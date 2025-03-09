Саммит в Брюсселе: план построения Четвертого рейха во главе с фюрерин Урсулой? - Алексей Белов

13:14 09.03.2025

Саммит в Брюсселе: план построения Четвертого рейха?

Брюссель сегодня ведет войну с теми европейскими лидерами, поддерживающими президента США Дональда Трампа.



09.03.2025 | Алексей БЕЛОВ



Читая публикации коллег и посты в различных тг-каналах на тему прошедшего на днях в Брюсселе саммита европейских милитаристов, я обратил внимание, что обсуждение этого события крутится в основном вокруг двух вопросов: найдет ли Евросоюз искомые 800 млрд евро на весьма амбициозный проект "Перевооружения Европы" (ReArm Europe), и сумеют ли страны-участницы в итоге достичь консенсуса по теме помощи Украине (читай: поддержки режима Зеленского) и в первую очередь отправки в "Незалежную" войск евроНАТО?



При это никто (практически) не пытается представить себе идеальную для поджигателей войны ситуацию, – когда и деньги нашлись, и общую армию удалось создать, – и предположить, а как, собственно, нынешнее властители Европы будут уговаривать европейского обывателя принять участие в очередном потенциально провальном Drang nach Osten? Силой? И если силой, то какой?



А ведь по факту именно ответ на этот вопрос является определяющим для понимания, удастся ли развязать на континенте новую большую войну?



Ну обо всем по порядку. Итак, в начале недели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с обращением к главам европейский государств, предложив им тот самый "план перевооружения Европы".



"Мы живем в опасные времена. Безопасности Европы угрожает очень реальная опасность. Сегодня я представляю ReArm Europe. План для более безопасной и устойчивой Европы", – говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном вместе с прямым эфиром ее выступления в Брюсселе.



Согласно расчетам еврофюрерин, если страны ЕС увеличат оборонные расходы в среднем на 1,5% ВВП, это поможет собрать за 4 года €650 млрд. Остальные €150 млрд планируется добыть из каких-то других источников.



