Марин Ле Пен: Стоило появиться перспективе мира на Украине, как Макрон призвал готовиться к войне

17:24 08.03.2025

Le Figaro

Франция



Украина, Трамп, Макрон, 2027... Большое интервью Марин Ле Пен газете Le Figaro

Марин Ле Пен: главная угроза для Франции - не Россия, а исламский фундаментализм



Французы в недоумении, заявила Марин Ле Пен в интервью Le Figaro. Стоило появиться перспективе мира на Украине, как Макрон призвал готовиться к войне. Не надо доводить все до абсурда, успокаивает политик соотечественников. Главной угрозой для Франции является вовсе не Россия.



