 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 08.03.2025
02:09  Узбекистан и Туркменистан отменили таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран
01:41  Североатлантический мезальянс: в НАТО назревает раскол между США и Европой, - Иван Дубровин
01:33  Михаил Хазин: "Чувство ответственности с элитами наших стран не вяжется". Интервью каналу Евразия24
00:47  Сергей Караганов: предложение о сокращении ядерных вооружений от США – это лукавство
00:03  Российскому цементу грозит импортный шок. Эксперты призывают ограничить ввоз
Пятница, 07.03.2025
22:57  Эффектно обезвредивший преступника в аэропорту Алматы Муса Абдраим награжден медалью "За отвагу"
20:34  IVK: "Дубинка против русских". Трампу нужна Европа на роль злого полицейского
18:18  "Кинжал" уже в засаде: "Армада Макрона" проклянет тот день, когда увидит над головой русские ракеты
16:07  Призыв Трампа к "торговой симметрии" может кончиться большой войной, - Валентин Катасонов
14:44  В Пекине проходят типовые испытания самого быстрого в мире поезда CR450 (видео)
14:35  В Таджикистане подорожала "лошадиная сила"
14:31  Трамп помнит про Кыргызстан? В США в разработке новый запрет на въезд для граждан определенных стран
14:23  МИД России: Семь лет провокации со Скрипалями в английском Солсбери
14:00  Узбекистан назначил посла в Австрии и Албании первым посолом в Словакии
13:54  Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 16,5% (на 1,25 п.п.)
13:47  Победить Россию и пережить Трампа: Европа знает, что делает, - Ирина Алкснис
13:43  Starship снова устроил огненный дождь вскоре после запуска (видео)
13:35  Regnum: "Исторический шанс" Турции. Когда Эрдоган введет войска в Восточную Европу
13:29  Пакт Молотова-Риббентропа в немецкой пропаганде 1939 года. Исторический пример переобувания прессы, - Василий Зайцев
13:07  Макрон размечтался об Одессе и пригрозил России: реакция Белоусова была мгновенной
13:02  Партия Маска против Партии Шваба: в чем суть сверхконфликта? - Олег Сергеев
12:58  Для США важнее Индия, чем Европа, особенно в плане о сдерживания Китая
01:07  Мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой, - Кирилл Стрельников
00:41  Из Казахстана вывозят редкоземельные металлы? В "Казахмысе" сделали заявление
00:36  Талибы* помогут РЖД реализовать проект коридора "Север - Юг" до Индийского океана
00:30  Муфтий Узбекистана призвал не приводить маленьких детей в мечети во время намаза
00:24  Легендарная Фронт Цэгмид из Монголии получила приглашение на Парад Победы в Москве
00:14  Rivers.Help: Строительство плотин в Центральной Азии провоцирует кризис биоразнообразия
00:07  "Историческое заявление". Абдула Оджалан призвал к роспуску Рабочей партии Курдистана, - Владимир Малышев
00:01  Страны Балтии ввели санкции против Грузии. Грузины ответили - с любовью
Четверг, 06.03.2025
23:53  The Indian Express: позиции России на мировой арене укрепляются
22:46  На форуме "Валдай" в Иркутске эксперты вспомнили про поворот сибирских рек...
22:37  Религиозный экстремизм: каковы риски его усиления в Казахстане и во всем регионе?
21:48  Залужный выявил новую ось зла для Украины – итоговая сводка Readovka за 6 марта
21:20  AsiaToday: Миссия провалена - USAID не успел американизировать Узбекистан
20:43  ВВС Южной Кореи во время учений случайно сбросили бомбу на деревню в районе города Пхочхон
20:13  В полку "Наполеонов" прибыло. Макрон пугает европейцев войной с Россией, - Алексей Белов
15:03  Eurasianet: Туркменистан пытается выйти из самоизоляции
14:31  Саида Мирзиеева встретилась с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым
14:23  Узбекистан - Грузия. С особым удовлетворением отмечена активизация контактов
14:15  Импорт электроэнергии из России в Кыргызстан через Казахстан в январе увеличился в 2,4 раза
14:13  Китай и Казахстан являются стратегическими партнерами в рамках ШОС, - посол КНР в Казахстане
14:10  Дискуссионный клуб "Валдай". Эксперт отметил взаимодополняемость России и Центральной Азии
14:05  Уровень преступности в Узбекистане вырос за пять лет в 2 раза. Только цифры
14:02  Казахстан обещает ОПЕК компенсировать перепроизводство нефти в более ранние сроки
14:00  Новый состав парламента Таджикистана, от какой партии и избирательного округа
13:41  "Узбекконцерт" напомнил артистам о достойном поведении на сцене в стране и за границей
13:31  Чем религиозные миссионеры занимаются в школах и вузах Казахстана?
13:27  Страсти пограничного спора. Кыргызский депутат Айжигитов взбудоражил народ и был исключен из фракции "Ыйман Нуру"
13:19  Российский маркетплейс Wildberries доплатил Узбекистану 51,2 млрд сумов налогов
13:16  Казахстан опередил США в рейтинге баланса между работой и личной жизнью
13:14  Национальная разведка США заявила о сотнях нелегалов из Центральной Азии, связанных с ИГ
13:12  Первая сессия нового состава парламента Таджикистана состоится 19 марта
13:00  В Узбекистане Сенат одобрил закон о легализации букмекеров и азартных игр
12:58  Транспортный коридор Север - Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами
12:43  Наш священный долг – сохранить правду об общей Победе над нацизмом. Совместное заявление группы СНГ в СПЧ ООН
12:36  Сколько казахстанцев сняли с самолетов с начала 2025 года. Полиции на транспорте раскрыла статистику
12:29  Президент Кыргызстана выступил на XIII съезде судей: "Там, где правосудие беспристрастно, народ твердо верит в справедливость"
06:37  В Туркменистане состоялось заседание Государственного совета безопасности
05:54  Кыргызстан. Эмиль Чакибаев назначен акимом Ноокатского района Ошской области
05:34  В Узбекистане состоялось заседание Национального совета по противодействию коррупции
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   |   Узбекистан   | 
Узбекистан и Туркменистан отменили таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран
02:09 08.03.2025

Между Узбекистаном и Туркменистаном введен режим свободной торговли

Между Узбекистаном и Туркменистаном вступил в силу режим свободной торговли. Отменяются таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран, за исключением отдельных видов продукции, устраняются ограничения во взаимной торговле товарами и упрощаются процедуры торговли.

С 25 февраля между Узбекистаном и Туркменистаном введен режим свободной торговли, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).

Это стало возможным после завершения процедур по вступлению в силу Протокола об изъятиях из режима свободной торговли к Соглашению между правительствами двух стран об основных направлениях долгосрочного торгово-экономического сотрудничества, подписанного 16 июля 2024 года в Ташкенте. Протокол был утвержден постановлением президента Узбекистана от 27 января.

С введением режима отменяются таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран, за исключением отдельных видов продукции, устраняются ограничения во взаимной торговле товарами и упрощаются процедуры торговли.

Например, отменены таможенные пошлины на такие импортируемые в Туркменистан товары, как отечественная цементная продукция (таможенная пошлина 100%), текстиль (50%), мебель (50%), стеклянная посуда (50%), водонагреватели (15%), изделия из пластика и полипропилена (10%), колбасы и мясные изделия (2 доллара за кг), хлопковое масло (1 доллар за кг).

"Применение режима беспошлинной торговли создаст основу для увеличения взаимного товарооборота между двумя странами за счет расширения инвестиционного сотрудничества и развития промышленной кооперации", - отметили в министерстве.

В 2024 году товарооборот между двумя странами составил 1,14 млрд долларов, увеличившись на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741388940


Новости Казахстана
- Сенат одобрил закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам Казахстана с Катаром
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике
- Олжас Бектенов обсудил с главой компании CAMCE Ли Хайсинем перспективы реализации инвестпроектов в городе Алатау
- Расследование крушения самолета в Актау: Канат Бозумбаев встретился с представителем ИКАО
- Проекты газовой промышленности и инвестиционно-экономическое развитие Актюбинской области рассмотрели в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Канат Бозумбаев дал ряд поручений по решению вопросов питьевой воды, трансграничных рек и аварийных ГТС
- Вопросы импортозамещения в нацкомпании "КазМунайГаз" обсудили в Мажилисе
- В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды "TAKORP" на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли 4 депозита
- Осужден руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства в ЗКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  