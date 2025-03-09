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Саммит в Брюсселе: план построения Четвертого рейха во главе с фюрерин Урсулой? - Алексей Белов
13:14 09.03.2025

Саммит в Брюсселе: план построения Четвертого рейха?
Брюссель сегодня ведет войну с теми европейскими лидерами, поддерживающими президента США Дональда Трампа.

09.03.2025 | Алексей БЕЛОВ

Читая публикации коллег и посты в различных тг-каналах на тему прошедшего на днях в Брюсселе саммита европейских милитаристов, я обратил внимание, что обсуждение этого события крутится в основном вокруг двух вопросов: найдет ли Евросоюз искомые 800 млрд евро на весьма амбициозный проект "Перевооружения Европы" (ReArm Europe), и сумеют ли страны-участницы в итоге достичь консенсуса по теме помощи Украине (читай: поддержки режима Зеленского) и в первую очередь отправки в "Незалежную" войск евроНАТО?

При это никто (практически) не пытается представить себе идеальную для поджигателей войны ситуацию, – когда и деньги нашлись, и общую армию удалось создать, – и предположить, а как, собственно, нынешнее властители Европы будут уговаривать европейского обывателя принять участие в очередном потенциально провальном Drang nach Osten? Силой? И если силой, то какой?

А ведь по факту именно ответ на этот вопрос является определяющим для понимания, удастся ли развязать на континенте новую большую войну?

Ну обо всем по порядку. Итак, в начале недели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с обращением к главам европейский государств, предложив им тот самый "план перевооружения Европы".

"Мы живем в опасные времена. Безопасности Европы угрожает очень реальная опасность. Сегодня я представляю ReArm Europe. План для более безопасной и устойчивой Европы", – говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном вместе с прямым эфиром ее выступления в Брюсселе.

Согласно расчетам еврофюрерин, если страны ЕС увеличат оборонные расходы в среднем на 1,5% ВВП, это поможет собрать за 4 года €650 млрд. Остальные €150 млрд планируется добыть из каких-то других источников.



И все бы ничего, но, во-первых, никто не говорит, что это за источники и насколько на них действительно можно рассчитывать. А во-вторых, сумму в €650 млрд предлагается собрать за счет заимствований.

То есть на европейский военный общак нужно будет сбрасываться не по принципу "кто сколько может", а фактически заставив каждую из стран взять многомиллиардный кредит (под проценты, разумеется), отдавать который будет не вся Европа солидарно, а каждый отдельно – сам за себя.

Кстати, именно этот момент опрокидывает напрочь версию некоторых экспертов, утверждающих, что ЕС просто напечатает нужную им сумму. В лучшем случае "напечатать" их может тот самый банк, у которого все пойдут брать в долг. Напечатать, чтобы потом отдать, не сможет ни одна европейская страна просто потому, что ни у кого из тех, кто находится в еврозоне, нет своего независимого печатного станка.

Тем не менее, как выяснилось, уже после окончания брюссельского саммита, его участники утвердили программу милитаризации Европы, характеризующуюся резким повышение расходов на ВПК и стремительным ростом ничем не обеспеченных долговых обязательств.

"Европа должна стать более суверенной, более ответственной за свою собственную оборону и лучше подготовленной к тому, чтобы действовать автономно и справляться с текущими и будущими вызовами и угрозами. ЕС повысит свою общую готовность к обороне, сократит свою стратегическую зависимость, устранит критические пробелы в потенциале и, соответственно, укрепит европейскую оборонную технологическую и промышленную базу по всему ЕС", – говорится в тексте решения.

Как и предполагалось, странам-участницам Евросоюза на первом этапе будет выделен займ в размере €150 млрд под гарантии европейского бюджета. Но вот под какие гарантии эти деньги будут возвращаться, никто, видимо, думать не захотел.

Вопрос второй – создание неких объединенных сил евроНАТО и их участие в украинском конфликте.

Специально к встрече в Брюсселе немецкое издание BILD подготовило инфографику по расходам стран "восточного фланга" Европы на оборону и их военном потенциале. Картинка получилась следующая:

Польша, выделяющая на оборону 4,2% ВВП, имея при этом 202 тысячи активных военнослужащих, 614 танков и 103 боевых самолета.

Эстония: 13,4% ВВП и 8 тысяч военнослужащих, Латвия: 13,2% ВВП и 17 тысяч активных военнослужащих, Литва: 2,9% ВВП и 23 тысячи военнослужащих.

Чехия: 2,1% ВВП – 28 тысяч военнослужащих, 43 танка и 28 боевых самолетов. Словакия: 2,0% ВВП – 20 тысяч военнослужащих, 54 танка, 2 боевых самолета. Венгрия: 2,1% ВВП – 42 тысячи военнослужащих, 209 танков, 12 боевых самолетов. Румыния: 1,3% ВВП – 81 тысяча военнослужащих, 328 танков, 21 боевой самолет. И наконец, Болгария: 2,2% ВВП на оборону – 37 тысяч активных военнослужащих, 90 танков, 15 боевых самолетов.

Для сравнения (его также приводит BILD): численность ВСУ составляет порядка 900 000 человек – это вторая по количеству военнослужащих армия в Европе, значительно опережающая Турцию, Францию, Великобританию и Германию. При этом доля украинского бюджета, выделяемая на оборону, составляет 37%.

И вот эта самая Украина при помощи всего блока НАТО четвертый год ведет заведомо проигрышную войну с Россией. Интересно, а на что в таком случае рассчитывают европейцы, не имеющие ни армии, как у Украины, ни военного потенциала, как у США?

Видимо, именно по этому большинство стран Европы еще накануне саммита заявили о своей неготовности вступать в военную коалицию по Украине, если в нее не будут вовлечены США, даже в ограниченном формате – с поддержкой с воздуха и разведданными. Об этом, в частности, писала испанская El País, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах.

"Великобритания и Франция в ближайшие дни намерены представить Трампу проект группы стран "Европа-плюс", которая якобы готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. Однако здесь ключевое слово – "возможном"… Реальность такова, что Европа не хочет брать на себя ответственность за финансирование и продолжение конфликта. Большинство стран уже открыто говорят, что не готовы поддерживать новую коалицию без Вашингтона, поскольку без США она просто не будет жизнеспособной", – говорится в публикации.

В свою очередь премьер Италии Джорджа Мелони в эфире телеканала Rai1 заявила, что итальянские военные не будут принимать участия в планах Франции и Британии по отправке на Украину экспедиционного корпуса под видом "миротворцев".

"По поводу предложения Франции и Великобритании отправить европейских солдат Италия выразила свои сомнения. По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я не уверена в ее эффективности, именно поэтому мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину", – сказала она.

О своем нежелании участвовать в украинской авантюре также заявили Германия, Польша, Венгрия и Словакия.

И все же давайте представим себе ту самую идеальную для Урсулы фон дер Ляйен и ее пособников ситуацию, при которой за 5 лет им удалось создать сильную и боеспособную, а главное, единую европейскую армию.

Представили? А теперь просто ответьте на вопрос: по какой причине граждане Европы должны согласиться идти воевать с Россией?

За Украину? "Сомнительно, но окэй". Точнее, было бы так, если бы не понимание того факта, что через 5 лет никакой Украины, скорее всего, уже не будет.

За победу идеалов мирового глобализма? Ах, оставьте.

За собственные свободу и демократию? Ну тогда было бы необходимо, чтобы кто-то на них покушался. А России это и даром не нужно, чтобы там ни болтали европейские пропагандисты.

Зачем тогда? Как? Как можно заставить их идти на войну?

В рамках ныне существующей структуры ЕС – никак. Слишком много демократии и свободы воли. А вот если на месте Евросоюза построить эдакий Четвертый рейх, где нет несогласных, где все поддерживают своего фюрера или фюрерин и в едином порыве готовы идти за него в огонь и в воду, то это уж совсем другой разговор.

Но как этого добиться? Элементарно: нужно "поджечь Рейхстаг" и заставить всех поверить в то, что это сделали "коварные русские" или еще какие-нибудь внешние, а еще лучше внутренние враги.

Что в этот раз выступит в роли Рейхстага – не так уж важно, в Европе много знаковых и всем известных памятников истории и культуры.

Собственно говоря, процесс охоты на ведьм, сходный с тем, что начался в свое время в Третьем рейхе, в Евросоюзе уже начался. Как заявили в Службе внешней разведки России, Брюссель сегодня ведет войну с теми европейскими лидерами, которые открыто поддерживают президента США Дональда Трампа.

"В Брюсселе крайне обеспокоены тем, что новый глава Белого дома может ослабить европейскую глобалистскую надстройку и опирается в этой работе на национально ориентированных консервативных лидеров, таких как венгерский премьер-министр Виктор Орбан, словацкий глава правительства Роберт Фицо и претендующий на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску", – отмечается в пресс-релизе СВР.

Для того чтобы понять, что действительно сегодня происходит в Европе, нужно откатить лет на 100 с небольшим назад и заметить, что Гитлер тоже начинал не с запрета компартии и концлагерей. Сначала были автобаны, расконсервация военного производства и создание новой армии и военно-морского флота.

Это же мы видим сегодня и в плане фон дер Ляйен: инфраструктура плюс вооруженные силы.

И только окончательно оперившись, нацисты перешли к достижению своих чудовищных целей. Сколько им потребовалось времени, чтобы подготовиться к войне? 5-6 лет? Глобалисты в качестве финального срока видят 2030 год. Сегодня на календаре 2025-й.

В завершение хотелось бы отметить, что когда американский экономист Джеффри Сакс, выступая недавно на заседании Европарламента, призывал Европу не быть как Америка, он сравнивал ее с Америкой Байдена и имел в виду отказ от пагубного курса на конфронтацию с Россией, Китаем и всем остальным незападным миром.

Похоже, в Евросоюзе его услышали, правда, несколько своеобразно и теперь действительно идут с США разными путями. Хотя в этом случае было бы намного лучше, если бы одним.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741515240


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