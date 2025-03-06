Русские штурмовики использовали подземный газопровод для прорыва тыла ВСУ в Судже

12:32 09.03.2025

Елизавета Коновалова



СВО



Тот же прием ВС РФ применили при освобождении Авдеевки



Стали известны детали операции российских штурмовых подразделений в курском райцентре Суджа. Для прорыва тыла противника русские бойцы использовали подземную трубу газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Кадры с места проведения операции опубликовали Telegram-каналы "Военкоры Русской весны" и "Ветераны".



