В Казахстане разработали правила формирования Национального корпуса казахского языка

20:00 08.03.2025

Правила формирования Национального корпуса казахского языка разработали в РК



07 марта 2025



Министерство науки и высшего образования разработало Правила формирования и ведения Национального корпуса казахского языка, сообщает Zakon.kz.



Национальный корпус казахского языка – информационно-справочная система, содержащая тексты во всех стилях и жанрах казахского языка, оснащенная системой поиска и другими средствами работы с текстом.



Правила устанавливают общие требования и процедуры для создания, пополнения, обработки, хранения и использования Национального корпуса казахского языка, который служит основой для научных, образовательных и практических исследований в области казахского языка и лингвистики.



Администратор Корпуса – Министерство науки и высшего образования РК. Работу по координации Корпуса ведет Институт языкознания имени А. Байтурсынова.



Формирование Корпуса начинается с тщательного сбора и отбора текстов, представляющих все аспекты его функционирования, – от письменных источников до устных материалов, которые отражают особенности языка, используемый в различных сферах и временных срезах.



Все материалы Корпуса должны соответствовать научным стандартам качества, имеют метаданные и источниковедческую информацию, проходят проверку на грамматические и орфографические ошибки, а также редактируются и упорядочиваются в соответствии с единой системой кодирования и классификации.



Корпус отражает разнообразие языковых практик, включая различные жанры, типы текстов, диалекты и стили, а также учитывает региональные и исторические особенности.



Все собранные тексты систематизируются и аннотируются по жанру, стилю, времени, источнику, по лексическим и грамматическим уровням.



Функции Корпуса:



- Метаразметка предоставляет информацию, которая подробно описывает текст и его характеристики, включая автора, название, жанр, источник, дату создания, целевую аудиторию, стиль, размер, формат, структурные особенности.



- Цифровая структура Корпуса обеспечивает систематизацию текстов в цифровом формате, что позволяет использовать современные инструменты автоматизированного анализа.



- Многофункциональность Корпуса позволяет использовать его в различных областях, включая лингвистические исследования, лексикографию, обучение языкам, компьютерную лингвистику и нейролингвистическое программирование.



- Прикладные задачи Корпуса позволяют автоматизировать обработку текстов, улучшать качество языковых моделей, разрабатывать эффективные инструменты для анализа текста, создания приложений для обучения языкам, машинного перевода и разработки искусственного интеллекта.



Структура Корпуса:



- Корпус состоит из отдельных подкорпусов, каждый из которых охватывает конкретные направления.



- Все подкорпусы соответствуют техническим, функциональным и операционным характеристикам основного Корпуса, установленным Институтом с согласования Администратора, обеспечивая единообразие, совместимость и безошибочную интеграцию в процессе эксплуатации.



- Все тексты в Корпусе хранятся в унифицированных форматах, также обеспечивается интеграция API.



- Текстовые данные охватывают широкий спектр жанров и стилей, включая научные работы, художественные произведения, публицистику, деловую документацию, разговорную речь и цифровые тексты.



- Лексическая информация включает сведения о словах, их формах, значениях, сочетаемости и метаданные, такие как частотность, стилистика, синонимы, антонимы, с классификацией по частям речи и тематическим областям.



- Грамматическая информация включает описание синтаксиса, морфологии и словообразования с разбором структуры предложений, частей речи, синтаксических связей и морфологических характеристик.



- Стилистическая информация включает описание особенностей текста, различие между стилями, анализ языка в различных жанрах и классификацию текстов по категориям, таким как формальные и неформальные стили, жанры и их характерные черты.



- В Корпусе имеется кросс-языковая привязка, включающая параллельные тексты, которая позволяет проводить исследования в области машинного перевода, контрастивной лингвистики и изучения влияния языковых контактов.



- Каждый текст снабжается метаданными, включая идентификационные данные, библиографические данные, жанрово-стилистические характеристики, лингвистические данные, контекстуальные данные, технические данные и аннотативные данные.



- Медиафайлы, сопровождающие текстовые данные, служат для анализа различных аспектов языка в контексте мультимодальной информации.



- Интерфейс обеспечивает удобное взаимодействие пользователя с Корпусом для поиска, анализа и аннотирования данных.



- Поисковая система позволяет пользователям искать и извлекать данные из Корпуса на основе различных критериев.



- Официальная платформа Корпуса позволяет отслеживать количество словоупотреблений в Корпусе в реальном времени.



- Структура данных позволяет добавлять в Корпус новые категории и компоненты по мере необходимости.



Как пояснили в МНВО, корпус будет непрерывно обновляться за счет добавления новых материалов, отражающих изменения в языке и актуальные достижения в различных областях, также расширяется с учетом изменений в языке, новых тенденций, а также появления новых жанров, стилей и направлений, что гарантирует его актуальность и соответствие языковым инновациям.



Ожидается, что Корпус будет общедоступным и будет служить основой для разработки лексикографических и грамматических проектов, научных и образовательных материалов, а также для создания программных продуктов.



Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 марта.

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15479974



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Для справки

Национальный корпус русского языка https://ruscorpora.ru/

Британский национальный корпус http://www.natcorp.ox.ac.uk/

Корпус простого немецкого языка https://korpus-einfaches-deutsch.de/