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|Русские штурмовики использовали подземный газопровод для прорыва тыла ВСУ в Судже
12:32 09.03.2025
Елизавета Коновалова
СВО
Тот же прием ВС РФ применили при освобождении Авдеевки
Стали известны детали операции российских штурмовых подразделений в курском райцентре Суджа. Для прорыва тыла противника русские бойцы использовали подземную трубу газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Кадры с места проведения операции опубликовали Telegram-каналы "Военкоры Русской весны" и "Ветераны".
Сообщается, что более сотни военнослужащих ВС РФ проникли в тыл украинских сил через подземную трубу. Порядка 15 км, как рассказали военкоры, пришлось пройти бойцам, останавливаясь для передышки. Вместе с тем украинский Генштаб подтвердил, что для своей атаки русские подразделения использовали газопровод. Примечательно, что та же тактика принесла успех ВС РФ при освобождении Авдеевки.
Отмечается также, что прокачка газа по использованной для прорыва трубе была остановлена 1 января 2025 года. До этого времени по магистрали Россия направляла топливо в европейские страны через Украину. По информации военкоров, диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.
Между тем официального подтверждения от Минобороны РФ о проведении соответствующей операции пока не поступало.
Напомним, что накануне военкоры сообщили, что российские силы пошли в наступление сразу с нескольких направлений для освобождения Суджи в Курской области. Активизировались боевые действия также в районе Малой Локни.