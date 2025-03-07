Посол России А.В.Келин: О лукавом термине "миротворцы" и интересах британского ВПК

01:56 08.03.2025

Комментарий Посла России в Великобритании А.В.Келина для газеты "Известия"

(7 марта 2025 года)



- Периодически используемый здесь [в контексте будущего Украины] термин "миротворцы" не просто лукавый, а в корне неверный. Все прекрасно понимают, что идея присутствия контингентов европейских стран на Украине не имеет даже намека на беспристрастность. Они действовали бы исключительно в интересах Киева.



- Наше отношение к этому предельно ясное. Появление на Украине военных из стран НАТО под любой личиной – Евросоюза, "коалиции желающих" или под национальными флагами – для нас неприемлемо. Видим в этом лишь попытку инициаторов замысла "разогревать" конфликт и далее, стремясь не допустить его урегулирования.



- Желая затруднить выход на мирные развязки, англичане пытаются внедрить заведомо провокационные элементы – на сей раз в виде некоего совместного с Парижем плана с фокусом на обеспечение военного присутствия западников на Украине. При этом вынужденно признают, что эта опасная затея вызывает противоречивые оценки даже среди "единомышленников".



