гибридных угроз, но изменение политического ландшафта внутри трансатлантических отношений свидетельствует о том, что проделанной работы явно недостаточно, - говорит он "Известиям".

Действительно, возобновление диалога Вашингтона с Москвой, нежелание администрации Трампа рассматривать Россию как главную угрозу Европе, о чем открыто сказал Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, и, наконец, приостановка военной помощи Украине - все это заставляет европейских союзников США действовать импульсивно и выступать с инициативами, которые пока остаются на уровне декларативных заявлений.

Сюда можно отнести и намерения послать на Украину европейских миротворцев (при том, что для России такой сценарий остается неприемлемым), и принятое Евросоюзом решение кратно увеличить расходы на оборону. Кульминацией же стали заявления Эммануэля Макрона о намерении накрыть Европу французским "ядерным зонтиком".

Если партнеры Франции поменяют ядерные гарантии Соединенных Штатов на некие ядерные гарантии со стороны Франции, они не обеспечат себя защитой, объясняет Дмитрий Данилов.

- Французы четко сказали, что решения все равно будут приниматься только Францией на национальном уровне. То есть европейские государства разделят с Францией риски, связанные с ее ядерными программами, при этом не получат никаких существенных гарантий с ее стороны, - отметил он.

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Вашингтон игнорирует усилия Европы по поддержке Украины

В любом случае на данный момент Вашингтон демонстративно дистанцируется от усилий Европы по поддержке Украины. Трамп, в частности, не раз подчеркивал, что не возражает против идеи размещения европейских миротворцев в этой стране в случае окончания боевых действий, однако американского контингента там не будет.

Более того, глава минобороны США Пит Хегсет объяснил, что если миротворцы и окажутся на Украине, то только в рамках миссии, не относящейся к НАТО. По его словам, на них в этом случае не будет распространяться 5-я статья устава альянса о коллективной обороне. США также хотят, чтобы был обеспечен надежный надзор за линией соприкосновения со стороны международного сообщества.

Заявления Трампа носят провокационный характер, чтобы заставить союзников США действовать в соответствии с желаниями Вашингтона, объяснил "Известиям" программный менеджер Российского совета по международным делам Константин Суховерхов.

Европейцам не нравится, что их публично принижают и взаимодействие с США происходит не по дипломатическим или военным каналам, а посредством публичной критики со стороны Трампа. Речь идет не о кризисе НАТО, поскольку организация не перестанет существовать, а скорее о выяснении отношений внутри трансатлантической семьи, считает эксперт.

"После Трампа в любом случае будет следующая администрация, у которой могут быть иные подходы к НАТО. На данный момент мы видим кризис среди европейцев, которые не знают, как показать и подчеркнуть свою самостоятельность в качестве международного актора", - заключил Суховерхов.

Источник - Известия
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