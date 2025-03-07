|Посол России А.В.Келин: О лукавом термине "миротворцы" и интересах британского ВПК
01:56 08.03.2025
Комментарий Посла России в Великобритании А.В.Келина для газеты "Известия"
(7 марта 2025 года)
- Периодически используемый здесь [в контексте будущего Украины] термин "миротворцы" не просто лукавый, а в корне неверный. Все прекрасно понимают, что идея присутствия контингентов европейских стран на Украине не имеет даже намека на беспристрастность. Они действовали бы исключительно в интересах Киева.
- Наше отношение к этому предельно ясное. Появление на Украине военных из стран НАТО под любой личиной – Евросоюза, "коалиции желающих" или под национальными флагами – для нас неприемлемо. Видим в этом лишь попытку инициаторов замысла "разогревать" конфликт и далее, стремясь не допустить его урегулирования.
- Желая затруднить выход на мирные развязки, англичане пытаются внедрить заведомо провокационные элементы – на сей раз в виде некоего совместного с Парижем плана с фокусом на обеспечение военного присутствия западников на Украине. При этом вынужденно признают, что эта опасная затея вызывает противоречивые оценки даже среди "единомышленников".
- Очевидно, что в западном лагере существует "партия войны", которая хочет продолжения конфликта на Украине. Входящие в нее силы – в т.ч. британский истеблишмент – понимают, что им трудно что-либо противопоставить настрою новой администрации США как можно скорее положить конец боевым действиям. Однако всячески стараются ставить "палки в колеса" предпринимаемым усилиям.
- Добавлю, что британские власти всячески рекламируют военно-промышленное сотрудничество с Украиной как значимый вклад в "оздоровление" собственной экономики – ведь какие-либо иные "успехи" на экономической ниве предъявить не получается. Разумеется, во главу угла ставятся и интересы британского ВПК.