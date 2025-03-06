Неделя в СВО. Курский выступ становится котлом

23:14 08.03.2025 Евгений Норин



СВО



Наступление на большей части участков СВО серьезно замедлилось. Взятие пары полуразрушенных сел за неделю не выглядит глубоким прорывом при всем желании. Однако на фронте есть направление, где дело явно движется к развязке – Курская область.



За последние недели российские войска добились нескольких локальных, но значимых успехов. После падения Свердликово на западном фасе ситуация для украинских войск серьезно осложнилась.







Что представляет собой выступ сейчас? С юга на север он тянется более чем на 20 км, от границы до села Малая Локня. В поперечнике он имеет в среднем 15 км. Ближе к южной части находится единственный маленький, но город, который ВСУ сумели взять под свой контроль, – Суджа. На этом населенном пункте сходится несколько шоссе. Одно пересекает всю зону оккупации с юго-запада на северо-восток, другое – крест-накрест, с северо-запада на юго-восток, еще одна дорога подходит к городку с севера. Украинская логистика осуществляется по трем основным маршрутам. Первый – от погранперехода к городу, а два других идут южнее – с территории незалежной в приграничное село Олешня, и оттуда в Суджу – одна по прямой вдоль речки Олешня, другая – позатейливее; из села около 3-4 км на юго-восток, затем сворачивает обратно на северо-восток и ведет в ту же Суджу. Это именно асфальтовые дороги, грунтовки тоже есть, но в военных целях их использовать труднее. Тяжелый транспорт развозит их, а к тому же начинается весна, и тут они на время превратятся в пресловутые направления.



Лучше всего с пропускной способностью – у главной дороги, где погранпереход. Это нормальная асфальтовая трасса, которая по кратчайшему маршруту ведет из Сумской области Украины к Судже. Однако с точки зрения военных нужд она не факт, что лучшая. Дело в том, что маршрут идет по открытым полям. Спрятаться вдоль трассы негде, убежать в случае необходимости некуда. Дорога через Олешню идет вдоль лесков, потом ныряет в село Гоголевка, затем Рубанщина с ее зелеными насаждениями, а там уже и Суджа, а оттуда можно развозить подкрепления и грузы в дальние углы выступа. Да хоть бы и пешком тащить – из глубины Суджи до Малой Локни 15 км по прямой. На третьей, самой восточной, дороге путь позаковыристей, но смысл тот же. Наконец, между этими тремя маршрутами в некоторых местах можно сообщаться по грунтовкам.



Зачем мы все это рассказываем? Дело в том, что именно эти дороги и есть предмет основных забот и российского, и украинского командования. Пока ВСУ удерживали район Свердликово и Дарьино (еще дальше к западу), они пользовались в основном главной дорогой. Тут велосипед изобретать не надо, если у тебя есть асфальтированное шоссе. Однако в сентябре прошлого года до ЛБС от шоссе на запад было 25 км, на новый 2025 – примерно 12, а сейчас – 5,5. А это значит, что до дороги можно доставать FPV-дронами не на предельной, а на комфортной дальности, а еще, например, достреливать из 120-мм миномета. Причем это не какой-то узкий выступ, у наших есть фронт шириной километров в 10, откуда можно использовать FPV хоть обычные, хоть на оптоволокне. Это сделало дорогу не то, чтобы полностью непроезжей, но колонну с людьми, боеприпасами, топливом или ЗИПом на ней размолотят, одиночные машины тоже сильно рискуют. Увлекательные ролики с охотой на украинские пикапы и БТР, которых тьму наснимали за последние дни – это как раз оттуда. Если дело в открытых полях, то, скорее всего, это как раз та главная дорога.



Собственно, страшный вой, поднявшийся в украинской милитари-телеге, связан в первую очередь именно с этим: заблокирована главная трасса.



С двумя другими до сих пор было сложнее. Там труднее ехать – дольше, больше поворотов, на украинской стороне границы дороги значительно хуже. Пропускная способность в общем и целом ниже. С другой стороны, две альтернативные дороги – это возможность для ВСУ вообще хоть что-то добрасывать в Суджу, а не кидать технику и бежать через границу. Однако им тоже достается, и они также находятся не где-то глубоко в тылу. Между двумя клешнями российского контрнаступления – 12 км в самом узком месте. Сама Олешня чуть "притоплена" дальше (наступление идет не четко под основание выступа, а чуть севернее), поэтому от ЛБС до нее с каждой стороны было по 9 км. То есть до села, которое теперь стало ключевой тыловой базой ВСУ, дроны достают, но уже не так комфортно, как до главной дороги. Оператор тратит больше времени на каждый вылет, больше шанс потерять "птичку" по пути. Ну, и артиллерии посложнее работать.



Однако буквально за пару дней наши пробились через лесное урочище Холодный Яр к востоку от "запасной" дороги. То ли противник признал прорыв только сейчас, то ли атака действительно прошла очень хорошим темпом, но на узком участке линия фронта сдвинулась резко, сразу на 6 км. В результате восточная дорога перерезана физически – ее, судя по данным противника, простреливают уже не дронами, а просто из автоматов. До самой Олешни и центральной дороги – единственной не заблокированной вглухую – остается 5 км. Кроме того, противник признает некоторое продвижение наших войск на западном фасе, но это скорее тактические успехи, улучшение уже имеющихся позиций. А вот на востоке сейчас дело выглядит как удар гвоздем в печень.



Замысел с давлением на коммуникации столь же разумен, как и очевиден. Что наши пытаются его реализовать, противник знает. Вопрос в том, чтобы это знание им не помогло. Здесь у ВС РФ есть очевидные преимущества. Это не пехота, ее у наших в тех краях не то чтобы чрезмерно. Однако это ударная мощь. В первую очередь монополия на воздушные бомбардировки. Недавний ролик с ударом ФАБом по лесному массиву – это как раз на восточном фасе Курского выступа. Дорогу пехоте постепенно прокладывают благодаря горе железа, которое мы можем противнику на голову доставить.



Что может противопоставить этим ударам украинская сторона? Во-первых, характер местности на обоих фасах не замечательный. На западе вскоре после Свердликово начинаются полосы леса и даже водная преграда в виде речки Попадья. Не поразительный рубеж, но что есть. ВСУ могут за все это зацепиться, а сами по себе такие препятствия мешают движению техники. Не то чтобы здесь был невозможен прорыв – это просто сложно. Именно этим объясняются недавние атаки ВС РФ через госграницу на юг – здесь попытались обойти "украинские редуты" и выйти им в тыл оврагами. Да, ВСУ стабилизировали обстановку после первых успехов, но если атака не удалась один раз, это совершенно не гарантирует неудачи второй.



Но главные события происходят в восточной части этого района.



Идеалом для ВСУ был бы удар в тыл плацдарму. Именно эту задачу должна была решать приснопамятная атака волной бронетехники у Черкасской Конопельки. Она провалилась, но понятно, чего противник хотел. Здесь у неприятеля та трудность, что внутри выступа уже приходится считать топливо и снаряды. ВСУ еще не подломлены кризисом снабжения, но раненые уже ждут, как сообщает противник, по несколько дней, пока их эвакуируют, однако тяжелая техника жрет расходники стремительно. Так что атака ослабила противника глубже, чем можно было подумать, просто судя по остовам битой техники – они еще и расходников вложили много.



Возможно, именно этим и объясняется такой успешный прорыв русской армии у Холодного Яра. Там леса, что делает тем еще квестом атаки пехоты, но это не ровное поле, штурмовикам тоже от дронов неприятеля надо прятаться, где-то накапливать силы для атаки. В общем, сумрак леса есть фактор, значимый для обеих сторон.



Что будет дальше? Сейчас ВСУ аврально пытаются стабилизировать ситуацию. Скорее всего, они будут сокращать линию на севере и постепенно оттягиваться к Судже. В конце концов, ВСУ вообще стоят под Курском чисто ради эфемерных политических выгод, а их создает только Суджа. Зеленский пытается выменять на ЗАЭС село Гуево, что слишком трагикомично даже для него. Суджа все-таки город. Так что удерживать ее будут до последнего. Но для этого нужно по максимуму сократить линию фронта вокруг и, соответственно, гарнизон – просто чтобы иметь возможность повесить его снабжение на единственную оставшуюся дорогу.



Самым разумным решением для ВСУ сейчас было бы свернуть северную часть плацдарма и готовиться к эвакуации Суджи. Но, как показала практика, политические резоны у Украины часто перевешивают военные, а командует вражьим войском генерал Сырский, у которого со времен Дебальцева зона комфорта – огневой мешок. Если без шуток, то противник несколько раз принимал решения о неизбежной эвакуации уже в момент, когда отходить приходилось под ударами в последнюю минуту. Тут может произойти то же самое. А уже реалистическая задача для наших – заставить противника покинуть Курскую область как можно в большем беспорядке, бросить как можно больше техники и покинуть Суджу без опустошительных уличных боев.



А для этого осталось перерезать всего одну трассу.



Ранее, 7 марта, главным событием дня стало отступление ВСУ из северного сектора зоны прорыва в Курской области. Источник - Readovka

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