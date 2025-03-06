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The American Conservative: Запад повинен в том, что спровоцировал конфликт
18:30 08.03.2025

The American Conservative
США

Финал украинского конфликта прискорбен - но это не вина Трампа
The American Conservative: Запад повинен в том, что спровоцировал конфликт

Запад оказался в полном замешательстве, наблюдая за тем, как его амбиции на Украине рушатся прямо на глазах, пишет The American Conservative. США и их союзники, обещавшие Киев небывалую поддержку, теперь вынуждены признать, что Россию победить невозможно, а Украина не получит ни НАТО, ни утраченные территории.

Тед Снайдер (Ted Snider) - обозреватель внешней политики и истории США

Опосредованная война на Украине заканчивается совсем не так, как надеялся Запад во главе с США: Россия не побеждена, а Киев не вступит в НАТО и не вернет себе все утраченные территории. Украина, Европа, Канада и даже некоторые члены Республиканской партии яростно раскритиковали попытки президента Дональда Трампа достичь мирного урегулирования. Но на кого им в действительности злиться и кого винить?

Спецоперация на Украине незаконна и не знает оправданий. Но, с точки зрения русских, конфликт стал неизбежным, когда столкнулись три фактора.

- Во-первых, это расширение НАТО на восток вплоть до рубежей России вкупе с посулами "необратимого пути к членству" для Украины.

- Во-вторых, невыполнение Минских соглашений со стороны Киева и нарушение прав этнических русских.

- В-третьих, это 60 000 штыков из элитных частей ВСУ, сосредоточенных на восточной границе с Донбассом, и резкое участившиеся обстрелы украинской артиллерией.

Россию всерьез встревожила перспектива украинского вторжения в Донбасс. "Предположим, Украина - член НАТО, - заявил президент России Владимир Путин в преддверии конфликта. - Предположим, она начнет операции в Крыму, не говоря уже о Донбассе… Представьте, что Украина начнет эти военные операции как член альянса. Что мы должны делать? Воевать против блока НАТО? Кто-нибудь хоть немного об этом задумывался?".

Разумеется, в добрые помыслы западных партнеров Украины Путин не верил. НАТО нарушило обещание не расширяться на восток сразу же после холодной войны - и это лишь одна из причин, почему Кремль не доверял Западу. Когда украинские ультранационалисты выступили против реализации Минских соглашений, США не поддержали Зеленского, а Франция и Германия не оказали на него должного давления. Позже стало очевидно, что Париж и Берлин считали Минские соглашение лишь способом выиграть для Украины время, чтобы укрепить ее армию, а не возможностью разрешить ожесточенный конфликт на востоке страны.

Однако умелая дипломатия могла бы предотвратить спецоперацию. 17 декабря 2021 года Россия предложила США и НАТО переговоры о гарантиях безопасности и новой архитектуре безопасности в Европе. На том этапе Вашингтон еще мог учесть опасения Москвы и предотвратить конфликт. Вместо этого США и НАТО отвергли ключевые требования России и заявили, что включение Украины в состав альянса - вопрос решенный и обсуждению не подлежит.

Два месяца спустя Россия ввела войска. Но даже тогда еще теплилась надежда, что конфликт окажется скоротечным, а разрушения - относительно скромными. В первые недели боевых действий украинские и российские переговорщики достигли многообещающих успехов на пути к дипломатическому урегулированию. Но вместо того, чтобы поощрять и поддерживать Киев на этом поприще, Вашингтон спихнул ее с выбранного пути, посулив украинцам "все, что нужно" и "столько, сколько потребуется", если они согласятся воевать с Москвой вместо мирного соглашения.

Спустя три года, несмотря на самую передовую военную помощь и актуальные разведданные Запада, Украина проиграет на поле боя и почти наверняка согласится на гораздо худшие условия, чем те, что предлагались в 2022 году. Кремль же едва ли подпишет соглашение, не получив письменных гарантий, что Киев никогда не вступит в НАТО. И русские не прекратят боевых действий, не добившись фактического (а лучше формального) признания того, что часть территории проживания этнических русских на Украине - теперь входит в состав России.

Что бы ни двигало лично Трампом, он всего лишь признает реальность и подстраивает под нее политику США. Уже давно очевидно, что Украине придется отказаться от своих стремлений в НАТО. Россия ясно дала понять, что не прекратит свою спецоперацию без этой гарантии. А альянс, со своей стороны, - что не намерен выписывать Киеву членский билет: убедительным доказательством послужил последовательный отказ начать этот процесс официально и конкретно вкупе с нежеланием администрации Байдена отправлять на Украину войска. Ведь в противном случае альянсу грозит неизбежная конфронтация с Россией, к которой его обяжет статья 5 устава НАТО.

Также стало ясно, что Киев не сможет вернуть территории, утраченные с февраля 2022 года, не говоря уже о Крыме, который она потеряла еще в 2014 году. Отчаявшись из-за провала Минских соглашений, Москва не собирается ничего возвращать - русские будет лишь продвигаться дальше, пока не начнутся переговоры.

Как бы несправедливо это ни казалось, отказ признавать объективную реальность и упрямая военная поддержка не только не помогут Украине на поле боя, но и обрекут ее на дальнейшую гибель личного состава и территориальные потери.

Да, Россию можно винить в отказе от дипломатии и незаконном вводе войск на Украину. Но и целая вереница американских президентов, толкавших НАТО на восток наперекор всем опасениям России, не вызывает ничего кроме прискорбия. Крайне огорчает, что США отвергли последний дипломатический шанс избежать конфликта и упустили возможность остановить его на ранней стадии.

Тех, кто любит мир и жаждет в международных делах справедливости, сегодняшняя ситуация на Украине удручает. Нам остается лишь досадовать на бывшего президента Байдена и других западных лидеров, которые проигнорировали опасения России по поводу безопасности и предпочли собственные внешнеполитические интересы - и этим лишь приблизили спецоперацию. Будем же надеяться, что нынешнему президенту удастся принести мир, в отличие от предшественника, который принес лишь кровопролитие.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741447800


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