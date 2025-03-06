Почему даже центральные телеканалы часто показывали различные ток-шоу с извращенцами?

20:15 09.03.2025

А вы думаете, почему даже центральные казахстанские телеканалы часто показывали различные ток-шоу, где главными героями выступали представители ЛГБТ, трансгендеры и прочие им сочувствующие, тем самым как бы демонстрируя, что с толерантностью у нас тоже все в порядке?



Это, безусловно, вдохновляло представителей данной категории людей в ресрублике, которых, вопреки неспособности размножаться, с каждым годом становилось все больше и больше. И даже с самых верхов стали раздаваться заявления, что Запад, мол, с этим живет уже давно. И пришла пора понимать, что у нас в стране тоже пора перестать считать извращенцев вне закона.



И ни один нацпат, представитель духовенства, депутат или министр не смел показать даже намека на возражение. А тех граждан, кто выступал против этого, называли агентами Кремля. До тех пор, пока не сменился тренд в США.



Да здравствует наша священная независимость.



