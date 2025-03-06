 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 08.03.2025
23:14  Неделя в СВО. Курский выступ становится котлом
22:43  Специально для RT: Что стоит за угрозой США прекратить участие в маневрах НАТО
20:09  Узбекистан. "Беспредел, бардак и рэкет". Чего добиваются власти, выкручивая руки ТСЖ?
20:00  В Казахстане разработали правила формирования Национального корпуса казахского языка
18:30  The American Conservative: Запад повинен в том, что спровоцировал конфликт на Украине
17:24  Марин Ле Пен: Стоило появиться перспективе мира на Украине, как Макрон призвал готовиться к войне
16:10  Внешняя политика Трампа: агрессия начинается с Китая, - Сергей Кожемякин
03:00  ВБ подсчитал долю денежных переводов в ВВП стран ЦА: Таджикистан - 45%, Киргизия - 24%, Узбекистан - 14%
02:09  Узбекистан и Туркменистан отменили таможенные пошлины на товары, производимые на территории двух стран
01:56  Посол России А.В.Келин: О лукавом термине "миротворцы" и интересах британского ВПК
01:41  Североатлантический мезальянс: в НАТО назревает раскол между США и Европой, - Иван Дубровин
01:33  Михаил Хазин: "Чувство ответственности с элитами наших стран не вяжется". Интервью каналу Евразия24
00:47  Сергей Караганов: предложение о сокращении ядерных вооружений от США – это лукавство
00:22  Задержанный в США исламист Шарифулла заявил о причастности к теракту в "Крокусе"
00:03  Российскому цементу грозит импортный шок. Эксперты призывают ограничить ввоз
Пятница, 07.03.2025
23:42  ВСУ отступают из северного сектора зоны прорыва в Курской области – итоговая сводка Readovka за 7 марта
22:57  Эффектно обезвредивший преступника в аэропорту Алматы Муса Абдраим награжден медалью "За отвагу"
20:34  IVK: "Дубинка против русских". Трампу нужна Европа на роль злого полицейского
18:18  "Кинжал" уже в засаде: "Армада Макрона" проклянет тот день, когда увидит над головой русские ракеты
16:07  Призыв Трампа к "торговой симметрии" может кончиться большой войной, - Валентин Катасонов
14:44  В Пекине проходят типовые испытания самого быстрого в мире поезда CR450 (видео)
14:35  В Таджикистане подорожала "лошадиная сила"
14:31  Трамп помнит про Кыргызстан? В США в разработке новый запрет на въезд для граждан определенных стран
14:23  МИД России: Семь лет провокации со Скрипалями в английском Солсбери
14:00  Узбекистан назначил посла в Австрии и Албании первым посолом в Словакии
13:54  Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 16,5% (на 1,25 п.п.)
13:47  Победить Россию и пережить Трампа: Европа знает, что делает, - Ирина Алкснис
13:43  Starship снова устроил огненный дождь вскоре после запуска (видео)
13:35  Regnum: "Исторический шанс" Турции. Когда Эрдоган введет войска в Восточную Европу
13:29  Пакт Молотова-Риббентропа в немецкой пропаганде 1939 года. Исторический пример переобувания прессы, - Василий Зайцев
13:07  Макрон размечтался об Одессе и пригрозил России: реакция Белоусова была мгновенной
13:02  Партия Маска против Партии Шваба: в чем суть сверхконфликта? - Олег Сергеев
12:58  Для США важнее Индия, чем Европа, особенно в плане о сдерживания Китая
01:07  Мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой, - Кирилл Стрельников
00:41  Из Казахстана вывозят редкоземельные металлы? В "Казахмысе" сделали заявление
00:36  Талибы* помогут РЖД реализовать проект коридора "Север - Юг" до Индийского океана
00:30  Муфтий Узбекистана призвал не приводить маленьких детей в мечети во время намаза
00:24  Легендарная Фронт Цэгмид из Монголии получила приглашение на Парад Победы в Москве
00:14  Rivers.Help: Строительство плотин в Центральной Азии провоцирует кризис биоразнообразия
00:07  "Историческое заявление". Абдула Оджалан призвал к роспуску Рабочей партии Курдистана, - Владимир Малышев
00:01  Страны Балтии ввели санкции против Грузии. Грузины ответили - с любовью
Четверг, 06.03.2025
23:53  The Indian Express: позиции России на мировой арене укрепляются
22:46  На форуме "Валдай" в Иркутске эксперты вспомнили про поворот сибирских рек...
22:37  Религиозный экстремизм: каковы риски его усиления в Казахстане и во всем регионе?
21:48  Залужный выявил новую ось зла для Украины – итоговая сводка Readovka за 6 марта
21:20  AsiaToday: Миссия провалена - USAID не успел американизировать Узбекистан
20:43  ВВС Южной Кореи во время учений случайно сбросили бомбу на деревню в районе города Пхочхон
20:13  В полку "Наполеонов" прибыло. Макрон пугает европейцев войной с Россией, - Алексей Белов
15:03  Eurasianet: Туркменистан пытается выйти из самоизоляции
14:31  Саида Мирзиеева встретилась с послом Казахстана в Узбекистане Бейбутом Атамкуловым
14:23  Узбекистан - Грузия. С особым удовлетворением отмечена активизация контактов
14:15  Импорт электроэнергии из России в Кыргызстан через Казахстан в январе увеличился в 2,4 раза
14:13  Китай и Казахстан являются стратегическими партнерами в рамках ШОС, - посол КНР в Казахстане
14:10  Дискуссионный клуб "Валдай". Эксперт отметил взаимодополняемость России и Центральной Азии
14:05  Уровень преступности в Узбекистане вырос за пять лет в 2 раза. Только цифры
14:02  Казахстан обещает ОПЕК компенсировать перепроизводство нефти в более ранние сроки
14:00  Новый состав парламента Таджикистана, от какой партии и избирательного округа
13:41  "Узбекконцерт" напомнил артистам о достойном поведении на сцене в стране и за границей
13:31  Чем религиозные миссионеры занимаются в школах и вузах Казахстана?
13:27  Страсти пограничного спора. Кыргызский депутат Айжигитов взбудоражил народ и был исключен из фракции "Ыйман Нуру"
13:19  Российский маркетплейс Wildberries доплатил Узбекистану 51,2 млрд сумов налогов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Специально для RT: Что стоит за угрозой США прекратить участие в маневрах НАТО
22:43 08.03.2025

Без ядерного зонтика Штатов НАТО из глобальной силы превращается в региональный союз, отметил автор Telegram-канала "Старше Эдды".

Что стоит за угрозой США прекратить участие в маневрах альянса после 2025 года, автор объяснил в канале "Специально для RT".

Telegram-канал "Старше Эдды" @vysokygovorit

Угроза Штатов прекратить участие в маневрах НАТО после 2025 года во многом лишает альянс самого смысла существования. Надо понимать, что вооруженные силы европейских стран, за редким исключением, представляют собой вспомогательные структуры, адекватные только в рамках коалиции с сильным лидером, обладающим полноценной военной машиной. Такой машиной в блоке на сегодня располагают только США, все остальные ее не имеют и, даже сложив свои потенциалы воедино, ее не составят: военная машина - штука более сложная, чем просто арифметическая сумма людей и техники стран-участниц.



Крупнейшие учения НАТО, такие как Cold Response, Trident Juncture, Defender Europe, Baltops, Steadfast Defender (крупнейшие со времен холодной войны) и другие, стабильно включали в себя американские компоненты, составлявшие основу боевых порядков, а их штабы формировали каркас управления, на который, как щупальца, нанизывались исполнительные структуры НАТО. Без участия США не удастся выставить боеготовые силы в нужном количестве: десятки тысяч человек, кораблей, самолетов и вертолетов без США сегодня альянс собрать не может. Не говоря уже о качестве - по уровню оснащения, управления и обеспечения вся эта европейская конструкция без американцев выглядит слабее в разы.

Вопрос, что будет с НАТО без Вашингтона, давно витает в воздухе. Европейцы, конечно, могут попытаться создать полноценные объединенные вооруженные силы ЕС, но пока что даже самые амбициозные проекты на эту тему остаются фантазией. Франция, Германия и Великобритания могут нарастить военный потенциал, но у них нет ни американского уровня индустрии, ни ресурсов, ни желания тянуть на себе всю конструкцию. А главное - у них нет ядерного зонтика США, который всегда был гарантом безопасности альянса. Без этого НАТО становится уязвимым и, по сути, превращается в региональный союз, а не глобальную силу.

В чем смысл такого американского жеста? Скорее всего, все проще простого: Штаты показывают НАТО, что участвовать в подготовке войны с Россией не хотят и на помощь Вашингтона в этой войне блоку лучше не рассчитывать. В этих условиях НАТО надо либо искать альтернативу Штатам (а ее нет и не будет), либо задумываться об изменении политики. В разум европейцев верится, конечно, слабо, но мало ли - возможно, с дружескими подсказками додумаются.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741462980


Новости Казахстана
- Сенат одобрил закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам Казахстана с Катаром
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике
- Олжас Бектенов обсудил с главой компании CAMCE Ли Хайсинем перспективы реализации инвестпроектов в городе Алатау
- Расследование крушения самолета в Актау: Канат Бозумбаев встретился с представителем ИКАО
- Проекты газовой промышленности и инвестиционно-экономическое развитие Актюбинской области рассмотрели в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Канат Бозумбаев дал ряд поручений по решению вопросов питьевой воды, трансграничных рек и аварийных ГТС
- Вопросы импортозамещения в нацкомпании "КазМунайГаз" обсудили в Мажилисе
- В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды "TAKORP" на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли 4 депозита
- Осужден руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства в ЗКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  