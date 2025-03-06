Внешняя политика Трампа: агрессия начинается с Китая, - Сергей Кожемякин

16:10 08.03.2025 Внешняя политика Трампа: агрессия начинается с Китая



Едва приступив к обязанностям, новая американская администрация стала реализовывать лозунг "Мир через силу". Объявленный главной угрозой Китай уже ощутил первые удары. Экономическое давление подкреплено провокациями, к которым США подключают Японию, Филиппины, Индию и других союзников.



Главный враг



Характеризуя Дональда Трампа, многие наблюдатели используют слова "противоречивый, непредсказуемый". Это серьезное заблуждение. Деятельность бизнесмена, ставшего политиком, всегда была подчинена четкой цели - извлечению прибыли. На первых порах для себя, а затем для всего американского правящего класса, представителем которого он назначен.



Как и восемь лет назад, расколдование образа "друга работяг" и "противника войн" происходит очень быстро. На международной арене республиканская администрация сразу же приступила к воинственной защите глобальной гегемонии Вашингтона. Главной угрозой объявлен Китай, а точнее, правящая Коммунистическая партия. Госсекретарь США Марко Рубио называет последнюю "самым сильным и опасным противником, с которым Соединенным Штатам приходилось когда-либо иметь дело". А для нового главы Пентагона Пита Хегсета китайская компартия - это предводитель сил, отвергающих "возможности и убеждения Запада". "Америка находится на переднем крае… Наша задача - обеспечить создание сдерживающего эффекта, который сохранит американское господство в мире", - признается он.



В основе ненависти лежат успехи КНР. Если ВВП США в прошлом году увеличился на 2,8 процента, то китайская экономика продемонстрировала 5-процентный рост. Промышленность выросла почти на 6, а высокотехнологические отрасли - на 9 процентов. Потеря Соединенными Штатами лидерских вершин хорошо видна по динамике мировой торговли. Четверть века назад для 80 процентов стран Вашингтон был более важным партнером, чем Пекин. Теперь соотношение поменялось. Почти три четверти государств - 145 из 200 - больше торгуют с Китаем, чем с США.



Тенденция затронула и китайско-американский товарооборот. Дефицит торгового баланса в пользу КНР продолжает бить рекорды. Продав в прошлом году Пекину товаров и услуг на 164 млрд долл., Вашингтон закупил их на 525 млрд. Неудивительно, что именно с этой позиции Белый дом решил нанести первый удар. 1 февраля вступили в силу 10-процентные пошлины на весь китайский импорт. Спустя месяц они были увеличены до 20 процентов. И это не считая тарифов, введенных во время прежнего срока полномочий Трампа и сохраненных (а отчасти даже усиленных) при Байдене.



Потенциал мер экономического воздействия Вашингтоном явно переоценен. Прежние антикитайские рестрикции ударили, прежде всего, по американским производителям и потребителям, а торговый дефицит только вырос. Этому способствует сокращение зависимости экономики КНР от внешней торговли. Доля последней в ВВП снизилась за два десятилетия с 60 до 37 процентов в пользу внутреннего потребления.



Добавим, что Пекин не стал молчать, сразу введя ответные меры. 10-15-процентные пошлины установлены на американские уголь, природный газ, транспортные средства, сельхозпродукцию. Ужесточены меры экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов, начаты расследования по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства против американских корпораций Google, PVH, Illumina.



Заведомый проигрыш в экономической конкуренции толкает США к более грязным методам. Респектабельные бизнесмены уступают место предшественникам в лице бандитов Дикого Запада - с безотказным кольтом и полным отсутствием принципов.



"Китайской угрозой" продиктован шантаж в адрес Панамы и владеющей Гренландией Дании. Как и в других случаях, это часто объясняется "личной прихотью Трампа". Между тем владеющая гренландскими месторождениями редкоземельных металлов компания Tanbreez из Австралии подвергалась давлению еще при Байдене. Ее заставили отказаться от выгодных контрактов с Китаем и по дешевке продать активы американской корпорации Critical Metals. Аналогичная операция была проведена в Панаме. Несколько лет назад она разорвала соглашение о поставке коммуникационных технологий с китайской "Хуавей" в пользу американского бизнеса. Трамп лишь продолжил следовать логике империализма.



Империалистическое сдерживание



Нет оснований надеяться и на смягчение воинственного курса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Едва вернувшись в Белый дом, Трамп раскритиковал предшественника за медлительность в поставках оружия Тайваню. По его словам, задерживается выполнение контрактов на 20 млрд долл. Схожую позицию занял Рубио. Спекулируя на том, что Пекин попытается захватить остров до конца десятилетия, он призвал максимально накачивать Тайвань вооружениями. В итоге меньше месяца спустя после инаугурации Трампа стороны подписали контракт на поставку трех комплексов систем ПВО NASAMS стоимостью 761 млн долл.



До последнего момента некоторым сдерживающим фактором служило официальное признание Вашингтоном принципа "одного Китая". Впрочем, изменения не исключены и здесь. В феврале конгрессмены-республиканцы Том Тиффани и Скотт Перри внесли в палату представителей проект резолюции с призывом возобновить официальные дипотношения с Тайбэем, заключить с ним соглашение о свободной торговле, поддержать вступление острова в ООН и другие международные организации. Следование политике "одного Китая" названо в документе "устаревшей политикой".



Тайваньские власти держат нос по ветру. Подыгрывая Трампу с его демагогией о поддержке производства внутри США, они объявили о намерении нарастить инвестиции. Корпорация TSMC обещает ускорить ввод заводов по производству полупроводников в Аризоне, а компания GlobalWafers планирует наладить выпуск кремниевых пластин в Техасе и Миссури. Миноэкономики Тайваня сообщило об увеличении закупок у США сжиженного природного газа.



Безоблачны отношения Вашингтона с Японией. 7 февраля Трамп принял премьер-министра Сигэру Исибу. Совместное заявление выдержано в жестком антикитайском стиле. Пекин обвиняется в дестабилизирующем поведении в Восточно-Китайском, Южно-Китайском морях и в Тайваньском проливе. США и Япония намерены противопоставить этому "стратегию расширенного сдерживания" с применением всех сил, включая ядерные, а также расширение совместного присутствия на архипелаге Рюкю.



Составная часть последнего - острова Сенкаку (Дяоюйдао) - являются предметом территориального спора Пекина и Токио. Вашингтон однозначно поддержал притязания Японии. Как сказано в заявлении, на острова распространяется 5-я статья Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, предусматривающая оказание военной помощи в случае агрессии. "США полностью задействуют свои силы сдерживания и на 100 процентов защитят союзников", - заявил Трамп.



Он похвалил собеседника за намерение увеличить военные расходы до 2 процентов ВВП и выразил поддержку укреплению трехстороннего альянса США, Японии и Южной Кореи. В отношении КНДР стороны повторили требования "полной денуклеаризации", то есть ядерного разоружения, и поддержали "значимое участие" Тайваня в международных организациях.



Как и власти острова, Исиба подольстился к Трампу обещанием увеличить инвестиции в американскую экономику до триллиона долларов и закупать у США топливо. В отношениях двух стран, возгласил он, наступает "золотой век". В МИД КНР назвали результаты переговоров открытым вмешательством во внутренние дела страны и подрывом региональной стабильности, потребовав уважать территориальную целостность Китая. Но в Вашингтоне призыв проигнорировали, используя те же методы в отношениях с другими сателлитами.



Парад вассалов



В феврале США направили два стратегических бомбардировщика B-1 Lancer для совместного с филиппинскими ВВС патрулирования Южно-Китайского моря. Самолеты совершили пролет над рифом Скарборо (Хуанъянь), который в Пекине называют частью территории КНР.



Одновременно в Южно-Китайском море прошли учения ВМС США, Филиппин, Японии и Австралии. Еще одни маневры - Pacific Steller - развернулись в Филиппинском море. В них участвовали авианосные группы США и Франции и японский вертолетоносец "Кага".



Превращение Филиппин в антикитайский форпост продолжается уже несколько лет. Пентагон получил доступ к почти десятку военных баз, в прошлом году на острове Лусон были размещены установки "Тифон", способные запускать ракеты SM-6 и "Томагавк". В зоне поражения последними теперь находится весь Южный Китай, включая Шанхай, Гуанчжоу и другие города-миллионники. В конце января комплексы были перебазированы из аэропорта Лаоаг на побережье Южно-Китайского моря, начато обучение филиппинских военных их использованию.



В Маниле обратились к Вашингтону с призывом поставить дополнительные установки ракет средней дальности, а также боевые корабли, истребители и другое вооружение. В ходе телефонного разговора Хегсета с коллегой Гилберто Теодоро обсуждались "повышение потенциала сдерживания и укрепление филиппинских вооруженных сил". Президент страны Фердинанд Маркос-младший тем временем занялся открытым вымогательством. По его словам, "Тифон" будет отправлен обратно в США, когда Пекин прекратит "агрессивное поведение в Южно-Китайском море".



Если во время предыдущего срока Трамп, пусть непоследовательно и преимущественно на первых порах, дистанцировался от альянсов, теперь картина принципиально иная. Уже 21 января в Вашингтоне прошла встреча "четырехстороннего диалога по безопасности" (QUAD) с участием глав МИД Японии, Австралии и Индии, прибывших на церемонию инаугурации. Стороны договорились укреплять взаимодействие в сфере морской, экономической и технологической безопасности, подтвердили "решительное неприятие односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях". Уточним, что это стандартная формулировка, направленная против КНР. Начата подготовка к саммиту QUAD в Индии с участием глав государств.



Такую же позицию Белый дом занял к блоку AUKUS в составе США, Великобритании и Австралии. Его перспективы обсуждались 7 февраля во время визита в Вашингтон министра обороны Австралии Ричарда Марлза. По словам Хегсета, Трамп хорошо знаком с соглашениями в рамках AUKUS и одобряет их. Также он заверил, что передача атомных субмарин Канберре начнется в срок - в начале 2030-х годов. Перед визитом Марлза австралийские власти предусмотрительно перевели в США 500 млн долл. - первый транш из 3 млрд, которые страна должна заплатить за три подводных лодки класса "Виргиния".



Госсекретарь Рубио провел переговоры с британским коллегой Дэвидом Лэмми. Стороны подтвердили партнерство "в решении таких проблем, как конфликт на Ближнем Востоке, война России против Украины и пагубное влияние Китая на безопасность в регионе".



Еще одним лидером, поспешившим засвидетельствовать свое почтение Трампу, стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Переговоры прошли 13 февраля в весьма теплой атмосфере. Ее не смогла омрачить даже состоявшаяся накануне визита высылка индийских иммигрантов из США. В течение 40 часов люди находились в наручниках и ножных кандалах. Бесчеловечное обращение вызвало возмущение оппозиции, но Моди решил не касаться таких "мелочей".



На встрече с Трампом он объявил о начале "мегапартнерства ради процветания". Лидеры поставили цель нарастить товарооборот до 500 млрд долл. и заключить новое оборонное соглашение. Индия закупит у США новейшее оружие, включая истребители F-35. Это означает расширение военных контрактов, суммарный объем которых вырос за полтора десятилетия с нуля до 20 млрд долл. К слову, доля России в оружейном импорте Нью-Дели сократилась в 2017-2023 годах с 62 до 34 процентов.



Индия согласилась снизить пошлины на американские товары и нарастить закупку топлива у США. Кроме того, стороны намерены развивать альтернативу китайской инициативе "Один пояс, один путь". "Мы договорились… построить один из величайших торговых путей за всю историю. Он пройдет от Индии до Израиля, Италии и далее в Соединенные Штаты", - сообщил Трамп, добавив, что это позволит Вашингтону "остаться лидером".



Это в очередной раз заставляет задуматься над эффективностью объединений вроде БРИКС и утверждений, что многополярный мир "строится на наших глазах". Пока Западу удается достаточно успешно играть на противоречиях стран третьего мира, находя доступ к "сердцам" их правящих классов.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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