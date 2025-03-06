Узбекистан. "Беспредел, бардак и рэкет". Чего добиваются власти, выкручивая руки ТСЖ?

20:09 08.03.2025 "Беспредел, бардак и рэкет". Чего добиваются власти, выкручивая руки ТСЖ?



Более 30 руководителей ТСЖ, непосредственного управления и УК Ташкента передали очередное коллективное обращение в Кабинет министров. Они возмущены давлением со стороны властей, действующих вопреки закону, и требуют приема и разъяснений у правительства и хокимията.



Предисловие от главного редактора



Утром 6 марта в центре Ташкента у памятника Шарафу Рашидову собрались более 30 руководителей и представителей товариществ собственников жилья, непосредственного управления. Измученные многолетним давлением, угрозами и открытыми нарушениями законов со стороны Министерства строительства и ЖКХ Узбекистана, хокимията столицы и ее районов, а также правоохранителей, они подписали очередное коллективное обращение в правительство и отнесли его в приемную Кабинета министров через дорогу. Корреспонденты "Газеты.uz" попросили собравшихся рассказать о "палках в колеса" со стороны властей, которые не дают жителям многоквартирных домов спокойно жить и работать, несмотря на заявления с высоких трибун о недопустимости вмешательства госорганов в работу органов управления домами.







Мы планировали опубликовать такой материал еще три года назад - весной 2022 года, когда из разных районов Ташкента начали поступать сообщения о массовом давлении на руководителей ТСЖ с целью перевода многоэтажных домов под управление УК. Как это часто бывает в Узбекистане, благая на первый взгляд цель (улучшить качество обслуживания жителей) превратилась в неприкрытый принудительный процесс, сопровождаемый угрозами и даже насилием со стороны структур, призванных защищать людей от преступлений и произвола.



Учитывая, что большинство ТСЖ возглавляют женщины, происходящее еще более возмутительно - на официальном уровне постоянно говорится о защите прав и интересов женщин. После возмущений жителей в том году давление на ТСЖ перешло в менее агрессивный режим, но в конце прошлого года оно возобновилось с новой силой. Рассказы руководителей ТСЖ, непосредственного управления и УК (некоторым из них власти тоже не дают нормально функционировать) заставляют схватиться за голову и спросить: Как такое возможно в государстве, называющем себя правовым, социальным, демократическим? Как чиновники могут позволять себе такое отношение к людям, которые на самом деле являются хозяевами не только своих жилищ, но и города, на глазах у всех, совершенно не опасаясь последствий? Чего они добиваются, превращая людей, которые могут быть близкими партнерами властей в создании города, из которого не хочется уезжать, в противоборствующую сторону? Думают ли они, когда ссылаются на поручения президента, что дискредитируют таким образом руководство страны?



МинстройЖКХ в ответ на недавнюю статью "Газеты.uz" о новой волне принуждения к смене формы управления всего лишь повторил свое предыдущее заявление о недопустимости вмешательства в работу ТСЖ, никаким образом не беря на себя ответственность за происходящее. При этом министерство вновь отметило, что "в каждой сфере должны постоянно происходить улучшения, отвечающие требованиям времени". Но разве такой должна быть реакция властей? Где обещания разобраться, где заявления надзорных органов о наказании виновных, где открытое признание незаконности своих действий? Почему, наконец, решение хокима города (на которое ссылаются чиновники), которое касается непосредственно жителей, должно быть скрытым от них? Будут ли ответы на этот раз?



"Мы просто добиваемся соблюдения законодательства"

Максим Черников.







В заявлении на имя премьер-министра Абдуллы Арипова содержится просьба организовать коллективный прием представителей органов управления многоквартирными домами непосредственно заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым, министром строительства и ЖКХ Шерзодом Хидоятовым и хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым.



Авторы заявления указывают, что хокимияты и руководители секторов районов Ташкента, а также сотрудники городской территориальной инспекции по контролю в сфере строительства и ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ в нарушение Конституции и законов "проводят непонятную кампанию по „оптимизации" органов управления многоквартирными жилыми домами".



В приватных беседах должностные лица ссылаются на некое указание хокима Ташкента о том, что в каждом районе столицы должно остаться не более 10−15 крупных управляющих компаний. Перечень компаний "по неизвестным критериям отбора определили хокимияты районов", "вызывая обоснованное возмущение жителей" и "создавая социальную напряженность в обществе", говорится в коллективном заявлении.



"Обращение повторное. 4 февраля мы уже были на коллективном приеме у главы секретариата заместителя премьер-министра Раматова - Мансурбека Жуманиязова. Рассказали о проблеме, которая сейчас есть в Ташкенте - о принудительном переводе домов из ТСЖ и непосредственного управления в управляющие компании", - рассказал Максим Черников, общественный активист и председатель совета дома на непосредственном управлении в Мирзо-Улугбекском районе.



По его словам, Жуманиязов заверил, что Кабинет министров разберется в сложившейся ситуации и примет все меры по недопущению нарушений законодательства Узбекистана. Однако заявление об организации коллективного приема в Кабинете министров с указанными в нем многочисленными нарушениями было "спущено" для рассмотрения в МинстройЖКХ и хокимият Ташкента. Поскольку не были приняты должные меры реагирования, это позволило органам исполнительной власти на местах, руководителям секторов и сотрудникам инспекции по строительству и ЖКХ превышать свои полномочия, а указанные госорганы ограничились формальными отписками.



Была сформирована рабочая группа, которая "посетила только меня и председателя управляющей компании в Яшнабадском районе. Они составили протокол встречи, но в нем районный хокимият указал троих человек, которых там вообще не было. То есть уже можно говорить о подлоге официальных документов", отметил Черников.



Представители районного хокимията не владели ситуацией: "Я им дал документы, показал, что происходит. У меня есть аудиозапись, на которой они говорят: „Да, мы поняли, есть нарушение закона, мы разберемся"". Но в ответных письмах от МинстройЖКХ и хокимията эта информация не была отражена.



"Закон №581 четко указывает, что это право собственников помещений выбирать способ управления: управляющая компания, ТСЖ или непосредственное управление", - заявил Максим Черников.



"Мы просто добиваемся того, чтобы у нас соблюдалось законодательство, действующее в Республике Узбекистан", - подчеркнул он.



Распоряжения хокима об управлении многоквартирными домами никто не видел, продолжил он. "Я несколько раз обращался в хокимият города и Учтепинского района с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, но ответа по существу так и не получил. Только какие-то отписки".



Единственным подтверждением остается видео в социальных сетях, где сотрудник 4-го сектора Учтепинского района по имени Миркасим заявляет: "Хоким города сделал новый порядок, согласно которому на каждую махаллю будет только одна управляющая компания".



"Если люди довольны, какие вопросы могут быть?"

Игорь Петриченко.



Председатель правления однодомного ТСЖ Игорь Петриченко подтверждает слова Максима Черникова о цели обращения: "Мы, все здесь присутствующие, хотим просто одной единственной вещи - чтобы закон исполнялся так, как он написан. Потому что в Республике Узбекистан существует законодательство, оно очень грамотно написано. И все лица, находящиеся на своих местах, государственные служащие просто должны исполнить то, что у нас закреплено в законодательстве".



"Только общее собрание каждого дома индивидуально может выбрать способ управления домом. Пусть это будет непосредственно управление, пусть это будет товарищество собственников жилья, пусть это будет управляющая компания, но это решение собственников. Поэтому мы хотим, чтобы хокимият города Ташкента, хокимияты районов города эту порочную практику, которая сейчас имеет место быть, просто исключили и действовали в рамках закона. Зачем на ровном месте создавать какие-то напряженные ситуации, конфликтные ситуации, если законом предусмотрена форма волеизъявления в виде общего собрания?" - сказал он.



Даже гарантированным правом выбора управляющей компании жители не могут воспользоваться, продолжил руководитель ТСЖ. Дома переводят в УК без уведомления жителей. "У каждого человека должен быть альтернативный выбор. Вы можете плов кушать ложкой, вилкой или руками. А здесь лишают этого права. Плов нужно кушать только ложкой. Но это же неправильно", - привел он аналогию.



Игорь Петриченко, как и другие руководители ТСЖ, убежден, что эффективное управление домами возможно, когда управленец сам живет в этом же доме.



"Когда нет света у всего дома - у меня тоже нет. Когда нет тепла, горячей или холодной воды - у меня тоже нет. Я сам заинтересован в том, чтобы это все было. Как говорят, своя рубашка ближе к телу", - сказал он.



"В доме, где я являюсь председателем правления ТСЖ, все важные вопросы ставятся на повестку дня собрания. По этому вопросу также единогласно все собственники сделали волеизъявление, что хотят остаться в ТСЖ, где есть прозрачность, где в любой момент я могу любому жителю предоставить отчет, сколько было собрано денег, на что потрачены. Вплоть до болтика, до винтика. А когда есть прозрачность, когда человек понимает, за что он платит, куда это идет, у него и вопросов не возникает. У управляющих компаний, к большому сожалению, с прозрачностью все очень плохо. Обязательные, предусмотренные законом ежегодные собрания не проводятся", - отметил Петриченко.



Говоря об укрупнении управляющих компаний на основе распоряжения, которого общественность не видела, он сказал, что на практике это трудно реализовать, так как в Узбекистане нет вузов, которые готовят специалистов в данной сфере.



"Найти столько грамотных управленцев, которые в состоянии управлять сотней, двумя сотнями домов, практически невозможно. Это самородки. Их нельзя научить за пять минут", - отметил председатель ТСЖ. Управление многоквартирным домом требует знаний сразу в нескольких областях - от юриспруденции до гидравлики и теплотехники, добавил он.



"Еще в 2019 году президент Узбекистана, говоря о внедрении управляющих компаний как новом способе управления многоквартирными домами, подчеркнул, что способы управления домами, которыми население довольно, надо оставить в покое, не трогать. Потому что, если люди довольны, какие вопросы могут возникнуть?" - заключил Петриченко.



"Отобрали телефоны, скрутили, оштрафовали за „неподчинение""

Галина Федянина.



Председатели двух соседних ТСЖ на 25-м квартале Учтепинского района, работающих в одном помещении, рассказали, как их дома без ведома собственников были переведены в управляющие компании.



Руководитель однодомного ТСЖ "Нуробод квартал сервис" Галина Федянина сообщила, что 29 января данные о доме в биллинге пропали. После обращения в МинстройЖКХ был получен ответ, где приложена копия протокола о том, что жители провели собрание и решили выйти из состава ТСЖ и войти в некую УК.



"Мы собрали собрание дома. Жители были в шоке, они говорят: это не наши подписи, там прямо видно, что поддельные подписи. Мы сделали новый протокол, где приняли решение признать этот протокол незаконным", - сказала она.



"Я это выкладывала даже в Фейсбуке - о том, что у нас в Учтепинском районе прокурор сильно давит на то, чтобы все ТСЖ переходили в управляющие компании, причем чтобы на одном квартале была только одна УК. На собрании в прокуратуре он прямо сказал: „Отдавайте дом". Мы говорим, что жители против. Сначала он сказал: „Хорошо, как жители решат". Через несколько дней за нами приехали сотрудники, инспекторы по профилактике и насильно отвезли на собрание, которое вел сам прокурор в хокимияте. У меня сын - инвалид первой группы, мне пришлось вместе с ним ехать", - отметила Федянина.



Она рассказала, что по заявлениям неких жителей о том, что нет уборки территории, 4 сентября пришли представители инспекции ЖКХ. "6 сентября приехала группа захвата - 10 человек, мы были в помещении ТСЖ, был уже восьмой час вечера. Нас, двух женщин, скрутили, увезли в РОВД. Мы просидели там 4,5 часа. В это время, оказывается, опечатали все документы подряд. Там три ТСЖ, все документы. Мой личный телефон до сих пор находится как залог со всеми документами. Я осталась без телефона, и мне его не отдают. Говорят, пока не будет ревизии, а ревизия до сих пор не назначается. 6 февраля было шесть месяцев. Все в подвешенном состоянии. А в это время сфабриковали протоколы и в биллинге дома перевели в УК".



Анжелика Манюрова.



Председатель ТСЖ "Оазис Люкс" Анжелика Манюрова подтвердила слова коллеги: "Мы в один день увидели, что наших домов нет в биллинговой системе. Когда начали выяснять, оказалось, что никто из жителей об этом не знает".



"В тот день я зашла в кабинет буквально на пять минут. У меня была собачка в руках, я с ней как раз гуляла. Они стали требовать покинуть помещение. Я стала звонить в 102, чтобы выяснить правомерность их действий. Галина стала сообщение в свою группу писать, чтобы собственников оповестить. У нас отобрали телефоны, нас скрутили. Скрутили так, что я была вынуждена собачку поставить на подоконник, чтобы не уронить. Она там осталась. Нас выволокли из помещения, хотя мы в принципе никакого сопротивления не оказывали. Протащили до машины и увезли в РУВД", - рассказала она.



"Нас привезли туда в 19:15, а домой я вернулась почти в полпервого ночи. Моим детям не сообщили, где я нахожусь", - отметила она. У сына Галины Федяниной инвалидность первой группы, ему нужно давать лекарства по часам и кормить его. Он все это время просидел дома один. Позвонить не разрешили, чтобы женщины предупредили соседей, а те могли зайти в квартиру, покормить и дать лекарство.



"Нам не позволили купить воду, тогда было жарко еще. Потом пришел участковый, взял у нас объяснительную, мы там всю картину описали, а потом нам назначили суд", - рассказала Манюрова.



Женщин обвинили в хулиганстве и неподчинении представителям власти. В суде факт хулиганства доказан не был, но их оштрафовали за неподчинение.



"В 2023 году на наши два ТСЖ открывали уголовное дело. Проверка была с момента создания ТСЖ, мое - с 2019 года, у них - с 2017 года. Проверяли всю нашу деятельность. Состава преступления не нашли. Уголовное дело было закрыто. Инспектор, на основании акта которого завели дело, сейчас сам сидит за взятку. Это открытая информация. Теперь состряпали новый акт… Мы требуем провести ревизию. Нам бояться нечего", - добавила Манюрова.



Она сообщила, что после того, как на ТСЖ началось давление в 2022 году, председатели живут в постоянном напряжении.



"Я звоню сыну и говорю: „Меня вызывают в госорганы, выйду - позвоню, я там-то". Вчера он услышал, что мы идем сюда, и спросил: „Мама, вас опять заберут?" Я ответила: „Постараемся, чтобы не забрали". Последние полгода уже так", - сказала она.



"Такой вот беспредел у нас в районе", - отметила руководитель ТСЖ.



"Не дают работать"

Арслан Каримходжаев.



Арслан Каримходжаев, проживающий в новостройке в комплексе Assalom Havo, создал управляющую компанию City Rise Management из-за недовольства жителей работой УК, назначенной застройщиком. В восьми домах комплекса 570 квартир.



Управляющая компания не оплачивала счета за общедомовое электричество, из-за чего люди подолгу сидели без света. "Свет выключался во всех восьми домах. А для нас это критично, потому что нет света - нет насосов, нет воды на третьем, четвертом, пятом этажах", - отметил Каримходжаев.



Жители пытались выбрать новую управляющую компанию, но столкнулись с трудностями. Существующие УК не удовлетворяли их требования. В итоге было решено создать собственную УК City Rise Management. Каримходжаев прошел обучение, получил сертификат от МинстройЖКХ, нанял главного инженера. Министерство включило компанию в реестр управляющих компаний. Однако без ведома жителей жилой комплекс был передан УК Izlanish servis.



"Комплекс два с половиной месяца вообще был бесхозным. Директор пришел к нам только в середине февраля", - рассказал он. Представители компании на собрании отказались взаимодействовать с жителями и потребовали подписать протоколы в свою пользу.



"Просто манипуляция, шантаж и рэкет. Говорят: „Подпишите за нас протоколы - включим свет, начнем работать"", - заявил Каримходжаев.



Жители пяти (это 330 квартир) из восьми домов согласились передать управление City Rise Management. Были собраны необходимые документы, однако при регистрации в реестре и передаче биллинга компания получила отказ.



"В биллинге приходит отказ, а в реестре - уведомление, что документы не предоставлены, хотя все в полном объеме есть", - отметил он.



"Знаю очень много управляющих компаний по всему городу, которые оказались в такой же ситуации", - сообщил руководитель УК.



По его словам, в тот же день, 6 марта, он встретился с хокимом Яшнабадского района, который пообещал разобраться в проблеме. Вечером в домах включили свет, сообщил Каримходжаев "Газете.uz".



"Страшно пускать УК"

Мария Бычкова.



В многоквартирном доме №29 в Учтепинском районе организовано самоуправление. Ранее дом управлялся ТСЖ, но его деятельность была неэффективной. За последние 2,5 года они самостоятельно решали все вопросы содержания дома и добились значительных улучшений. Самостоятельный сбор средств и контроль их использования позволяет поддерживать дом в хорошем состоянии.



"Когда у нас прорывалась труба, мы собирали деньги всем домом, вне зависимости от взносов. За эти 2,5 года мы поменяли все стыки отопления, которые не обновлялись 50 лет. Мы сделали подвал, провели освещение, начали ремонтировать электрику, починили крышу - и все это своими силами", - рассказала председатель совета дома Мария Бычкова.



Однако в начале 2025 года жители столкнулись с неожиданной проблемой: оказалось, что дом был передан в УК без их ведома.



"Мы зарегистрировались в МинЖКО еще в 2022 году, получили все документы, протоколы с печатями, а в 2023-2024 годах нам пришли официальные подтверждения регистрации. А теперь приезжаем в МинЖКО, а нам говорят: „Вы у нас не зарегистрированы". Хотя у нас есть письма с QR-кодами, с подписью Озоды Джураевой, замминистра. Как так?" - спрашивает Бычкова.



По ее словам, в течение нескольких месяцев МинЖКО отказывалось повторно регистрировать дом, несмотря на имеющиеся документы. В конечном итоге собственники получили письмо о том, что их дом прикреплен к УК "Ватанпарвар".



"Мы пошли в УК „Ватанпарвар", а там сами удивились: „Для нас это неожиданность". Они дали нам официальное подтверждение, что с нашим домом не работают. Даже председатель махалли подтвердила, что мы уже 2,5 года ни к кому не относимся. Но МинЖКО все равно отказывает нам в регистрации, ссылаясь на то, что мы в УК. Как это вообще возможно?" - удивляется Бычкова.



Жители опасаются, что переход в УК негативно скажется на состоянии их дома.



"Я живу над подвалом, и раньше там было море. А теперь сухо, можно даже жить там. Страшно пускать УК. Мы видим, что происходит в соседних домах - там ничего не делают. Мы не хотим так жить", - подчеркнула председатель совета дома.



"Что делает УК? Они ободрали все подъезды с первого по пятый этаж, а отремонтировали только первый. Это очковтирательство: заходишь, фото делаешь - ремонт есть. А на остальных этажах - ничего", - рассказала она.



Сейчас жители самостоятельно готовят масштабный ремонт: планируют заменить теплоузел, сделать ремонт еще в двух подъездах.



"Мы привыкли к комфорту, мы для себя делаем, без кредитов, без долгов. Нам не нужна УК, потому что мы понимаем, что она этого не сделает. А мы хотим, чтобы было чисто, тепло и уютно", - сказала Мария Бычкова.



"Переводили дом в разные УК четыре раза"

Гелена Гордина.



Председатель ТСЖ "Фазогир сервис" в Яшнабадском районе Гелена Гордина рассказала, что перевод их дома в УК произошел в 2023 году и потом повторился еще три раза.



"Первый раз нас перевели по протоколу общего собрания с поддельными подписями. Мы добились обратного перевода. Потом перевели снова - без объяснений. Мы писали в министерство, нас вернули обратно. В 2024 году, 11 октября, ТСЖ снова перевели в УК Yashnobod master servis якобы по протоколу хокимията, который решил, что наши дома бесхозные", - рассказала она.



Жители регулярно проводят собрания, документируют все ремонтные работы и подают заявки в МинЖКО на регистрацию ТСЖ, но получают отказы.



"Первая кнопка, как нам объяснили, у хокимията Яшнабадского района. Он просто не дает нам попасть в реестр", - добавила Гордина.



В январе 2025 года все дома, ранее переведенные в Yashnobod master servis, в один день оказались в новой управляющей компании - Elite Property Care.



"179 домов просто перевели за один день. Компанию кто-то создал, но кто и зачем - неизвестно. Более того, она и другая такая же УК, Empire ААА, открыты с разницей в две недели, с одним и тем же юридическим адресом и номером телефона", - отметила она.



"Мы просто кормили неизвестно кого"

Эльмира Бобохуджаева.



Бывший директор ТСЖ в махалле "Яшнабад" Эльмира Бобохуджаева рассказала, что после банкротства LLM Green, старой УК, которая собирала деньги, но не выполняла работы, дома неожиданно передали другой управляющей компании - Elite Property Care.



"Компания открылась 17 января, и наши дома туда перевели без собраний и протоколов. Нас просто поставили перед фактом", - заявила Бобохуджаева.



По ее словам, новым директором Elite Property Care стал бывший замдиректора Yashnobod master servis.



"Сотрудники только меняются: один приходит за деньгами, потом другой, третий… Мы просто кормили неизвестно кого, но не получили взамен должного", - заключила она.



"Будем думать, куда дальше обращаться"



Во время сбора подписей к группе представителей органов управления домов подошли представители правоохранительных органов. Игорь Петриченко и Максим Черников побеседовали с ними.



"Они просто поинтересовались, для чего мы собрались. Когда мы им объяснили, они сказали: „Это ваше конституционное право - приходить на прием"", - сообщил Игорь Петриченко.



В приемной Кабинета министров коллективное письмо приняли, зарегистрировали и обещали сообщить о результатах рассмотрения в установленный законом срок.



"В зависимости от результатов рассмотрения обращения будем думать, куда дальше обращаться", - сказал "Газете.uz" Максим Черников. Он детально документирует все этапы борьбы с незаконными действиями в отношении органов управления домами в своем канале "Мысли вслух". Источник - Газета.uz

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