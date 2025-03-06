|Специально для RT: Что стоит за угрозой США прекратить участие в маневрах НАТО
22:43 08.03.2025
Без ядерного зонтика Штатов НАТО из глобальной силы превращается в региональный союз, отметил автор Telegram-канала "Старше Эдды".
Что стоит за угрозой США прекратить участие в маневрах альянса после 2025 года, автор объяснил в канале "Специально для RT".
Telegram-канал "Старше Эдды" @vysokygovorit
Угроза Штатов прекратить участие в маневрах НАТО после 2025 года во многом лишает альянс самого смысла существования. Надо понимать, что вооруженные силы европейских стран, за редким исключением, представляют собой вспомогательные структуры, адекватные только в рамках коалиции с сильным лидером, обладающим полноценной военной машиной. Такой машиной в блоке на сегодня располагают только США, все остальные ее не имеют и, даже сложив свои потенциалы воедино, ее не составят: военная машина - штука более сложная, чем просто арифметическая сумма людей и техники стран-участниц.
Крупнейшие учения НАТО, такие как Cold Response, Trident Juncture, Defender Europe, Baltops, Steadfast Defender (крупнейшие со времен холодной войны) и другие, стабильно включали в себя американские компоненты, составлявшие основу боевых порядков, а их штабы формировали каркас управления, на который, как щупальца, нанизывались исполнительные структуры НАТО. Без участия США не удастся выставить боеготовые силы в нужном количестве: десятки тысяч человек, кораблей, самолетов и вертолетов без США сегодня альянс собрать не может. Не говоря уже о качестве - по уровню оснащения, управления и обеспечения вся эта европейская конструкция без американцев выглядит слабее в разы.
Вопрос, что будет с НАТО без Вашингтона, давно витает в воздухе. Европейцы, конечно, могут попытаться создать полноценные объединенные вооруженные силы ЕС, но пока что даже самые амбициозные проекты на эту тему остаются фантазией. Франция, Германия и Великобритания могут нарастить военный потенциал, но у них нет ни американского уровня индустрии, ни ресурсов, ни желания тянуть на себе всю конструкцию. А главное - у них нет ядерного зонтика США, который всегда был гарантом безопасности альянса. Без этого НАТО становится уязвимым и, по сути, превращается в региональный союз, а не глобальную силу.
В чем смысл такого американского жеста? Скорее всего, все проще простого: Штаты показывают НАТО, что участвовать в подготовке войны с Россией не хотят и на помощь Вашингтона в этой войне блоку лучше не рассчитывать. В этих условиях НАТО надо либо искать альтернативу Штатам (а ее нет и не будет), либо задумываться об изменении политики. В разум европейцев верится, конечно, слабо, но мало ли - возможно, с дружескими подсказками додумаются.