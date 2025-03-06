Специально для RT: Что стоит за угрозой США прекратить участие в маневрах НАТО

22:43 08.03.2025

Без ядерного зонтика Штатов НАТО из глобальной силы превращается в региональный союз, отметил автор Telegram-канала "Старше Эдды".



Что стоит за угрозой США прекратить участие в маневрах альянса после 2025 года, автор объяснил в канале "Специально для RT".



Telegram-канал "Старше Эдды" @vysokygovorit



Угроза Штатов прекратить участие в маневрах НАТО после 2025 года во многом лишает альянс самого смысла существования. Надо понимать, что вооруженные силы европейских стран, за редким исключением, представляют собой вспомогательные структуры, адекватные только в рамках коалиции с сильным лидером, обладающим полноценной военной машиной. Такой машиной в блоке на сегодня располагают только США, все остальные ее не имеют и, даже сложив свои потенциалы воедино, ее не составят: военная машина - штука более сложная, чем просто арифметическая сумма людей и техники стран-участниц.



