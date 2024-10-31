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ВБ подсчитал долю денежных переводов в ВВП стран ЦА: Таджикистан - 45%, Киргизия - 24%, Узбекистан - 14%ВБ подсчитал долю денежных переводов в ВВП стран ЦА: Таджикистан - 45%, Киргизия - 24%, Узбекистан - 14%
03:00 08.03.2025

Во Всемирном Банке рассказали об эффекте денежных переводов мигрантов
ВБ: денежные переводы мигрантов снижают уровень бедности в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 7 мар – РИА Новости. Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа способствуют значительному снижению уровня бедности в странах Центральной Азии, сообщает представительство Всемирного банка (ВБ) в Узбекистане.

Согласно сообщению, ВБ представил новое исследование, содержащее анализ современных миграционных тенденций, вызовов и возможностей в регионе Европы и Центральной Азии.

"Работая за границей, мигранты из этих стран могут удвоить или утроить свой доход, что значительно улучшает уровень жизни их семей. В частности, в Кыргызстане уровень бедности среди домохозяйств, получающих денежные переводы, составляет менее 10%, тогда как без них он превысил бы 50%. В Узбекистане, по оценкам, отсутствие денежных переводов увеличило бы уровень бедности с 9,6% до 16,8%", - говорится в релизе представительства ВБ для СМИ.

По оценке экспертов банка, в странах Центральной Азии трудовая миграция остается одним из ключевых источников дохода для миллионов граждан. По состоянию на 2024 год денежные переводы трудовых мигрантов составляли 45% ВВП Таджикистана - это самый высокий показатель в мире в относительном выражении. В Киргизии их доля достигла 24% ВВП, а в Узбекистане - 14% ВВП.

"Миграция остается значимым вызовом для развития в регионе Европы и Центральной Азии, где проживает 100 миллионов мигрантов - треть мирового миграционного населения. Разрыв в доходах, демографический дисбаланс, изменение климата и вооруженные конфликты продолжают способствовать росту миграционных потоков по всему миру", - говорится в сообщении.

По состоянию на 2023 год более 80% трудовых мигрантов из Таджикистана и Киргизии направлялись в Россию. Потоки мигрантов из Узбекистана более диверсифицированы: 57% работали в России, 15% - в Казахстане и 10% - на Украине, уточняется в сообщении.

***

Отчет
Путешествие вперед: поддержка успешной миграции в Европе и Центральной Азии
The Journey Ahead: Supporting Successful Migration in Europe and Central Asia
https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/journey-ahead-supporting-successful-migration-in-europe-and-central-asia
October 31, 2024

Источник - РИА Новости
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