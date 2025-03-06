Узбекистан и Туркменистан отменили таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран

02:09 08.03.2025

Между Узбекистаном и Туркменистаном введен режим свободной торговли



Между Узбекистаном и Туркменистаном вступил в силу режим свободной торговли. Отменяются таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран, за исключением отдельных видов продукции, устраняются ограничения во взаимной торговле товарами и упрощаются процедуры торговли.



С 25 февраля между Узбекистаном и Туркменистаном введен режим свободной торговли, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).



Это стало возможным после завершения процедур по вступлению в силу Протокола об изъятиях из режима свободной торговли к Соглашению между правительствами двух стран об основных направлениях долгосрочного торгово-экономического сотрудничества, подписанного 16 июля 2024 года в Ташкенте. Протокол был утвержден постановлением президента Узбекистана от 27 января.



С введением режима отменяются таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран, за исключением отдельных видов продукции, устраняются ограничения во взаимной торговле товарами и упрощаются процедуры торговли.



Например, отменены таможенные пошлины на такие импортируемые в Туркменистан товары, как отечественная цементная продукция (таможенная пошлина 100%), текстиль (50%), мебель (50%), стеклянная посуда (50%), водонагреватели (15%), изделия из пластика и полипропилена (10%), колбасы и мясные изделия (2 доллара за кг), хлопковое масло (1 доллар за кг).



"Применение режима беспошлинной торговли создаст основу для увеличения взаимного товарооборота между двумя странами за счет расширения инвестиционного сотрудничества и развития промышленной кооперации", - отметили в министерстве.



В 2024 году товарооборот между двумя странами составил 1,14 млрд долларов, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.